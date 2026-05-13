Thể thao Bóng đá Việt Nam

Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026: LPBank HAGL thắng thuyết phục, đấu PVF ở tứ kết

Tiểu Bảo
13/05/2026 12:22 GMT+7

Đội chủ nhà LPBank HAGL đã có chiến thắng 1-0 trước Trường Tươi Đồng Nai để xếp đầu bảng, sẵn sàng đối đầu cái tên rất mạnh PVF ở tứ kết Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026.

LPBank HAGL vào tứ kết Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 như đội xếp nhất bảng A

LPBank HAGL thẳng tiến tại Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026

Sáng 13.5, LPBank HAGL đã có chiến thắng 1-0 trong cuộc đối đầu với Trường Tươi Đồng Nai, qua đó trực tiếp ghi tên mình vào vòng tứ kết Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 với tư cách đội xếp đầu bảng A.

Sau 2 chiến thắng và 1 trận hòa, LPBank HAGL có cùng 7 điểm với Eumseong (Hàn Quốc), ngang bằng hiệu số bàn thắng bại 3-1 nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số fair-play (LPBank HAGL chưa nhận thẻ vàng nào trong khi Eumseong đã bị phạt thẻ vàng 1 lần).

Jubilo Iwata sau khi thua LPBank HAGL ở trận mở màn đã đi tiếp với tư cách đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất, giúp bảng A có 3 đại diện góp mặt ở vòng tứ kết, tại giải đấu được bầu Đức tổ chức như một điểm nhấn cho năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu giữa LPBank HAGL và Trường Tươi Đồng Nai

Tại bảng B, đội U.14 Malaysia và SLNA lần lượt xếp 2 hạng cao nhất khi có cùng 7 điểm trong khi CLB Hà Nội (6 điểm) và Shenzen (Trung Quốc, 5 điểm) sẽ là 2 đại diện của bảng C thi đấu ở vòng knock-out.

Vào 14 giờ 30 hôm nay trên sân Pleiku Arena, SLNA sẽ đá trận tứ kết 1 với Eumseong trong khi LPBank HAGL sẽ đối đầu PVF ở trận tứ kết 2 lúc 15 giờ 45. Tất cả các trận đấu đều mở cửa tự do cho khán giả vào sân cổ vũ.

Trong khi đó CLB Hà Nội sẽ gặp Jubilo Iwata lúc 14 giờ 30 và Malaysia gặp Shenzen lúc 15 giờ 45 trên sân Warrior. Ngoài ra trên sân Warrior Future sẽ diễn ra 2 cặp đấu giữa Khamsay Academy - Chonburi (14 giờ 30) và Trường Tươi Đồng Nai - Gangwon State All Stars (15 giờ 45) để phân hạng các đội không vào tứ kết.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
