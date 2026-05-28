Bóng đá Anh sẽ hoàn tất cú hat-trick vô địch châu Âu trong mơ?

Cơ hội bóng đá Anh thống trị các cúp châu Âu

Ngay trước thềm World Cup 2026, các CLB Anh đã chứng tỏ sức mạnh của mình ít nhất là tại hai đấu trường cúp châu Âu, gồm Europa League và Conference League với lần lượt Aston Villa và Crystal Palace lên ngôi đầy thuyết phục với các chiến thắng mỹ mãn.

Crystal Palace vô địch Conference League, cùng Aston Villa vô địch Europa League, đang giúp bóng đá Anh sắp hoàn tất cú hat-trick trong mơ

Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano tỷ số 1-0 trong trận chung kết Conference League tại Leipzig với bàn thắng duy nhất do tiền đạo Jean-Philippe Mateta ghi phút 50 trận đấu. Crystal Palace cũng trở thành CLB thứ 3 ở London trong ba năm liên tiếp giành chức vô địch giải đấu này, sau West Ham năm 2024 và Chelsea năm 2025, chứng tỏ sức mạnh tài chính vô song của Ngoại hạng Anh, theo AFP.

Trong khi đó, HLV Oliver Glasner cũng đi vào lịch sử CLB Crystal Palace với 3 danh hiệu vô địch từ khi dẫn dắt đội bóng này, gồm Cúp FA năm 2025, Community Shield năm 2025 và nay là Conference League 2026. Sau giải đấu này khép lại, nhà cầm quân 51 tuổi người Áo này cũng chính thức nói lời chia tay đội bóng. Ở mùa giải Ngoại hạng Anh vừa kết thúc, Crystal Palace xếp hạng 15 sớm an toàn trụ hạng.

Thành quả của HLV Oliver Glasner cũng hoàn thành mục tiêu như đã hứa hẹn, đó là đưa Crystal Palace trở lại dự cúp châu Âu Europa League, giải đấu mà họ đã giành quyền tham dự mùa 2025 - 2026, trước khi vì vi phạm quy định về sở hữu nhiều CLB và bị đẩy xuống giải Conference League để nay đăng quang ngôi vô địch.

Crystal Palace đã vượt qua cú sốc với nhiều ngôi sao hàng đầu ra đi như Eberechi Eze và Marc Guehi ngay trong mùa này, và những hệ lụy từ việc trung vệ Guehi chuyển đến Man City vào đầu năm, để kết thúc hành trình đầu tiên tham dự giải đấu châu Âu của mình một cách trọn vẹn bằng một danh hiệu vô địch.

Sau thành công của Aston Villa và Crystal Palace, người hâm mộ bóng đá Anh giờ đây sẽ tập trung vào sự ủng hộ cho CLB Arsenal, nhà vô địch Ngoại hạng Anh, chuẩn bị thi đấu trận chung kết Champions League vào lúc 23 giờ ngày 30.5 tới đây trước đối thủ rất mạnh là PSG trên sân Puskas Arena ở Budapest. Nếu tiếp tục giành chiến thắng và đăng quang, Arsenal sẽ giúp bóng đá Anh hoàn tất cú hat-trick vô địch các cúp châu Âu trong mơ.