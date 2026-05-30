Trước chung kết Champions League: HLV Arteta tuyên chiến, HLV Enrique khẳng định 'có lợi thế'
Trước chung kết Champions League: HLV Arteta tuyên chiến, HLV Enrique khẳng định ‘có lợi thế’

Quỳnh Phương
30/05/2026 08:23 GMT+7

Tối 30.5 (theo giờ VN), Arsenal sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất trong hơn 20 năm qua khi gặp PSG ở chung kết Champions League trên sân Puskas Arena (Budapest).

20 năm sau thất bại trước Barcelona ở trận chung kết năm 2006, Arsenal mới trở lại sân khấu lớn nhất cấp CLB châu Âu. Lần này, đội bóng thành London mang theo sự tự tin lớn sau khi vừa chấm dứt 22 năm chờ đợi để vô địch Premier League.

HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal chưa muốn dừng lại sau danh hiệu quốc nội. "Chúng tôi đã có 1 danh hiệu và giờ muốn có danh hiệu thứ 2", chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh. Theo ông, Arsenal đang đứng trước cơ hội viết nên chương mới trong lịch sử CLB.

Niềm tin đó cũng được Bukayo Saka chia sẻ. Tiền đạo đội tuyển Anh cho rằng Arsenal đang ở rất gần cơ hội tạo nên lịch sử sau hành trình ấn tượng tại Champions League mùa này.

Tuy nhiên, thử thách dành cho Arsenal là vô cùng lớn. PSG bước vào trận chung kết với tư cách đương kim vô địch châu Âu và sở hữu hàng công đáng sợ gồm Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue.

Đội bóng của HLV Luis Enrique lần lượt vượt qua Chelsea, Liverpool và Bayern Munich để tiến vào trận đấu cuối cùng của mùa giải. Không ít chuyên gia đánh giá đại diện nước Pháp nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm cùng bản lĩnh của nhà vô địch.

HLV Luis Enrique cũng tỏ ra rất tự tin trước giờ bóng lăn. "Khát vọng giành danh hiệu đầu tiên là rất lớn. Nhưng việc cố gắng giành danh hiệu thứ 2 liên tiếp còn lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi đang có lợi thế", nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định.

PSG còn đón tin vui khi Dembele và Achraf Hakimi đều sẵn sàng thi đấu sau khi bình phục chấn thương. Dembele nhấn mạnh đội bóng thủ đô nước Pháp chưa muốn dừng lại sau chức vô địch mùa trước.

Trận chung kết tại Budapest vì thế là cuộc đối đầu giữa 2 tham vọng lớn. Arsenal hướng đến chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử, còn PSG quyết tâm bảo vệ ngôi vương để khẳng định vị thế mới của mình tại bóng đá châu Âu.

