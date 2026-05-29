U.19 Việt Nam trước cơ hội giúp bóng đá Việt Nam thống trị hoàn toàn Đông Nam Á
Video Thể thao

Quỳnh Phương
29/05/2026 05:17 GMT+7

Nếu vô địch giải U.19 Đông Nam Á 2026, bóng đá nam Việt Nam sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu khu vực ở mọi cấp độ đội tuyển - điều chưa nền bóng đá Đông Nam Á nào từng làm được trong cùng giai đoạn.

Sau chức vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam, ngôi vương SEA Games 33 và U.23 Đông Nam Á 2025 của đội tuyển U.23 Việt Nam, cùng danh hiệu U.17 Đông Nam Á 2026 của đội tuyển U.17 Việt Nam, bóng đá nam Việt Nam lúc này chỉ còn thiếu duy nhất chức vô địch U.19 Đông Nam Á để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu khu vực.

Chính vì thế, giải U.19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia không đơn thuần là một giải trẻ. Với bóng đá Việt Nam, đây còn là cơ hội để tạo nên cột mốc mang ý nghĩa lịch sử.

Nếu thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đăng quang, bóng đá Việt Nam sẽ trở thành nền bóng đá đầu tiên ở Đông Nam Á cùng lúc nắm giữ gần như toàn bộ các danh hiệu lớn của bóng đá nam khu vực, từ đội tuyển quốc gia cho tới các cấp độ trẻ.

Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông Indonesia gần đây thừa nhận bóng đá Việt Nam đang vượt lên mạnh mẽ trong khu vực. Tờ Bola Sport nhận định Việt Nam đã vượt Thái Lan để trở thành nền bóng đá số 1 Đông Nam Á trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay.

Nếu U.19 Việt Nam tiếp tục vô địch Đông Nam Á, vị thế ấy gần như sẽ không còn nhiều tranh cãi.

U.19 Việt Nam sang Indonesia với đội hình chưa mạnh nhất, nhiều cầu thủ bận thi tốt nghiệp THPT

U.19 Việt Nam sang Indonesia với đội hình chưa mạnh nhất, nhiều cầu thủ bận thi tốt nghiệp THPT

U.19 Việt Nam lên đường dự giải U.19 Đông Nam Á 2026 với nhiều khó khăn về lực lượng khi một số trụ cột bận thi đấu V-League và thi tốt nghiệp THPT. Dù vậy, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn đặt mục tiêu tiến sâu tại giải đấu trên đất Indonesia.

