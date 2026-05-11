Trước hơn 62.000 khán giả, Barcelona chơi áp đảo và sớm mở tỷ số ở phút 9 nhờ siêu phẩm đá phạt của Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng trong hành trình vô địch của đội bóng xứ Catalan với bàn thắng thứ 14 mùa này.

Đến phút 19, Dani Olmo kiến tạo để Ferran Torres dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0, khiến Real Madrid hoàn toàn choáng váng. Đội bóng Hoàng gia nỗ lực vùng lên nhưng các cơ hội của Gonzalo Garcia hay Vinicius Junior đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Rashford giúp Barcelona thắng siêu kinh điển, Real Madrid nhìn kình địch nâng cúp La Liga

Sang hiệp 2, Jude Bellingham từng đưa bóng vào lưới Barcelona nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Trong khi đó, Barcelona tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận và khép lại trận đấu trong bầu không khí lễ hội trên sân Nou Camp.

Đây là danh hiệu La Liga đầu tiên của HLV Hansi Flick cùng Barcelona. Sau trận, nhà cầm quân người Đức xúc động chia sẻ: "Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Tôi tự hào về đội bóng này".

Ở chiều ngược lại, Real Madrid khép lại mùa giải đầy thất vọng khi đứng trước nguy cơ trắng tay năm thứ 2 liên tiếp. Những bất ổn nội bộ thời gian qua càng khiến đội bóng Hoàng gia trải qua giai đoạn đầy khó khăn.