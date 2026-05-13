Nhà báo UAE: ‘U.17 Việt Nam rất mạnh, ai giữ vững tinh thần sẽ có chiến thắng’

Nhà báo Mutassim Abdullah thuộc báo Al Ittihad mở đầu bài phân tích bằng nhận định đầy thận trọng: “Đội tuyển trẻ quốc gia UAE đang nỗ lực bám trụ vào cơ hội giành vé tham dự FIFA U.17 World Cup 2026 tại Qatar khi đối đầu với U.17 Việt Nam”.

Theo cây bút Mutassim Abdullah, U.17 UAE đã tự đẩy mình vào thế khó sau hai trận đấu đầu tiên. Ở trận ra quân, đội bóng trẻ Tây Á dẫn trước U.17 Hàn Quốc 1-0 nhưng để đối thủ gỡ hòa ở phút 88. Sang lượt trận thứ hai, họ tiếp tục đánh rơi lợi thế khi thua ngược U.17 Yemen 2-3 dù từng hai lần vượt lên dẫn bàn.

Nhà báo Mutassim Abdullah nhấn mạnh: “Cuộc chiến giành hai suất vào tứ kết vẫn còn bỏ ngỏ trước vòng đấu cuối cùng, khi U.17 UAE phải thắng đối thủ mạnh U.17 Việt Nam và hy vọng U.17 Yemen thua U.17 Hàn Quốc”.

U.17 UAE đang là đội bất lợi nhất trong cuộc đua giành vé đi tiếp ẢNH: FACEBOOK UAE NT

U.17 đang chịu sức ép lớn, không dễ đánh bại đối thủ mạnh U.17 Việt Nam

Tuy nhiên, nhà báo Mutassim Abdullah cũng thừa nhận với lực lượng cũng như phong độ hiện tại, nhiệm vụ đánh bại U.17 Việt Nam của các cầu thủ trẻ UAE sẽ cực kỳ khó khăn.

“Nhiệm vụ sẽ không dễ dàng đối với U.17 UAE khi đối đầu với U.17 Việt Nam, đội bóng có cơ hội lớn giành vé vào vòng trong. Ở 2 lượt đấu đầu tiên, chúng ta đã thấy U.17 Việt Nam là một đội mạnh, sở hữu lứa cầu thủ cũng như lối chơi đáng nể. Họ đánh bại Yemen và tiếp đến khiến U.17 Hàn Quốc - ứng cử viên vô địch gặp rất nhiều khó khăn. Ở lượt đấu cuối, U.17 Việt Nam đang đặt quyết tâm rất cao để giành 3 điểm - kết quả giúp họ đi tiếp cũng như khôi phục tinh thần đã bị ảnh hưởng nặng nề khi thua ngược U.17 Hàn Quốc ở vòng đấu trước”, bài viết của Al Ittihad nêu rõ.

Đáng chú ý, truyền thông UAE không hề đánh giá thấp U.17 Việt Nam dù đội bóng của HLV Cristiano Roland vừa thua U.17 Hàn Quốc 1-4 ở lượt trận trước. Theo họ, cục diện bảng C vẫn rất phức tạp khi khoảng cách giữa các đội không quá lớn. Hiện tại, U.17 Hàn Quốc dẫn đầu bảng với 4 điểm, trong khi U.17 Việt Nam và U.17 Yemen cùng có 3 điểm. U.17 UAE có 1 điểm, xếp cuối bảng.

Báo Al Khaleej mô tả: “Sau trận hòa 1-1 ở trận đấu đầu tiên với U.17 Hàn Quốc dù dẫn trước, U.17 UAE một lần nữa để mất điểm khi để thủng lưới 3 bàn trước U.17 Yemen. Thất bại trước U.17 Yemen là cú sốc lớn với U.17 UAE. Trước trận đấu cuối, tinh thần của các cầu thủ hiện chắc chắn vẫn còn đang ảnh hưởng”.

Cũng theo Al Khaleej, việc chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận khiến U.17 UAE chịu áp lực cực lớn trước cuộc chạm trán với U.17 Việt Nam. Báo giới nước này cho rằng đội bóng trẻ UAE cần cải thiện khả năng kiểm soát tâm lý ở thời điểm quyết định nếu không muốn tiếp tục đánh mất lợi thế.

Các nhà báo UAE đánh giá rất cao những gì mà U.17 Việt Nam đã thể hiện ở 2 trận đã qua ẢNH: VFF

Trong khi đó, nhà báo Mansour Al-Sindi của báo Emarat Al Youm đánh giá trận gặp U.17 Việt Nam sẽ là “trận đấu quan trọng” quyết định số phận của đội nhà.

Ông viết: “U.17 UAE hiện chỉ có một điểm, có được nhờ trận hòa với U.17 Hàn Quốc ở vòng đầu tiên, và chúng ta còn một trận đấu quan trọng phía trước với U.17 Việt Nam. Điểm khác biệt ở trận đấu tới có thể nằm ở khả năng kiểm soát tâm lý và cách xử lý trong thời điểm áp lực cao nhất. Đội nào vượt qua được rào cản này, giữ vững tinh thần nhiều khả năng sẽ có chiến thắng, qua đó giành vé dự World Cup”.