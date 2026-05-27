HLV Pochettino gây tranh cãi dữ dội khi công bố danh sách chủ nhà Mỹ dự World Cup 2026

Ngày 27.5, đội tuyển Mỹ chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026. Thành phần gồm có những tên tuổi hàng đầu hiện nay như Christian Pulisic, Tyler Adams và Weston McKennie. Bên cạnh đó, tiền đạo Ricardo Pepi, Timothy Weah và ngôi sao Gio Reyna đều có tên trong danh sách, cùng với Alex Zendejas. Nhưng cầu thủ Tanner Tessmann đang thi đấu cho CLB Lyon thì bị loại.

Các cầu thủ đội tuyển Mỹ dự World Cup 2026 ra mắt trong buổi lễ công bố ở New York Ảnh: Reuters

Danh sách đội tuyển Mỹ trên thực tế đã bị rò rỉ từ cuối tuần trước bởi The Athletic và The Guardian, so với những gì HLV Pochettino công bố chính thức, đều không có nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên, đã có một sự cố xảy ra và HLV Pochettino phải lên tiếng giải thích.

Cựu cầu thủ đội tuyển Mỹ và hiện là nhà phân tích của ESPN, Herculez Gomez, đã mô tả quyết định của HLV Pochettino là "ác độc", khi thông báo cho các cầu thủ bị loại qua email. Bên cạnh đó, cựu cầu thủ này cũng đặt câu hỏi vì sao đội hình đội tuyển Mỹ lại bị rò rỉ cho báo chí trước khi công bố. Ông này cũng cho rằng, cách tiếp cận của HLV Pochettino đã gây ra tranh luận trên khắp nước Mỹ, và khả năng đội tuyển Mỹ tiến bao xa ở World Cup ngay sân nhà cũng bị nghi ngờ rất lớn.

Mặc dù vậy, HLV Pochettino đã phản ứng lại những chỉ trích này. Ông cho rằng: "Đây không phải là lúc để gây xáo trộn. Đây là lúc thông báo về đội hình. Việc đưa ra các quyết định về đội hình dự World Cup thật đau lòng. Nhưng đó là công việc của tôi".

HLV Pochettino cũng giải thích, ông đã thông báo cho các cầu thủ được chọn thông qua một video gửi qua ứng dụng WhatsApp, sau đó là một email, trong khi những người không được chọn cũng nhận được thông báo qua email. Hoàn toàn không chỉ có những người bị loại, như nhà phân tích của ESPN, Herculez Gomez cáo buộc.

HLV Pochettino chịu sức ép lớn trước khi đội tuyển Mỹ bắt đầu hành trình World Cup ngay sân nhà Ảnh: Reuters

"Chúng tôi tự tin rằng, đây là nhóm 26 cầu thủ tốt nhất để giúp chúng tôi đạt được thành công tại World Cup. Đây là những quyết định rất khó khăn, và chúng tôi biết ơn tất cả các cầu thủ đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này.

Nhóm cầu thủ này rất tập trung và sẵn sàng cống hiến hết mình để đại diện cho nước Mỹ và mang đến những màn trình diễn khiến người hâm mộ và đất nước tự hào", HLV Pochettino nhấn mạnh khi công bố danh sách đội tuyển Mỹ.

Trong danh sách đội tuyển Mỹ dự World Cup 2026, thành phần hiện còn đến một nửa số cầu thủ đã từng tham dự tại World Cup Qatar 2022. Đội tuyển Mỹ nằm ở bảng D, họ sẽ mở màn chiến dịch của mình bằng trận đấu với Paraguay lúc 8 giờ ngày 13.6 tại Los Angeles, trước khi đối đầu với đội tuyển Úc lúc 2 giờ ngày 20.6 và Thổ Nhĩ Kỳ lúc 9 giờ ngày 26.6 ở vòng bảng (đều giờ Việt Nam).

Đội tuyển Mỹ sẽ chạy đà cho World Cup 2026 bằng hai trận giao hữu gặp Senegal ngày 1.6 và đội tuyển Đức ngày 7.6. Các trận này, HLV Pochettino phải giúp đội tuyển Mỹ giành kết quả khả quan, sau khi họ đã trải qua hai trận thua hồi tháng 3 trước đội Bỉ tỷ số 2-5 và Bồ Đào Nha tỷ số 0-2.