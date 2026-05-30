Trường Tươi Đồng Nai nhận cúp vô địch ngọt ngào, bầu Sơn xúc động ôm chặt những người hùng

Cơn mưa trắng trời chỉ khiến ngày đăng quang vô địch giải hạng nhất của Trường Tươi Đồng Nai càng thêm đặc biệt, khi bầu Sơn liên tục ôm chặt những người hùng của mình.
Bầu Sơn thỏa nguyện cùng Trường Tươi Đồng Nai lên V-League
Đêm 30.5 sẽ là đêm lịch sử của bóng đá Đồng Nai khi sau nhiều năm rời xa bóng đá đỉnh cao, thành phố vừa chuyển mình "lên trung ương" này đã chính thức trở lại đấu trường V-League, với đại diện xuất sắc mang tên Trường Tươi Đồng Nai.
Chiến thắng 3-0 trong cơn mưa trắng trời trên sân Bình Phước khiến một vài fan trung lập có chút lo ngại về lễ trao giải và mừng công đã được chuẩn bị công phu trước đó. Phương án B nhanh chóng được BTC sân và đại diện VPF thống nhất: trao cúp trên khán đài.
Highlight Trường Tươi Đồng Nai 3-0 Long An: Nhà vô địch giải hạng nhất lộ diện
Sau 3 năm chờ đợi, dồn rất nhiều đầu tư tâm huyết, cuối cùng Chủ tịch Tập đoàn Trường Tươi Đồng Nai còn được biết đến với tên gọi là bầu Sơn đã thỏa lòng lên chơi V-League. Tấm vé đầy ý nghĩa khi họ đã bước lên sân chơi cao nhất Việt Nam bằng chính thực lực của mình.
Trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, người ta thấy lần hiếm hoi ông bầu sinh năm 1983 này bộc lộ những cảm xúc dâng trào, từ nụ hôn đến người thân và những cái ôm chặt đến các công thần dẫn đầu là HLV Nguyễn Việt Thắng và các cầu thủ con cưng như Xuân Trường, Công Phượng...
Một ngày đăng quang ý nghĩa khi rất đông CĐV trung thành đã bất chấp cơn mưa trắng trời của miền Đông Nam bộ, vẫn nán đến cuối trận và tràn xuống sân nhảy múa, thậm chí "bơi" trên mặt cỏ sũng nước mừng ngày đội bóng thân yêu thăng hạng.
Đó sẽ là ngọn lửa tuyệt vời để thôi thúc bầu Sơn và Trường Tươi Đồng Nai mạnh mẽ, chuẩn bị kỹ hơn nữa cho ngày ra mắt V-League, trong tư cách đại diện cho một trong 7 thành phố trực thuộc trung ương.
Hình ảnh Trường Tươi Đồng Nai đăng quang giải hạng nhất 2025 - 2026
