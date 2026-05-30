Công Phượng khoe kiểu ăn mừng mới, Trường Tươi Đồng Nai vô địch rực rỡ: Chào V-League, pháo hoa giữa mưa to!

Alex Sandro mở tỷ số cho Trường Tươi Đồng Nai ảnh: Ngọc Linh

Công Phượng tiếp tục giúp Trường Tươi Đồng Nai chiến thắng, giành 2 tỉ đồng

Trên sân Đồng Xoài, Trường Tươi Đồng Nai đã bước vào trận "chung kết" của mùa giải với đội hình chính khá mạnh của những cựu tuyển thủ Việt Nam và U.23 Việt Nam như Xuân Trường, Minh Vương, Văn Khoa, Tấn Sinh, Thanh Bình, Tấn Trường nhưng Công Phượng vẫn được để dành cho hiệp 2.

Trước sự cổ vũ của gần 1 vạn khán giả nhà ngồi chật cứng sân Đồng Xoài, những "Chiến binh áo xanh" đã tạo ra áp lực khá tốt lên phần sân CLB Long An.

Tuy nhiên với tâm lý thoải mái do đã chắc chắn trụ hạng, các cầu thủ Long An với hàng phòng ngự hạ thấp rất chịu khó đeo bám đã tạo ra lực cản đáng kể khiến Trường Tươi Đồng Nai gặp những khó khăn nhất định.

Công Phượng khoe kiểu ăn mừng mới với mặt nạ "Người khổng lồ xanh" Hulk ảnh: Ngọc Linh

Sau hiệp 1 khá bế tắc, HLV Nguyễn Việt Thắng quyết định tung các quân bài tẩy mang tên Công Phượng, Thanh Minh vào để cải thiện hàng công và lập tức tạo ra sự khác biệt để mở ra chiến thắng ngọt nào.

Từ quả đá phạt góc của Công Phượng ở phút 50, Hoàng Hải đã để bóng bật lên chạm tay rất rõ trong khu vực cấm địa ở phút 50. Trên chấm 11 m, Alex Sandro đã dễ dàng đánh bại thủ môn Minh Duy để giúp Trường Tươi Đồng Nai vượt lên dẫn trước.

Đến phút 63, cách biệt được nhân đôi khi cũng từ một quả phạt góc của Công Phượng, bóng đã được đưa đến rất thuận lợi để Xuân Trường đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0, trong cơn mưa làm dịu mát cái nóng trên sân Đồng Xoài.

Công Phượng đã ghi bàn trong 3 trận thắng liên tiếp của Trường Tươi Đồng Nai ảnh: Ngọc Linh

Xuân Trương ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ảnh: Ngọc LInh

CHỉ 3 phút sau, đích thân Công Phượng đã điền tên vào bảng điện tử với tình huống chớp thời cơ, trừng phạt sai lầm của CLB Long An để thoát xuống dễ dàng đánh bại Minh Duy trong thế đối mặt.

Màn trình diễn chói sáng của Công Phượng, với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo in dấu trong cả 3 bàn thắng, giúp trận đấu xem như được định đoạt sớm trong cơn mưa ngày càng nặng hạt trong sự hoan hỉ của đông đảo CĐV Đồng Nai.

Trời mưa to khiến sân trơn và trũng nước khiến trận đấu trở nên rất khó khăn cho cả 2 đội bóng. Nhưng chiến thắng 3-0 là đủ để Trường Tươi Đồng Nai mở hội ăn mừng chức vô địch rực rỡ của mình. Pháo hoa được tưng bừng giữa cơn mưa rất to.

Đội vô địch được VPF thưởng 2 tỉ đồng.

Xuân Trường sẽ cùng Công Phượng trở lại V-League mùa tới ảnh: Ngọc Linh

Sau 3 năm đầu tư với chiến lược kiên trì bài bản, bầu Sơn đã thỏa nguyện khi giúp những "Chiến binh xanh" vô địch giải hạng nhất và chính thức đoạt vé lên chơi V-League bằng chính thực lực của mình.

Với đội hình có chiều sâu với rất nhiều ngôi sao từng ăn cơm đội tuyển quốc gia, Trường Tươi Đồng Nai đặt kỳ vọng sẽ có bước chuyển tiếp hợp lý để tự tin bước vào V-League 2026 - 2027, giúp TP.Đồng Nai có đại diện trở lại sân chơi đỉnh cao của bóng đá Việt Nam sau nhiều năm vắng mặt.

Riêng Công Phượng và những cựu cầu thủ HAGL như Xuân Trường, Minh Vương, Văn Sơn... sẽ trở lại V-League kèm lời hẹn cùng nhau tái ngộ mái nhà xưa HAGL ở mùa giải tới, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Việt Thắng.

