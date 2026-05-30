HLV Nguyễn Anh Đức hết cảnh thất nghiệp, đầu quân cho đội bóng ‘đặc biệt’: HLV Mai Xuân Hợp đi đâu?

Ngày 29.5, CLB Thanh Hóa làm thủ tục đăng ký chức danh HLV trưởng cho ông Nguyễn Anh Đức. Đến ngày 30.5, trên trang chủ của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), HLV của CLB Thanh Hóa được xác nhận là HLV Nguyễn Anh Đức.

HLV Mai Xuân Hợp sẽ làm HLV phó. Dàn trợ lý của HLV Nguyễn Anh Đức có Lê Hồng Minh, Trương Mạnh Hà và Nguyễn Mạnh Dũng. Các cán bộ của đội bóng là Đỗ Văn Phúc, Đỗ Trọng Hải và Dương Tiến Kỷ.

Thông tin của CLB Thanh Hóa trên trang chủ VPF ẢNH: VPF

HLV Nguyễn Anh Đức lần đầu ra phía bắc. Trước đó, ông dẫn dắt CLB Long An, Bình Phước (giờ là Trường Tươi Đồng Nai) và Becamex TP.HCM ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau 8 tháng, HLV Nguyễn Anh Đức, người sở hữu AFC Pro, có công việc mới. Hồi cuối tháng 9.2025, ông chia tay CLB Becamex TP.HCM. Cựu tuyển thủ Việt Nam là nhà cầm quân thứ 3 ngồi vào chiếc ghế nóng ở CLB Thanh Hóa ở mùa giải này. Trước đó, đội bóng xứ Thanh chia tay trợ lý của HLV Kim Sang-sik, ông Choi Kwon-won, bổ nhiệm HLV Mai Xuân Hợp. Hiện tại, CLB Thanh Hóa có 25 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng và gần như chắc chắn trụ hạng. Ở 2 vòng cuối, họ lần lượt chạm trán CLB Ninh Bình và Đà Nẵng.



