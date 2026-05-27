Chờ xem đội Tây Ban Nha 'không Real Madrid'

B Ị LOẠI, KHÔNG PHẢI CHẤN THƯƠNG

EURO 2020 là giải đấu lớn đầu tiên mà đội tuyển Tây Ban Nha không có cầu thủ nào của Real Madrid. Khi ấy Sergio Ramos và Dani Carvajal vắng mặt vì chấn thương. Bây giờ câu chuyện khác hẳn khi không ai bị chấn thương, nhưng các cầu thủ Real Madrid đều không được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha. Dean Huijsen, Fran Garcia và Gonzalo Garcia đã có tên trong danh sách sơ bộ, nhưng khi HLV Fuente gút lại danh sách chính thức, họ đều bị loại. Dani Carvajal, Raul Asensio, Alvaro Carreras, Dani Ceballos đều không được đoái hoài.

Yamal (phải) của Barcelona có tên trong danh sách rút gọn đội tuyển Tây Ban Nha dù đang chấn thương, trong khi Real Madrid không ai được gọi Ảnh: AFP

Ông Fuente nói rõ nguyên tắc tuyển chọn: "Tôi không nhìn vào nguồn gốc của các tuyển thủ, không nhìn vào CLB của họ. Tôi chỉ quan tâm cầu thủ nào có khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia".

Sự nghiệp bóng đá của HLV Fuente chủ yếu gắn với Athletic Bilbao và Sevilla, nên ông được coi là mẫu HLV trung lập, hoàn toàn không có vấn đề gì đối với sự xung khắc Real Madrid - Barcelona vốn luôn tồn tại trong làng bóng Tây Ban Nha. Đây cũng là chỗ khác biệt so với sự kiện HLV Luis Enrique không triệu tập cầu thủ nào từ Real Madrid tại EURO 2020. Ông Enrique bị xem là mẫu HLV "anti-Real". Ông chỉ gọi 24 cầu thủ dự EURO 2020, dù con số tối đa được phép là 26 người. Một vấn đề khác khi HLV Enrique không triệu tập cầu thủ Real tại EURO 2020, bởi ông muốn khống chế quyền lực cầu thủ.

Barcelona là CLB có nhiều đại diện nhất trong danh sách Tây Ban Nha tại World Cup này (8 cầu thủ). Kế đến là Athletic Bilbao và Atletico Madrid, mỗi đội 3 cầu thủ. Osasuna, Real Sociedad và Celta Vigo đều có một đại diện. Còn lại là 9 cầu thủ đang khoác áo các CLB nước ngoài.

Thần đồng Lamine Yamal của Barcelona đương nhiên có tên, dù anh đang chấn thương, không thể thi đấu từ cuối tháng 4 đến nay. Còn có nguồn tin cho rằng Yamal khó bình phục hoàn toàn ở thời điểm World Cup khai mạc. Nhưng HLV Fuente tỏ ra bình thản: "Chẳng có vấn đề gì, nếu không kịp đá trận đầu tiên, Yamal sẽ đá trận thứ hai". Nico Williams (Bilbao) và Mikel Merino (Arsenal) là hai hảo thủ khác đang chấn thương nhưng vẫn có tên trong danh sách đội Tây Ban Nha. Ngược lại, Alvaro Morata (mang băng thủ quân khi Tây Ban Nha vô địch EURO 2024) là sự vắng mặt đáng chú ý nhất, ngoài các cầu thủ Real Madrid. Fermin Lopez (Barcelona) cũng không thể góp mặt do chấn thương.

R EAL T hất bại TOÀN DIỆN

Đây là mùa bóng thứ hai liên tiếp Real Madrid không kiếm được danh hiệu nào. Chẳng những thất bại về mặt thành tích, Real mùa này còn tan hoang vì vấn đề kỷ luật: cầu thủ đánh nhau hoặc mắng HLV… Hóa ra, tất cả vẫn chưa phải là tận cùng của sự mất mặt. Kể cả sau khi mùa bóng đã khép lại, giới hâm mộ Real vẫn phải tiếp tục chứng kiến sự buồn thảm.

Giống như các cầu thủ Tây Ban Nha, khá nhiều ngôi sao nước ngoài của Real cũng không được đội tuyển quốc gia của họ triệu tập tại World Cup này. Eduardo Camavinga bị loại khỏi đội tuyển Pháp. Trent Alexander-Arnold mất chỗ trong đội tuyển Anh. Rodrygo và Eder Militao thì đã biết trước là không có chỗ trong đội Brazil, do chấn thương. Argentina chưa gút danh sách chính thức, nhưng nhìn vào sự thất vọng của tài năng trẻ Franco Mastantuono trong mùa đầu tiên khoác áo Real, giới quan sát cho rằng anh khó có chỗ trong đội tuyển Argentina.

Trung vệ Dean Huijsen là một trong những tài năng trẻ mới nhất mà bóng đá Tây Ban Nha giới thiệu. Anh lọt vào đội tuyển quốc gia khi còn khoác áo Bournemouth. Nhưng khi gia nhập Real mùa này với giá 60 triệu euro thì Huijsen thất bại, mất chỗ về tay các trung vệ khác cũng còn rất trẻ như Pau Cubarsi (Barcelona) và Marc Pubill (Atletico).

Victor Munoz là trường hợp ngược lại. Vươn lên từ đội trẻ Real Madrid, anh chỉ được ra sân 47 phút dưới màu áo Real trong mùa bóng trước. Kịp thoát sang Osasuna với giá chuyển nhượng chỉ 5 triệu euro, cầu thủ chạy cánh mới 22 tuổi này đã được thường xuyên đá chính để thể hiện tài năng. Anh giờ đang chuẩn bị hành trang cho kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.