Thắng ‘đấu súng’ Hà Nội I, Huỳnh Như cùng CLB nữ TP.HCM tiếp tục vô địch Cúp quốc gia

Trận chung kết được chờ đợi giữa CLB Hà Nội I và CLB TP.HCM diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Trong bối cảnh thiếu vắng chân sút chủ lực Phạm Hải Yến vì chấn thương, đại diện thủ đô vẫn nhập cuộc tự tin và tạo ra thế trận nhỉnh hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa.

Trong khi đó, CLB TP.HCM với nhiều tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm như Huỳnh Như, Thùy Trang, Thu Xuân hay ngoại binh Gabriel lại lựa chọn lối chơi chắc chắn, ưu tiên phòng ngự và chờ thời cơ phản công.

Hiệp 1 chứng kiến không ít tình huống đáng chú ý. CLB TP.HCM suýt mở tỷ số từ cú đá phạt hiểm hóc của Thu Xuân đưa bóng dội xà ngang. Bên kia chiến tuyến, CLB Hà Nội I cũng khiến hàng thủ đội bóng thành phố nhiều phen chao đảo nhưng các chân sút lại thiếu sự chính xác ở pha xử lý cuối cùng.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng nhẹ về phía CLB Hà Nội I. Ngân Thị Vạn Sự cùng đồng đội liên tục gây sức ép lên phần sân CLB TP.HCM, nhưng thủ môn Kim Thanh cùng hàng thủ của đội bóng mang tên Bác chơi tập trung để giữ sạch lưới. Dù sở hữu nhiều cơ hội hơn, đội CLB Hà Nội I vẫn không thể tìm được bàn thắng quyết định sau 90 phút thi đấu.

Bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi, CLB Hà Nội I tỏ ra kém duyên khi thực hiện không thành công cả 3 lượt sút. Ở chiều ngược lại, Hồng Nhung, Thùy Trang và đặc biệt là Huỳnh Như đều thực hiện thành công phần sút của mình, giúp CLB TP.HCM thắng chung cuộc 3-0 trong màn “đấu súng”.

Khoảnh khắc Huỳnh Như lạnh lùng dứt điểm thành công quả luân lưu quyết định cũng khép lại hành trình đầy ấn tượng của CLB TP.HCM tại giải năm nay. Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi bảo vệ thành công chức vô địch với thành tích toàn thắng, tiếp tục cho thấy sự thống trị ở sân chơi quốc nội. Đáng chú ý, với danh hiệu này, CLB TP.HCM có lần thứ 5 giành chức vô địch giải bóng đá nữ Cúp quốc gia, sau các lần đăng quang năm 2020, 2021, 2022 và 2024.

Ở trận tranh hạng ba diễn ra trước đó, Thái Nguyên T&T đánh bại Phong Phú Hà Nam với tỷ số 1-0 để giành huy HCĐ. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 49 khi Bích Thùy có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hàng loạt cầu thủ đối phương trước lúc kiến tạo cho Ngọc Minh Chuyên lập công.