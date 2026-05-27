Lịch thi đấu U.17 Việt Nam tại World Cup mới nhất, vẫn chưa có đơn vị mua bản quyền

U.17 Việt Nam đối đầu ông lớn Bỉ

Vào cuối năm 2026 này, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ mở màn kỳ U.17 World Cup đầu tiên của chính mình bằng trận gặp đội U.17 Bỉ - một trong những ông lớn của bóng đá châu Âu và thế giới.

Nếu Việt Nam mới lần đầu tiên bước vào sân chơi U.17 World Cup, thì người Bỉ đã là khách quen và từng đạt thành tích ấn tượng, cao nhất là tấm HCĐ năm 2015 sau khi đánh bại Mexico 3-2 ở trận tranh hạng ba.

Ở cấp độ châu Âu, bóng đá Bỉ là một tên tuổi đáng gờm thực sự, thường xuyên có những kết quả ấn tượng, trong đó phải kể đến 4 lần lọt vào bán kết giải U.17 châu Âu các năm 2007, 2015, 2018 và 2025.

Đặc biệt, trận đấu lịch sử của U.17 Việt Nam ở sân khấu thế giới sẽ diễn ra đúng ngay ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, sẽ tiếp thêm động lực để các cầu thủ trẻ nỗ lực kiếm điểm số đầu tiên làm quà tặng HLV Cristiano Roland và các thành viên BHL.

Đến ngày 23.11, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh tài thứ 2 trên đất Qatar, đối đầu với đội tuyển U.17 New Zealand, đối thủ về lý thuyết chúng ta có thể có được kết quả tích cực.

Ở trận cuối cùng của bảng G vào ngày 26.11, đội U.17 Việt Nam sẽ thi đấu với U.17 Mali - đại diện châu Phí rất giàu thể lực từng giành HCĐ U.17 World Cup 2023 sau chiến thắng đậm 3-0 trước Argentina.

Rõ ràng U.17 Việt Nam sẽ phải liên tục "vượt núi" trước những đối thủ rất mạnh đến từ 3 châu lục khác nhau. Nhưng đây cũng sẽ là cơ hội tốt để thầy trò HLV Cristiano Roland kiểm tra giới hạn bản thân trước những đội bóng có cách chơi rất khác nhau.

Xa hơn, đây sẽ là hành trang quý giá để những cầu thủ trẻ của chúng ta mài giũ, tích lũy cho tương lai. Cũng giống lứa Quang Hải dự U.20 World Cup 2017 sau đó trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia, những thành viên U.17 Việt Nam mang kỳ vọng có thể giúp bóng đá Việt Nam tranh vé dự World Cup 2034 hoặc 2038.

Hiện vẫn chưa có đơn vị nào tại Việt Nam đứng ra mua bản quyền giải đấu có U.17 Việt Nam tham dự. Nên khán giả Việt Nam đang lo lắng, không rõ sẽ theo dõi các trận đấu trên kênh nào khi World Cup U.17 diễn ra.