Bóng đá Việt Nam trước cơ hội lịch sử, thâu tóm mọi danh hiệu ở Đông Nam Á

Chỉ thiếu mỗi danh hiệu vô địch U.19 Đông Nam Á

Cách đây không lâu, đội tuyển U.17 Việt Nam đã giành được danh hiệu vô địch U.17 Đông Nam Á 2026. Trước đó, đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, còn đội tuyển đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2024. Nếu tính luôn ngôi vô địch SEA Games 33 năm 2025 của đội tuyển U.23 Việt Nam, bóng đá nam của chúng ta đang gần như thâu tóm mọi danh hiệu khu vực, chỉ còn thiếu mỗi danh hiệu U.19 Đông Nam Á. Chính vì thế, nếu đội tuyển U.19 Việt Nam đăng quang tại giải đấu sắp diễn ra (từ ngày 1 – 13.6, tại Indonesia), bóng đá Việt Nam chính thức nắm trong tay tất cả các danh hiệu.

U.17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2026 Ảnh: VFF

Cách đây chỉ vài ngày, tờ Bola Sport của Indonesia bình luận, bóng đá Việt Nam đã chính thức vượt qua bóng đá Thái Lan, trở thành nền bóng đá số 1 của Đông Nam Á, giai đoạn từ năm 2021 đến nay. Đặt trường hợp đội tuyển U.19 Việt Nam vô địch U.19 Đông Nam Á 2026, thế độc tôn của các đội tuyển Việt Nam càng tuyệt đối hơn, đồng thời lời nhận định của tờ Bola Sport càng không thể chối cãi.

Đâu là những đối thủ chính?

Để đến được với ngôi vô địch giải U.19 Đông Nam Á năm nay, U.19 Việt Nam sẽ phải vượt qua các đối thủ chính là chủ nhà U.19 Indonesia, Thái Lan và Úc. Đây đều là những đội đã không thể bắt kịp đội tuyển U.17 Việt Nam tại giải U.17 Đông Nam Á 2026, diễn ra cách đây chỉ ít tuần.

Về lý thuyết, U.19 Úc là đội mạnh nhất trong số này, vì họ đến từ nền bóng đá có trình độ hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, ở các cấp độ trẻ, cầu thủ Úc chưa có sự tinh quái, vì họ chưa sang châu Âu thi đấu. Chất lượng kỹ thuật của cầu thủ trẻ Úc cũng chỉ ở mức trung bình. Ưu thế rõ rệt nhất của cầu thủ U.19 Úc so với các đội bóng Đông Nam Á nói chung và U.19 Việt Nam nói riêng, đó là thể hình và thể lực. Nếu U.19 Việt Nam giải quyết tốt khâu này, chúng ta vẫn có thể đánh bại đại diện đến từ xứ sở chuột túi.

U.19 Việt Nam quyết tâm vô địch Đông Nam Á Ảnh: VFF

Các đội U.19 Indonesia và U.19 Thái Lan cũng chưa chắc sánh bằng các cầu thủ U.19 Việt Nam về mặt kỹ thuật. Thậm chí, so về khả năng kiểm soát bóng, các cầu thủ Việt Nam hiện nay có khả năng kiểm soát bóng tốt nhất Đông Nam Á. Vấn đề còn lại của các đội trẻ Việt Nam nói chung, đội tuyển U.19 Việt Nam nói riêng cần có là 1 HLV phù hợp, biết cách phát huy các điểm mạnh của toàn đội.

Đây là điều mà HLV Cristiano Roland đã làm được ở đội tuyển U.17 Việt Nam. Người ta hy vọng HLV Yutaka Ikeuchi (người Nhật Bản) cũng sẽ làm được điều tương tự, giúp cho U.19 Việt Nam thi đấu thăng hoa trên đất Indonesia.

Tại giải đấu sắp diễn ra, U.19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà U.19 Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Bảng B có các đội Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Bảng C gồm Úc, Philippines và Campuchia. 3 đội dẫn đầu 3 bảng, cùng 1 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. U.19 Việt Nam sẽ lần lượt cạnh tranh với U.19 Indonesia ở vòng bảng, sau đó có thể sẽ là các đội Thái Lan và Úc ở giai đoạn đấu loại trực tiếp.