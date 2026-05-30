Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Nguyễn Anh Đức hết cảnh thất nghiệp, đầu quân cho đội bóng ‘đặc biệt’: HLV Mai Xuân Hợp đi đâu?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
30/05/2026 20:07 GMT+7

Ở 2 vòng đấu còn lại của V-League 2025-2026, HLV Nguyễn Anh Đức sẽ dẫn dắt CLB Thanh Hóa.

Ngày 29.5, CLB Thanh Hóa làm thủ tục đăng ký chức danh HLV trưởng cho ông Nguyễn Anh Đức. Đến ngày 30.5, trên trang chủ của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), HLV của CLB Thanh Hóa được xác nhận là HLV Nguyễn Anh Đức.

HLV Mai Xuân Hợp sẽ làm HLV phó. Dàn trợ lý của HLV Nguyễn Anh Đức có Lê Hồng Minh, Trương Mạnh Hà và Nguyễn Mạnh Dũng. Các cán bộ của đội bóng là Đỗ Văn Phúc, Đỗ Trọng Hải và Dương Tiến Kỷ. 

HLV Nguyễn Anh Đức hết cảnh thất nghiệp, đầu quân cho đội bóng ‘đặc biệt’: HLV Mai Xuân Hợp đi đâu?- Ảnh 1.

Thông tin của CLB Thanh Hóa trên trang chủ VPF

ẢNH: VPF

HLV Nguyễn Anh Đức hết cảnh thất nghiệp, đầu quân cho đội bóng ‘đặc biệt’: HLV Mai Xuân Hợp đi đâu?- Ảnh 2.

HLV Nguyễn Anh Đức lần đầu ra phía bắc. Trước đó, ông dẫn dắt CLB Long An, Bình Phước (giờ là Trường Tươi Đồng Nai) và Becamex TP.HCM

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau 8 tháng, HLV Nguyễn Anh Đức, người sở hữu AFC Pro, có công việc mới. Hồi cuối tháng 9.2025, ông chia tay CLB Becamex TP.HCM. Cựu tuyển thủ Việt Nam là nhà cầm quân thứ 3 ngồi vào chiếc ghế nóng ở CLB Thanh Hóa ở mùa giải này. Trước đó, đội bóng xứ Thanh chia tay trợ lý của HLV Kim Sang-sik, ông Choi Kwon-won, bổ nhiệm HLV Mai Xuân Hợp. Hiện tại, CLB Thanh Hóa có 25 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng và gần như chắc chắn trụ hạng. Ở 2 vòng cuối, họ lần lượt chạm trán CLB Ninh Bình và Đà Nẵng.


Tin liên quan

Trường Tươi Đồng Nai nhận cúp vô địch ngọt ngào, bầu Sơn xúc động ôm chặt những người hùng

Trường Tươi Đồng Nai nhận cúp vô địch ngọt ngào, bầu Sơn xúc động ôm chặt những người hùng

Cơn mưa trắng trời chỉ khiến ngày đăng quang vô địch giải hạng nhất của Trường Tươi Đồng Nai càng thêm đặc biệt, khi bầu Sơn liên tục ôm chặt những người hùng của mình.

Đội của cố vấn Park Hang-seo thắng nghẹt thở Quy Nhơn, hồi hộp chờ đối thủ đấu play-off V-League

HAGL nắm quyền tự quyết, sớm trụ hạng V-League trong trường hợp nào?

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Anh Đức CLB Thanh Hóa V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận