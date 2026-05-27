Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.20 Việt Nam cùng nhóm hạt giống với Thái Lan và Indonesia ở vòng loại châu Á

Nghi Thạo
27/05/2026 12:06 GMT+7

14 giờ ngày mai 28.5, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U.20 châu Á 2027 sẽ diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở Malaysia. U.20 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 2 và được thi đấu trên sân nhà.

U.20 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 2

Điểm mới của giải đấu năm nay là AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu 2 cấp độ gồm: giai đoạn vòng loại (qualification phase) và giai đoạn phát triển (development phase). Trong đó, 32 đội có thứ hạng cao hơn sẽ thi đấu tại giai đoạn vòng loại: được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội theo thể thức thi đấu tập trung, đá vòng tròn một lượt tính điểm. 12 đội còn lại tham dự giai đoạn phát triển: chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Đội tuyển U.20 Việt Nam nằm trong nhóm tham dự giai đoạn vòng loại và được AFC xếp hạng hạt giống số 14 châu Á, dựa trên thành tích tại 3 kỳ giải gần nhất gồm: U.20 châu Á 2023, 2025 và giải U.19 châu Á 2018. Với vị trí này, U.20 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng các đội tuyển U.20 Qatar, Indonesia, Syria, Thái Lan, Yemen, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Lực lượng U.20 Việt Nam dự vòng loại châu Á chủ yếu là các cầu thủ sẽ tranh tài tại giải U.19 Đông Nam Á 2026 sắp tới

ẢNH: VFF

Theo công bố của AFC, Việt Nam là 1 trong 8 quốc gia đăng cai các bảng đấu thuộc giai đoạn vòng loại, bên cạnh: Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan. Trong khi đó, Bhutan, Mông Cổ và Myanmar sẽ đăng cai các bảng đấu của giai đoạn phát triển.

Về nguyên tắc bốc thăm, các đội chủ nhà sẽ được đưa vào một nhóm riêng để đảm bảo mỗi đội nằm ở một bảng đấu khác nhau. Sau đó, AFC sẽ lần lượt tiến hành bốc thăm từ nhóm 4 đến nhóm 1. Do thuộc nhóm hạt giống số 2, U.20 Việt Nam sẽ mặc định được xếp vào vị trí số 2 của bảng đấu.

Theo thể thức của giải, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại Giai đoạn vòng loại sẽ giành quyền tham dự VCK U.20 châu Á 2027. Bên cạnh đó, 6 đội xếp cuối có thành tích thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở giai đoạn phát triển ở kỳ tiếp theo. Ngược lại, 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng xuất sắc nhất của giai đoạn phát triển sẽ được thăng hạng lên giai đoạn vòng loại trong chu kỳ kế tiếp.

Vòng loại giải U.20 châu Á 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 31.8 đến 6.9.2026. Đội tuyển U.20 Việt Nam sẽ tham gia cuộc đua với lực lượng chủ lực là các cầu thủ thuộc đội tuyển U.19 Việt Nam đang được "thử lửa" tại giải U.19 Đông Nam Á 2026.

