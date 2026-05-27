Hàng ngàn người theo đạo Hồi ở TP.HCM đón 'tết' tại thánh đường

Sáng 27.5, hàng ngàn người theo đạo Hồi ở phường Chánh Hưng tập trung ở thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar cử hành lễ Raya Haji. Những người Chăm sống tại đây diện những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, cùng nhau thực hiện các nghi thức tôn giáo trang nghiêm tại thánh đường.
Không chỉ dừng lại ở các nghi thức tại thánh đường, không khí lễ hội còn lan tỏa đến từng gia đình. Bà con theo đạo Hồi sửa soạn nhà cửa tươm tất, chuẩn bị các món ăn truyền thống để sum họp gia đình và đãi khách đến thăm. Sự hiếu khách và lòng thành kính đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng của tôn giáo tại TP.HCM.
Chia sẻ ý nghĩa của đại lễ, ông Ab Dohalim, Phó ban Quản trị thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar cho biết, Raya Haji là ngày lễ quan trọng bậc nhất trong đại lễ Raya Idil Adha của người Hồi giáo trên toàn thế giới. Đây là thời điểm hàng triệu tín đồ từ khắp nơi trên thế giới hành hương về thánh địa Mecca (Ả Rập Xê Út) để thực hiện nghi lễ Haji quốc tế.
Tại Việt Nam, đại lễ này thường diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm Hồi lịch (tương đương với tháng chạp của người Việt) và được cộng đồng xem giống như ngày đầu tiên của "Tết Nguyên đán". Riêng tại thánh đường Jamiul Anwar, khoảng 2.000 người Chăm và người nước ngoài theo đạo Hồi đã có mặt từ sáng sớm.
Phần lễ đầu tiên, các tín đồ là nam giới tập trung vào thánh đường, cùng đọc kinh và cầu nguyện. Còn nữ giới sẽ ở bên ngoài chờ đợi. Sau đó, vị giáo cả sẽ thuyết giảng về giáo lý, nhắc nhở các tín đồ về việc làm việc thiện, tu tâm dưỡng tính để sống tốt đời đẹp đạo.
Theo ông Ab Dohalim, tâm điểm của ngày đại lễ chính ở thánh đường Jamiul Anwar là nghi thức hiến tế. Đây là nghi thức bắt buộc trong giáo lý Hồi giáo mà mỗi người cần thực hiện ít nhất một lần trong đời. Theo quy định đạo Hồi, 1 con dê tương ứng với 1 người hiến tế, trong khi 1 con bò là sự chung tay của 7 người.
Năm nay, cộng đồng tín đồ tại thánh đường Jamiul Anwar đã quyên góp được 5 con bò, 2 con dê và 1 con cừu để làm lễ hiến tế. Sau nghi thức này hoàn tất, thịt của các con vật sẽ được phân chia và phát cho tất cả mọi người trong cộng đồng, không phân biệt giàu nghèo. Điều này thể hiện sự chia sẻ, đùm bọc vốn là truyền thống tốt đẹp của người Hồi giáo ở thánh đường.
Ông Ab Dohalim cũng cho biết, dù ở quốc tế, đại lễ Raya Idil Adha có thể kéo dài đến 4 ngày, nhưng tại Việt Nam, các hoạt động chính thường diễn ra tập trung trong khoảng 2 ngày. Với bà con, Raya Haji giống như một ngày tết thực sự.
