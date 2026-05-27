Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thắng ‘đấu súng’ Hà Nội I, Huỳnh Như cùng CLB nữ TP.HCM tiếp tục vô địch Cúp quốc gia

Văn Trình
27/05/2026 23:12 GMT+7

Tối 27.5, CLB nữ TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của bóng đá nữ Việt Nam khi vượt qua Hà Nội I sau loạt sút luân lưu cân não để đăng quang giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026.

Trận chung kết được chờ đợi giữa CLB Hà Nội ICLB TP.HCM diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Trong bối cảnh thiếu vắng chân sút chủ lực Phạm Hải Yến vì chấn thương, đại diện thủ đô vẫn nhập cuộc tự tin và tạo ra thế trận nhỉnh hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa.

Trong khi đó, CLB TP.HCM với nhiều tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm như Huỳnh Như, Thùy Trang, Thu Xuân hay ngoại binh Gabriel lại lựa chọn lối chơi chắc chắn, ưu tiên phòng ngự và chờ thời cơ phản công.

Hà Nội I chơi lấn lướt trong trận chung kết nhưng... thua đau trước CLB TP.HCM

Hiệp 1 chứng kiến không ít tình huống đáng chú ý. CLB TP.HCM suýt mở tỷ số từ cú đá phạt hiểm hóc của Thu Xuân đưa bóng dội xà ngang. Bên kia chiến tuyến, CLB Hà Nội I cũng khiến hàng thủ đội bóng thành phố nhiều phen chao đảo nhưng các chân sút lại thiếu sự chính xác ở pha xử lý cuối cùng.

Huỳnh Như cùng CLB TP.HCM gặp nhiều khó khăn trước sức trẻ của Hà Nội I

ẢNH: VFF

Sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng nhẹ về phía CLB Hà Nội I. Ngân Thị Vạn Sự cùng đồng đội liên tục gây sức ép lên phần sân CLB TP.HCM, nhưng thủ môn Kim Thanh cùng hàng thủ của đội bóng mang tên Bác chơi tập trung để giữ sạch lưới. Dù sở hữu nhiều cơ hội hơn, đội CLB Hà Nội I vẫn không thể tìm được bàn thắng quyết định sau 90 phút thi đấu.

Bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi, CLB Hà Nội I tỏ ra kém duyên khi thực hiện không thành công cả 3 lượt sút. Ở chiều ngược lại, Hồng Nhung, Thùy Trang và đặc biệt là Huỳnh Như đều thực hiện thành công phần sút của mình, giúp CLB TP.HCM thắng chung cuộc 3-0 trong màn “đấu súng”.

Khoảnh khắc Huỳnh Như lạnh lùng dứt điểm thành công quả luân lưu quyết định cũng khép lại hành trình đầy ấn tượng của CLB TP.HCM tại giải năm nay. Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi bảo vệ thành công chức vô địch với thành tích toàn thắng, tiếp tục cho thấy sự thống trị ở sân chơi quốc nội. Đáng chú ý, với danh hiệu này, CLB TP.HCM có lần thứ 5 giành chức vô địch giải bóng đá nữ Cúp quốc gia, sau các lần đăng quang năm 2020, 2021, 2022 và 2024.

CLB nữ TP.HCM bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp quốc gia

ẢNH: VFF

CLB Thái Nguyên T&T (áo xanh) giành HCĐ sau chiến thắng tối thiểu trước Phong Phú Hà Nam

ẢNH: VFF

Ở trận tranh hạng ba diễn ra trước đó, Thái Nguyên T&T đánh bại Phong Phú Hà Nam với tỷ số 1-0 để giành huy HCĐ. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 49 khi Bích Thùy có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hàng loạt cầu thủ đối phương trước lúc kiến tạo cho Ngọc Minh Chuyên lập công.

Đội tuyển U.19 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải U.19 Đông Nam Á 2026. Nếu đội bóng trẻ này của chúng ta giành ngôi vô địch, làng túc cầu Việt Nam sẽ tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Đông Nam Á.

