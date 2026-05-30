Chủ tịch FIFA Gianni tặng ‘quà’ đặc biệt đến CLB CAHN, ấn tượng sâu sắc với thành tích tuyệt vời

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã gửi thư tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn để chúc mừng CLB CAHN sau khi đội bóng này đăng quang tại LPBank V-League 2025-2026.

Trong thư, người đứng đầu FIFA gửi lời chúc mừng tới tập thể CLB CAHN, đồng thời ghi nhận những nỗ lực và thành tích mà đội bóng ngành công an đã đạt được trong suốt mùa giải vừa qua.

Chủ tịch FIFA đánh giá cao thành tích của CLB CAHN

Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, chức vô địch V-League 2025-2026 là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của CLB CAHN.

"Tôi xin gửi lời chúc mừng đến nhà tân vô địch của bóng đá Việt Nam - CLB CAHN. Những nỗ lực bền bỉ cùng kết quả thi đấu ấn tượng của họ trong suốt mùa giải qua đã được đền đáp xứng đáng bằng danh hiệu cao quý này.

Xin được chúc mừng từng thành viên của đội bóng cũng như toàn thể CLB vì thành tích tuyệt vời này", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino viết trong thư gửi tới VFF.

Chức vô địch mùa giải năm nay đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ của CLB CAHN kể từ khi trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Với lực lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia cùng sự đầu tư mạnh mẽ trong những năm gần đây, đội bóng ngành công an đã duy trì phong độ ổn định để chinh phục ngôi vương V-League.

Đây cũng là lần thứ hai trong vòng 3 mùa giải gần nhất CAHN bước lên ngôi vô địch quốc gia, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những CLB hàng đầu bóng đá Việt Nam hiện nay.

FIFA tiếp tục ghi nhận sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Bên cạnh lời chúc mừng gửi tới CLB CAHN, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đánh giá cao vai trò của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và những nỗ lực của VFF trong quá trình phát triển bóng đá Việt Nam.

Thư chúc mừng của người đứng đầu FIFA được xem là sự ghi nhận đối với những bước tiến của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây, từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Đình Bắc và CLB CAHN đang lao về đích với phong độ không thể ngăn cản ảnh: Minh Tú

Việc nhà vô địch V-League nhận được thư chúc mừng từ Chủ tịch FIFA cũng cho thấy sự quan tâm của tổ chức quản lý bóng đá thế giới đối với các hoạt động và thành tích nổi bật của bóng đá Việt Nam.

Sau chức vô địch V-League 2025-2026, CLB CAHN sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League Elite và ASEAN Club Championship - Shopee Cup mùa giải 2026-2027.

Đây được xem là cơ hội để đội bóng ngành công an tiếp tục khẳng định năng lực tại các sân chơi khu vực và châu lục, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Theo kế hoạch, ngày 31.5, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ tổ chức lễ trao cúp vô địch LPBank V-League 2025-2026 cho CLB CAHN trên sân Hàng Đẫy, khép lại mùa giải thành công của đội bóng ngành công an.