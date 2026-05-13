Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026: LPBank HAGL thắng thuyết phục, đấu PVF ở tứ kết

LPBank HAGL vào tứ kết Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 như đội xếp nhất bảng A ảnh: Minh Trần

LPBank HAGL thẳng tiến tại Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026

Sáng 13.5, LPBank HAGL đã có chiến thắng 1-0 trong cuộc đối đầu với Trường Tươi Đồng Nai, qua đó trực tiếp ghi tên mình vào vòng tứ kết Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 với tư cách đội xếp đầu bảng A.

Sau 2 chiến thắng và 1 trận hòa, LPBank HAGL có cùng 7 điểm với Eumseong (Hàn Quốc), ngang bằng hiệu số bàn thắng bại 3-1 nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số fair-play (LPBank HAGL chưa nhận thẻ vàng nào trong khi Eumseong đã bị phạt thẻ vàng 1 lần).

Jubilo Iwata sau khi thua LPBank HAGL ở trận mở màn đã đi tiếp với tư cách đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất, giúp bảng A có 3 đại diện góp mặt ở vòng tứ kết, tại giải đấu được bầu Đức tổ chức như một điểm nhấn cho năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tại bảng B, đội U.14 Malaysia và SLNA lần lượt xếp 2 hạng cao nhất khi có cùng 7 điểm trong khi CLB Hà Nội (6 điểm) và Shenzen (Trung Quốc, 5 điểm) sẽ là 2 đại diện của bảng C thi đấu ở vòng knock-out.

Vào 14 giờ 30 hôm nay trên sân Pleiku Arena, SLNA sẽ đá trận tứ kết 1 với Eumseong trong khi LPBank HAGL sẽ đối đầu PVF ở trận tứ kết 2 lúc 15 giờ 45. Tất cả các trận đấu đều mở cửa tự do cho khán giả vào sân cổ vũ.

Trong khi đó CLB Hà Nội sẽ gặp Jubilo Iwata lúc 14 giờ 30 và Malaysia gặp Shenzen lúc 15 giờ 45 trên sân Warrior. Ngoài ra trên sân Warrior Future sẽ diễn ra 2 cặp đấu giữa Khamsay Academy - Chonburi (14 giờ 30) và Trường Tươi Đồng Nai - Gangwon State All Stars (15 giờ 45) để phân hạng các đội không vào tứ kết.