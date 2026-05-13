Sai lầm ngớ ngẩn của ngoại binh Hà Lan làm hại Nam Định, lại thua Selangor: Không thể vào chung kết

Pha phạm lỗi không đáng có

Với điểm tựa sân nhà và đang ở tình thế bất lợi (thua 1-2 ở lượt đi), CLB Nam Định nỗ lực tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khoảng 15 phút đầu, các học trò HLV Vũ Hồng Việt tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý nhưng Caio Cesar hay Mota dứt điểm không thành công. Sau đó, Selangor dần lấy lại thế trận và 2 đội bắt đầu thi đấu giằng co hơn.

Selangor có bàn mở tỷ số nhờ sai lầm của ngoại binh CLB Nam Định ẢNH: MINH TÚ

Xuân Son không có nhiều cơ hội trong 45 phút đầu tiên ẢNH: MINH TÚ

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 38 khi Mitchell Dijks có hành vi thiếu fair-play với Boumous của Selangor trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính cho đội khách hưởng phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, Moraes dứt điểm tung nóc lưới thủ thành Trần Nguyên Mạnh, mở tỷ số trận lượt về. CLB Nam Định rơi vào thế bất lợi theo cách cực đáng tiếc bởi Dijks không cần thiết phải phạm lỗi (với ý đồ ngăn Boumous đánh đầu cận thành) bởi đường chuyền của cầu thủ Selangor không chính xác. Đây cũng là bàn duy nhất trong hiệp 1.

Không có phép màu cho CLB Nam Định

Khoảng cách lúc này giờ là 2 bàn (tổng tỷ số là 3-1 nghiêng về Selangor). Vì thế, CLB Nam Định không còn gì để mất. HLV Vũ Hồng Việt thay cùng lúc 3 cầu thủ, chuyển từ sơ đồ 3 trung vệ sang sơ đồ 4-3-3 quen thuộc để tấn công mạnh mẽ hơn. Phút 52, Lâm Ti Phông, cầu thủ vừa vào sân thay người, đưa bóng vào lưới thành công nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Percy Tau ở tình huống trước đó.

Xuân Son và các đồng đội dừng chân ở bán kết ẢNH: MINH TÚ

Những phút còn lại, CLB Nam Định cũng nỗ lực tấn công. Tuy nhiên, các pha phối hợp của đội chủ nhà thiếu sắc nét. Và mọi hy vọng của các học trò HLV Vũ Hồng Việt chấm dứt ở phút 90. Khi dâng cao tấn công, đội chủ nhà để lộ khoảng trống mênh mông ở phần sân nhà và bị đối thủ khai thác. Từ một pha phản công sắc nét, Moraes băng xuống đối mặt và đánh bại Nguyên Mạnh lần thứ 2. Trong những phút bù giờ, CLB Nam Định cũng không thể kiếm được bàn thắng danh dự.

Chung cuộc, Selangor thắng 2-0 trên sân Thiên Trường, vượt qua CLB Nam Định với tổng tỷ số 4-1 để giành vé vào chung kết. Đối thủ của đội bóng này là Buriram United (Thái Lan) hoặc Johor Darul Ta'zim (Malaysia).







