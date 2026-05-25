Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng cộng đồng Hồi giáo nhân dịp đại lễ Raya Idil Adha

Tại buổi gặp mặt, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM thay mặt lãnh đạo TP.HCM bày tỏ tình cảm, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cộng đồng tín đồ đạo Hồi nhân dịp đại lễ Raya Idil Adha theo Hồi lịch 1447.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đến thăm, chúc tết cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi ở TP.HCM nhân dịp năm mới theo Hồi lịch ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Dương Anh Đức cho biết theo truyền thống mỗi dịp đại lễ của các tôn giáo, chính quyền TP.HCM luôn tổ chức các đoàn thăm hỏi nhằm chia sẻ niềm vui, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của cộng đồng vào sự phát triển chung và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM khẳng định, sự ổn định, đoàn kết và phát triển của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của các tôn giáo, trong đó có cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi. Bà con luôn tuân thủ pháp luật, hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để xây dựng môi trường sống nghĩa tình, đoàn kết.

Ông Dương Anh Đức trao tặng những phần quà ý nghĩa đến Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo và các vị chức sắc ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Dương Anh Đức bày tỏ mong muốn cộng đồng người Chăm tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM trong giai đoạn năm đầu tiên triển khai các chủ trương mới về hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp nhằm nâng cao đời sống người dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội giữ vững.

Thay mặt cộng đồng Hồi giáo, ông Machdares Samael, Trưởng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM, đã bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM. Ông cho biết việc đến thăm hỏi là niềm vinh dự lớn lao và là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ cho bà con tín đồ.

Ông Machdares Samael thay mặt cộng đồng tiếp nhận những chia sẻ từ phía lãnh đạo TP.HCM và cam kết sẽ truyền tải đến các ban quản trị thánh đường Hồi giáo cùng bà con tín đồ để cùng nhau chung tay xây dựng TP.HCM ngày càng phồn vinh.

Chia sẻ thêm về đại lễ năm nay, ông Machdares Samael nói rằng ý nghĩa của đại lễ Raya Idil Adha là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo, được xem như "Tết Nguyên đán" của cộng đồng Hồi giáo trên thế giới.

Đồng thời, hoạt động hành hương của tín đồ về thánh địa Hồi giáo Mecca (Ả Rập Xê Út) là 1 trong 5 trụ cột của Hồi giáo. Năm nay, có tổng cộng 107 người Chăm từ các địa phương như TP.HCM, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai tham gia hành hương với kinh phí tự túc. Đặc biệt, có 6 cá nhân vinh dự được đi theo diện tài trợ của Hoàng gia Ả Rập Xê Út.

Cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Machdares Samael cũng giải thích thêm, ngày mai (26.5 dương lịch) có rất nhiều người tề tựu về thánh địa Mecca thực hiện các nghi thức thiêng liêng như tập trung tại cánh đồng Arafat, đi vòng quanh đền Kaaba và nghi thức hiến tế. Sau khi thực hiện xong các nghi lễ, người theo đạo Hồi sẽ thực hiện việc hiến tế cừu để chia sẻ thịt cho những người nghèo, khó khăn và người thân trong cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong suốt 3 ngày lễ.

Tiếp tục, đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đến thăm 2 thánh đường Hồi giáo là: Al-Rahim (số 45 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và Musulmane (số 66 đường Đông Du).

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo và các vị chức sắc, giáo cả, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và đồng bào các tôn giáo trên địa bàn TP.HCM.