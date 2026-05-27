Thể thao Bóng đá Quốc tế

Đội tuyển Indonesia hội quân chuẩn bị đấu Việt Nam: Có ngôi sao chơi ở châu Âu

Thu Bồn
27/05/2026 15:05 GMT+7

Vào lúc này, đội tuyển Indonesia đã bắt đầu hội quân để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2026 khởi tranh vào tháng 7. Tại sân chơi lớn nhất khu vực, đội bóng xứ vạn đảo nằm cùng bảng với Việt Nam.

HLV trưởng đội tuyển Indonesia - ông John Herdman, đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2026. Theo truyền thông xứ sở vạn đảo, các ngôi sao của đội tuyển quốc gia nước này đã bắt đầu lên hội quân từ ngày 26.5 để bước vào tập luyện, nhằm chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực.

Marselino Ferdinan hiện thi đấu ở Slovakia

Đa số cầu thủ thuộc danh sách đội tuyển Indonesia dự AFF Cup 2026 đến từ các CLB trong nước. Chỉ có duy nhất 1 cái tên đang thi đấu ở nước ngoài là Marselino Ferdinan, hiện khoác áo CLB AS Trencin của Slovakia.

Nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan của đội tuyển Indonesia như hậu vệ Shayne Pattynama, tiền vệ Marc Klok, Thom Haye, tiền đạo Jens Raven hiện khoác áo các CLB ở xứ sở vạn đảo. Trong khi đó, nhiều cái tên nhập tịch nổi bật khác đang thi đấu tại châu Âu sẽ không dự AFF Cup 2026 vì vướng lịch hoạt động của CLB chủ quản.

Bên cạnh nhóm cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội tuyển Indonesia, HLV Herdman cũng bổ sung một số gương mặt mới. Eksel Runtukahu, Rizky Eka Pratama và Brian Fatari sẽ có màn ra mắt "Garuda" (biệt danh của đội tuyển Indonesia).

Dự kiến, đội tuyển Indonesia sẽ đối đầu có 2 trận đấu giao hữu gặp Oman và Mozambique trong dịp FIFA Days tháng 6. Đây được đánh giá là đợt tập trung rất quan trọng đối với đội bóng xứ vạn đảo, hướng tới việc lắp ráp đội hình và tăng sự gắn kết của các cầu thủ.

AFF Cup 2026 diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8. Tại giải đấu này, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng A với đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội thắng trong trận play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Đội tuyển Indonesia và Việt Nam hứa hẹn sẽ có cuộc cạnh tranh quyết liệt để chiếm ngôi đầu bảng A.

