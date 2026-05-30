Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng CLB nữ TP.HCM vì bảo vệ thành công ngôi hậu Cúp quốc gia

Thay mặt Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gửi thư chúc mừng Liên đoàn Bóng đá TP.HCMcùng toàn thể ban huấn luyện, các cầu thủ và những người làm công tác bóng đá nữ của đội bóng đá nữ TP.HCM về thành tích xuất sắc vô địch giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026.

CLB nữ TP.HCM đạt phong độ cao Ảnh: VFF

Ngày 27.5, giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp, CLB nữ TP.HCM đã tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đội bóng đá nữ hàng đầu khi xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch.

Thành tích vô địch liên tiếp tại Cúp quốc gia là minh chứng rõ nét cho sự đầu tư bài bản, định hướng phát triển bền vững cũng như tinh thần thi đấu đoàn kết, bản lĩnh và chuyên nghiệp của toàn đội.

Trong suốt giải đấu, CLB nữ TP.HCM đã thể hiện phong độ ổn định, chất lượng chuyên môn cao cùng ý chí thi đấu quyết tâm, qua đó tiếp tục mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ.

VFF tin tưởng rằng, với nền tảng đã xây dựng và những thành tích nổi bật đạt được trong thời gian qua, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công tác đào tạo, phát triển bóng đá nữ, đóng góp tích cực vào sự phát triển và nâng cao vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục.

