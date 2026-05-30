Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng CLB nữ TP.HCM vì bảo vệ thành công ngôi hậu Cúp quốc gia

Anh Thư
Anh Thư
30/05/2026 12:37 GMT+7

CLB nữ TP.HCM đã thi đấu xuất sắc, giành chức vô địch Cúp quốc gia 2026.

Thay mặt Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gửi thư chúc mừng Liên đoàn Bóng đá TP.HCMcùng toàn thể ban huấn luyện, các cầu thủ và những người làm công tác bóng đá nữ của đội bóng đá nữ TP.HCM về thành tích xuất sắc vô địch giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026. 

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng CLB nữ TP.HCM vì bảo vệ thành công ngôi hậu Cúp quốc gia- Ảnh 1.

CLB nữ TP.HCM đạt phong độ cao

Ảnh: VFF

Ngày 27.5, giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp, CLB nữ TP.HCM đã tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đội bóng đá nữ hàng đầu khi xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch. 

Thành tích vô địch liên tiếp tại Cúp quốc gia là minh chứng rõ nét cho sự đầu tư bài bản, định hướng phát triển bền vững cũng như tinh thần thi đấu đoàn kết, bản lĩnh và chuyên nghiệp của toàn đội. 

Trong suốt giải đấu, CLB nữ TP.HCM đã thể hiện phong độ ổn định, chất lượng chuyên môn cao cùng ý chí thi đấu quyết tâm, qua đó tiếp tục mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ.

VFF tin tưởng rằng, với nền tảng đã xây dựng và những thành tích nổi bật đạt được trong thời gian qua, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công tác đào tạo, phát triển bóng đá nữ, đóng góp tích cực vào sự phát triển và nâng cao vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục.

Tin liên quan

U.19 Việt Nam quyết tiếp bước thành công tại Indonesia, hoàn tất 'cú ăn bốn' lịch sử: Xem kênh nào?

U.19 Việt Nam quyết tiếp bước thành công tại Indonesia, hoàn tất 'cú ăn bốn' lịch sử: Xem kênh nào?

U.19 Việt Nam đặt chân đến Indonesia, mang theo sứ mệnh tiếp bước thành công và hoàn tất cú ăn bốn lịch sử để khẳng định sự thống trị của bóng đá nước nhà tại khu vực.

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai - Long An cực hay hôm nay: Công Phượng ghi bàn, sớm thăng hạng V-League?

U.19 Việt Nam cần tìm lại hào quang giải trẻ

Khám phá thêm chủ đề

CLB nữ TP.HCM Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Cúp quốc gia Chủ tịch VFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận