Hà Lan mạo hiểm mang đội hình ‘dị’ đến World Cup, HLV Koeman nói gì?

Đội tuyển Hà Lan mang nhiều cựu binh, cầu thủ đang chấn thương đến World Cup

Đội tuyển Hà Lan đến Bắc Mỹ với chuỗi 14 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 8 trận vòng loại World Cup. Tuy nhiên, họ vẫn không được đánh giá ngang hàng với các ứng viên vô địch như đội tuyển Tây Ban Nha, Pháp, Argentina hay Anh.

Điều khiến giới chuyên môn Hà Lan bất ngờ nằm ở cách HLV Koeman xây dựng danh sách 26 cầu thủ. Đội tuyển Hà Lan vẫn giữ bộ khung giàu kinh nghiệm với Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Memphis Depay hay Cody Gakpo. Nhưng bên cạnh đó là hàng loạt quyết định gây tranh cãi.

Đáng chú ý nhất là việc hậu vệ phải Jeremie Frimpong bất ngờ bị loại khỏi danh sách cuối cùng. Trong khi đó, cầu thủ chưa từng ra sân cho đội tuyển Hà Lan là Crysencio Summerville lại được triệu tập. Tiền đạo Emmanuel Emegha cũng không có tên dù chơi khá nổi bật tại Ligue 1.

Jeremie Frimpong bất ngờ bị loại khỏi danh sách dự World Cup của đội tuyển Hà Lan ẢNH: REUTERS

Không dừng ở đó, HLV Koeman còn trao cơ hội cho Quinten Timber, trong khi người anh em của anh là Jurriën Timber vẫn được giữ lại dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Việc HLV Koeman mạo hiểm, lựa chọn nhiều cựu binh lẫn các cầu thủ chưa khỏi hẳn chấn thương khiến đội hình Hà Lan bị truyền thông châu Âu gọi là “đội hình dị nhất trong nhóm ứng viên vô địch”.

Một cú sốc khác với đội tuyển Hà Lan là chấn thương nặng của Xavi Simons. Tiền vệ trẻ này bị đứt dây chằng chéo trước hồi tháng 4 và lỡ hẹn với World Cup 2026.

HLV Koeman chia sẻ trong ngày công bố danh sách: “Chấn thương của Xavi là cú sốc lớn. Chỉ cần nhìn phản ứng của cậu ấy là bạn hiểu mọi thứ nghiêm trọng đến mức nào”.

Ngoài Simons, tiền vệ Jerdy Schouten cũng không thể góp mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV Koeman tỏ ra khá bình thản khi ông tin tưởng chiều sâu đội hình hiện tại.

Một quyết định đáng chú ý khác là việc HLV Koeman tiếp tục gạch tên Georginio Wijnaldum dù cựu tiền vệ Liverpool có mùa giải tốt tại Ả Rập Xê Út.

“Tôi đã gọi cho cậu ấy và nói rằng tôi thích những lựa chọn khác hơn. Tôi hài lòng với những gì mình đang có”, HLV Koeman nói trên NOS.

Ở World Cup 2026, đội tuyển Hà Lan nằm tại bảng F cùng đội tuyển Nhật Bản, Thụy Điển và đại diện của châu Phi là Tunisia. "Con lốc màu da cam" được đánh giá cao nhất bảng, nhưng nếu đứng đầu, họ nhiều khả năng sẽ sớm chạm trán một đối thủ cực mạnh ở vòng knock-out như đội tuyển Brazil hoặc đội tuyển Ma Rốc.

Cựu danh thủ Patrick Kluivert vẫn dành niềm tin cho đội bóng quê hương: “Với tôi, đội tuyển Hà Lan là một trong những đội đáng xem nhất giải đấu này. Tôi nghĩ họ ít nhất sẽ vào đến tứ kết”.

Thực tế, đội tuyển Hà Lan hiện không còn sở hữu những biểu tượng tầm cỡ như Johan Cruyff, Marco van Basten hay Arjen Robben. Nhưng dưới tay HLV Koeman, đội tuyển Hà Lan đang trở thành tập thể cực kỳ khó chịu. Điều đó từng được thể hiện ở bán kết Nations League năm ngoái, khi họ hòa đội tuyển Tây Ban Nha với tổng tỷ số 5-5 trước khi thua luân lưu.

Đội tuyển Hà Lan là tập thể đáng xem dưới bàn tay của HLV Koeman ẢNH: REUTERS

Điểm đáng lo lớn nhất lúc này là thể trạng của cầu thủ kỳ cựu Depay. Dù chân sút đang khoác áo Corinthians chưa đạt thể lực tốt nhất, HLV Koeman vẫn quyết định điền tên anh vào danh sách dự World Cup. Theo truyền thông Hà Lan, anh vẫn là tiền đạo số 1 của đội tuyển Hà Lan ở World Cup 2026. Trong trường hợp Depay chưa thể đá chính trận mở màn gặp Nhật Bản ngày 14.6 tại Arlington (Mỹ), tiền đạo Donyell Malen nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội sau mùa giải bùng nổ tại AS Roma.