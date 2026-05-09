Sao U.23 Việt Nam quá hay, Hoàng Hên quá nhạt: Thanh Hóa đánh bại Hà Nội, vẫn chưa trụ hạng!

Sao U.23 Việt Nam lại tỏa sáng

Trên sân Thanh Hóa, không bất ngờ khi CLB Hà Nội nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng vượt trội nhờ tuyến giữa mạnh hơn. Trong 45 phút đầu tiên, đội bóng thủ đô tạo ra đến 10 pha dứt điểm, gấp 3 lần đối thủ nhưng không quá hiệu quả. Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 30, khi Nguyễn Văn Quyết có cú tâng bóng khéo léo, đánh bại được thủ môn Y Êli Niê nhưng Trịnh Văn Lợi đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Ngọc Mỹ tỏa sáng, CLB Hà Nội ‘sảy chân’ trước Thanh Hóa

Chiều ngược lại, CLB Thanh Hóa nỗ lực phản công ngay khi có cơ hội và tỏ ra cực kỳ sắc bén. Phút 38, Nguyễn Ngọc Mỹ đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với tình huống di chuyển khôn khéo rồi đánh đầu cắt mặt, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn. Đây là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo U.23 Việt Nam ở V-League mùa này.

Ngọc Mỹ đang gây ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa giải này ẢNH: MINH TÚ

Hoàng Hên tương đối mờ nhạt trong 45 phút đầu ẢNH: MINH TÚ

Phút 45+3, CLB Thanh Hóa rơi vào thế bất lợi khi chỉ còn 10 người trên sân. Trước đó, Nguyễn Bá Tiến phạm lỗi thô bạo với Phạm Xuân Mạnh. Ban đầu, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn phạt thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông hủy quyết định này và đổi sang thẻ đỏ trực tiếp. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp bước vào giờ nghỉ với 1 bàn dẫn trước nhưng vẫn còn đó đầy nỗi lo âu về một hiệp 2 sóng gió.

CLB Hà Nội tạo sức ép nghẹt thở

Nhờ lợi thế về mặt quân số, CLB Hà Nội gia tăng sức ép về phía khung thành của Y Êli Niê. Phút 57, Hoàng Hên tung cú sút phạt hiểm hóc, nhưng người gác đền của CLB Thanh Hóa chơi tập trung và cản phá thành công. Chỉ 2 phút sau, Fisher đánh đầu cận thành, khiến Y Êli Niê bay người hết cỡ, dùng đầu ngón tay để đẩy bóng chạm xà rồi bay ra ngoài. Đến phút 73, Hoàng Hên một lần nữa thử vận may bằng cú đá phạt trực tiếp. Lần này, bóng đi vọt xà ngang.

Highlight CLB Thanh Hóa 1-0 CLB Hà Nội: Dấu ấn Ngọc Mỹ

Nguyễn Văn Tùng (trái) chơi cũng rất năng nổ, đóng góp lớn vào chiến thắng của CLB Thanh Hóa ẢNH: MINH TÚ

HLV Harry Kewell buộc phải điều chỉnh nhân sự. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải được tung vào sân để thay hậu vệ Nguyễn Công Nhật. Tiếp theo đó, Lê Xuân Tú cũng vào để trám chỗ của Nguyễn Hai Long. Đến phút 87, CLB Hà Nội làm rung mành lưới đối phương. Sau cú đá phạt góc của Hoàng Hên, Adriel đánh đầu cận thành vào lưới trống khi Y Êli Niê đã đấm hụt bóng. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn xác định Nguyễn Thành Chung đã phạm lỗi với thủ môn CLB Thanh Hóa nên không công nhận bàn thắng.

Trong phần còn lại của trận đấu, CLB Hà Nội tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Y Êli Niê nói riêng và hàng phòng ngự đội Thanh Hóa nói chung đã thi đấu kiên cường để bảo toàn thành quả. Chung cuộc, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp thắng 1-0, leo lên vị trí thứ 8 với 24 điểm. Trong khi đó, CLB Hà Nội tụt xuống vị trí thứ 4 với 39 điểm, kém 2 điểm so với Ninh Bình, đội bóng đã đánh bại Hải Phòng 2-1 ở trận đấu cùng giờ.

Thanh Hóa được 24 điểm, đứng thứ 8 và gần như trụ hạng thành công.