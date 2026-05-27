Đội tuyển Brazil chính thức tập trung, tình trạng ‘thật’ của Neymar sắp sáng tỏ

Neymar mặc áo số 10, giữ được suất dự World Cup 2026?

Theo TNT Sports, thông tin liên quan đến Neymar hiện nay gây nhiễu và có nhiều rắc rối ở hậu trường, nhưng mọi thứ sắp được sáng tỏ khi anh và các đồng đội đến tập trung đội tuyển Brazil trong ngày 27.5.

Selecao sẽ hội quân tại Granja Comary ở Rio de Janeiro, là trụ sở và trung tâm huấn luyện chính của đội tuyển Brazil, do Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) quản lý.

Neymar không thi đấu bất cứ trận nào nữa cho CLB Santos, khi dồn mọi tập trung cho World Cup Ảnh: Reuters

"Giống như tất cả các cầu thủ khác, Neymar sẽ trải qua các cuộc kiểm tra y tế để xác định về tình trạng của mình hiện nay. Thông tin ban đầu cho rằng, Neymar chỉ bị phù nề ở bắp chân, nhưng dường như không chỉ có vậy. Đó có thể là một chấn thương "nghiêm trọng" hơn.

Vì vậy, khả năng Neymar thi đấu hai trận chạy đà trước thềm World Cup 2026 gặp Panama và Ai Cập là rất khó xảy ra. Dự kiến, các cuộc kiểm tra sẽ xác định mức độ chấn thương của Neymar và đặt ra lộ trình để anh hồi phục, trước khi tham dự một phần nào đó ở các trận vòng bảng", hai nhà báo Ricardinho và Monique Danello của TNT Sports cho biết.

Trong khi đó, theo kênh UOL Esporte: "Neymar chính thức không thi đấu bất cứ trận nào nữa cho CLB Santos, bao gồm cả trận vào ngày 31.5 tới đây. Tiền đạo kỳ cựu này hiện đang tập trung toàn lực vào việc hồi phục thể lực để chuẩn bị cho World Cup. Neymar cũng sẽ bảo đảm được mặc áo số 10 ở đội tuyển Brazil, sau khi hai ngôi sao xuất sắc nhất hiện nay là Vinicius và Raphinha từ chối mặc, để trao lại cho người đàn anh của mình".

Báo chí Brazil cũng cho biết, bất chấp nhiều tin tức rò rỉ cho rằng, HLV Ancelotti đã bị sức ép từ CBF để triệu tập Neymar. Nhà cầm quân người Ý này vẫn sẽ bảo lưu quan điểm sau khi công bố chọn Neymar thay vì là Joao Pedro, rằng ông tin tưởng hoàn toàn vào tài năng của anh và sẽ có đủ thể lực để thi đấu ở World Cup.

HLV Ancelotti sẽ phải giải bài toán sử dụng Neymar hợp lý nhất ở World Cup 2026. Vinicius cũng sẽ không mặc áo số 10 Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, việc Neymar không thể thi đấu một trong hai trận giao hữu, gồm gặp Panama (lúc 4 giờ 30 ngày 1.6) trên sân nhà Maracana trước khi lên đường sang Mỹ dự World Cup 2026, và trận gặp Ai Cập lúc 5 giờ ngày 7.6 ở Ohio (Mỹ) - đều giờ Việt Nam, đã thực sự gây lo lắng cho người hâm mộ Brazil. Vì không rõ HLV Ancelotti sẽ kiểm tra năng lực thi đấu của Neymar ra sao, khi anh vốn đã vắng mặt ở đội tuyển suốt từ năm 2023 đến nay.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Brazil nằm ở bảng C, họ ra quân gặp đội Ma Rốc lúc 5 giờ ngày 14.6. Sau đó, gặp Haiti lúc 7 giờ 30 ngày 20.6, và trận cuối vòng bảng gặp Scotland lúc 5 giờ ngày 25.6.

Đội tuyển Ma Rốc, từng vào bán kết World Cup 2022 và đứng hạng tư, cũng vừa công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ. Trong đó, có ngôi sao Achraf Hakimi đã bình phục chấn thương, tiền vệ tài năng 18 tuổi Ayyoub Bouaddi, tiền đạo Brahim Diaz của Real Madrid, hay hậu vệ Mazraoui (M.U) và thủ môn xuất sắc Yassine Bounou (thường gọi là Bono).

Đội tuyển Ma Rốc đến World Cup 2026 với thành tích cực khủng, bất bại kể từ năm 2025 đến nay. Do đó, đội tuyển Brazil muốn tranh ngôi đầu bảng sẽ không dễ dàng, trong khi Scotland (có nhiều cầu thủ thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh) luôn là đội tuyển cực kỳ khó nhằn mỗi khi dự World Cup. Bảng này chỉ có Haiti là đội bóng được đánh giá yếu nhất.