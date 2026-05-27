Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam tại World Cup mới nhất, vẫn chưa có đơn vị mua bản quyền

Nam Nhi
Nam Nhi
27/05/2026 11:46 GMT+7

Theo lịch thi đấu U.17 World Cup 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U.17 Bỉ vào ngày 20.11.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam tại World Cup mới nhất, vẫn chưa có đơn vị mua bản quyền- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam sẽ được VFF đầu tư mạnh để dự World Cup

ảnh: VFF

U.17 Việt Nam đối đầu ông lớn Bỉ

Vào cuối năm 2026 này, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ mở màn kỳ U.17 World Cup đầu tiên của chính mình bằng trận gặp đội U.17 Bỉ - một trong những ông lớn của bóng đá châu Âu và thế giới.

Nếu Việt Nam mới lần đầu tiên bước vào sân chơi U.17 World Cup, thì người Bỉ đã là khách quen và từng đạt thành tích ấn tượng, cao nhất là tấm HCĐ năm 2015 sau khi đánh bại Mexico 3-2 ở trận tranh hạng ba.

Ở cấp độ châu Âu, bóng đá Bỉ là một tên tuổi đáng gờm thực sự, thường xuyên có những kết quả ấn tượng, trong đó phải kể đến 4 lần lọt vào bán kết giải U.17 châu Âu các năm 2007, 2015, 2018 và 2025.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam tại World Cup mới nhất, vẫn chưa có đơn vị mua bản quyền- Ảnh 2.

U.17 World Cup sẽ là sân khấu lớn cho U.17 Việt Nam

ảnh: VFF

Đặc biệt, trận đấu lịch sử của U.17 Việt Nam ở sân khấu thế giới sẽ diễn ra đúng ngay ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, sẽ tiếp thêm động lực để các cầu thủ trẻ nỗ lực kiếm điểm số đầu tiên làm quà tặng HLV Cristiano Roland và các thành viên BHL.

Đến ngày 23.11, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh tài thứ 2 trên đất Qatar, đối đầu với đội tuyển U.17 New Zealand, đối thủ về lý thuyết chúng ta có thể có được kết quả tích cực.

Ở trận cuối cùng của bảng G vào ngày 26.11, đội U.17 Việt Nam sẽ thi đấu với U.17 Mali - đại diện châu Phí rất giàu thể lực từng giành HCĐ U.17 World Cup 2023 sau chiến thắng đậm 3-0 trước Argentina.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam tại World Cup mới nhất, vẫn chưa có đơn vị mua bản quyền- Ảnh 3.

U.17 Việt Nam sẽ mở màn U.17 World Cup 2026 ngay đúng ngày Nhà giáo Việt Nam

ảnh: VFF

Rõ ràng U.17 Việt Nam sẽ phải liên tục "vượt núi" trước những đối thủ rất mạnh đến từ 3 châu lục khác nhau. Nhưng đây cũng sẽ là cơ hội tốt để thầy trò HLV Cristiano Roland kiểm tra giới hạn bản thân trước những đội bóng có cách chơi rất khác nhau.

Xa hơn, đây sẽ là hành trang quý giá để những cầu thủ trẻ của chúng ta mài giũ, tích lũy cho tương lai. Cũng giống lứa Quang Hải dự U.20 World Cup 2017 sau đó trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia, những thành viên U.17 Việt Nam mang kỳ vọng có thể giúp bóng đá Việt Nam tranh vé dự World Cup 2034 hoặc 2038.

Hiện vẫn chưa có đơn vị nào tại Việt Nam đứng ra mua bản quyền giải đấu có U.17 Việt Nam tham dự. Nên khán giả Việt Nam đang lo lắng, không rõ sẽ theo dõi các trận đấu trên kênh nào khi World Cup U.17 diễn ra.

Tin liên quan

Chủ tịch CLB Thái Lan Kanchanaburi Power tiết lộ ‘động trời’: Tân HLV Park Hang-seo rất sợ 'nóc nhà'

Chủ tịch CLB Thái Lan Kanchanaburi Power tiết lộ ‘động trời’: Tân HLV Park Hang-seo rất sợ 'nóc nhà'

Thông tin HLV Park Hang-seo nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC tiếp tục gây chú ý tại Thái Lan không chỉ bởi danh tiếng của nhà cầm quân người Hàn Quốc, mà còn bởi những chi tiết thú vị phía sau thương vụ được xem là "bom tấn" của bóng đá xứ chùa vàng.

Lộ diện kênh phát trực tiếp U.19 Việt Nam đấu trí Thái Lan, Indonesia và Úc

Đua trụ hạng V-League đảo chiều ngoạn mục

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam U.17 Bỉ U.17 Mali U.17 New Zealand Cristiano Roland
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận