Trường Tươi Đồng Nai nhận cúp vô địch ngọt ngào, bầu Sơn xúc động ôm chặt những người hùng

Bầu Sơn ôm HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng - thuyền trưởng của chiến dịch thăng hạng đầy cảm xúc của Trường Tươi Đồng Nai ảnh: Khả Hòa

Bầu Sơn thỏa nguyện cùng Trường Tươi Đồng Nai lên V-League

Đêm 30.5 sẽ là đêm lịch sử của bóng đá Đồng Nai khi sau nhiều năm rời xa bóng đá đỉnh cao, thành phố vừa chuyển mình "lên trung ương" này đã chính thức trở lại đấu trường V-League, với đại diện xuất sắc mang tên Trường Tươi Đồng Nai.

Chiến thắng 3-0 trong cơn mưa trắng trời trên sân Bình Phước khiến một vài fan trung lập có chút lo ngại về lễ trao giải và mừng công đã được chuẩn bị công phu trước đó. Phương án B nhanh chóng được BTC sân và đại diện VPF thống nhất: trao cúp trên khán đài.

Highlight Trường Tươi Đồng Nai 3-0 Long An: Nhà vô địch giải hạng nhất lộ diện

Sau 3 năm chờ đợi, dồn rất nhiều đầu tư tâm huyết, cuối cùng Chủ tịch Tập đoàn Trường Tươi Đồng Nai còn được biết đến với tên gọi là bầu Sơn đã thỏa lòng lên chơi V-League. Tấm vé đầy ý nghĩa khi họ đã bước lên sân chơi cao nhất Việt Nam bằng chính thực lực của mình.

Bầu Sơn cùng Công Phượng cầm cúp vô địch giải hạng nhất 2025 - 2026 ảnh: Khả Hòa

Trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, người ta thấy lần hiếm hoi ông bầu sinh năm 1983 này bộc lộ những cảm xúc dâng trào, từ nụ hôn đến người thân và những cái ôm chặt đến các công thần dẫn đầu là HLV Nguyễn Việt Thắng và các cầu thủ con cưng như Xuân Trường, Công Phượng...

Một ngày đăng quang ý nghĩa khi rất đông CĐV trung thành đã bất chấp cơn mưa trắng trời của miền Đông Nam bộ, vẫn nán đến cuối trận và tràn xuống sân nhảy múa, thậm chí "bơi" trên mặt cỏ sũng nước mừng ngày đội bóng thân yêu thăng hạng.



Đó sẽ là ngọn lửa tuyệt vời để thôi thúc bầu Sơn và Trường Tươi Đồng Nai mạnh mẽ, chuẩn bị kỹ hơn nữa cho ngày ra mắt V-League, trong tư cách đại diện cho một trong 7 thành phố trực thuộc trung ương.

Hình ảnh Trường Tươi Đồng Nai đăng quang giải hạng nhất 2025 - 2026

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận thắng CLB Long An 3-0 vang lên, rất đông CĐV Trường Tươi Đồng Nai đã tràn xuống sân ăn mừng, bất chấp cơn mưa trắng trời trên sân Bình Phước ảnh: Khả Hòa

Kể cả khi BTC sân và VPF chốt phương án trao cúp trên khán đài, hàng ngàn CĐV vẫn nán lại ăn mừng với những chiếc cúp tự chế ảnh: Khả Hòa

Chiếc cúp vô địch được CĐV giơ cao bên cạnh hình ảnh của HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng, người đã để lại dấu ấn lớn trong chức vô địch và tấm vé lên chơi V-League ở năm thứ 2 liên tiếp ảnh: Khả Hòa

Các cầu thủ Trường Tươi Đồng Nai, trong ảnh là Tấn Trường và các đồng đội giơ cao cúp vô địch giải hạng nhất 2025 - 2026. Thủ môn người Đồng Tháp đang là cầu thủ "già" nhất đang vững vàng chơi hạng chuyên nghiệp Việt Nam ở tuổi 40 ảnh: Khả Hòa

Trước đó là hình ảnh Minh Vương dẫn đầu nhóm cầu thủ bắt tay cùng các đại biểu trong lễ trao cúp trên khán đài. Có thể thấy bầu Sơn đang nắm chặt tay từng cầu thủ, những người hùng đã đưa bóng đá Đồng Nai trở lại V-League ảnh: Khả Hòa

Nụ cười rạng rỡ của bầu Sơn cùng tập thể đội bóng trong khoảnh khắc ông đã mơ suốt 3 năm qua, kể từ khi chính thức đầu tư vào bóng đá và CLB Trường Tươi Đồng Nai ảnh: Khả Hòa

Cái ôm nựng thắm thiết của bầu Sơn dành cho Xuân Trường, tiền vệ tài hoa đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cùng rất nhiều tình huống giữ nhịp đẳng cấp ảnh: Khả Hòa

HLV Nguyễn Việt Thắng đã lần thứ 2 trong 2 năm liên tiếp có chức vô địch giải hạng nhất, đưa Ninh Bình FC và nay là Trường Tươi Đồng Nai lên chơi V-League. Hẹn anh ở mùa 2026 - 2027 tại sân chơi cao nhất Việt Nam! ảnh: Khả HÒa

Công Phượng là người hùng, trở lại đúng lúc và tỏa sáng rực rỡ khi ghi bàn trong 3 trận tối quan trọng liên tiếp giúp Trường Tươi Đồng Nai toàn thắng. giật lại quyền tự quyết từ tay Bắc Ninh FC và lao một mạch về đích ảnh: Khả Hòa

Rước cúp trong mưa nặng hạt

