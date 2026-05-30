Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai - Long An cực hay hôm nay: Công Phượng ghi bàn, sớm thăng hạng V-League?

Nam Nhi
Nam Nhi
30/05/2026 10:29 GMT+7

Chiều nay, cuộc đua vô địch ở hạng nhất quốc gia có thể ngã ngũ, khi sân Đồng Xoài đã sẵn sàng pháo hoa ăn mừng nếu Trường Tươi Đồng Nai thấng Long An, sẽ đăng quang và thăng hạng V-League mùa tới.

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai - Long An cực hay hôm nay: Công Phượng ghi bàn, sớm thăng hạng V-League?- Ảnh 1.

Trường Tươi Đồng Nai tự tin về chiến thắng để chính thức vô địch Giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026

Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai

Trường Tươi Đồng Nai mở hội lên V-League?

Vào 16 giờ hôm nay 30.5, vòng 21 hạng nhất quốc gia 2025 - 2026 sẽ đồng loạt diễn ra trên 6 sân bóng, trong đó tâm điểm cuộc đua vô địch sẽ nằm ở sân Đồng Xoài với cặp đấu Trường Tươi Đồng Nai - Long An và sân Quy Nhơn nơi đội bóng đất võ tiếp đón Bắc Ninh FC.

Trước giờ bóng lăn, Trường Tươi Đồng Nai đang nắm lợi thế lớn khi đang dẫn đến 5 điểm trước Bắc Ninh FC, đồng nghĩa thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ vô địch trước 1 vòng đấu nếu giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Sự tự tin và hưng phấn sau chuỗi trận tăng tốc ở giai đoạn nước rút sẽ càng tăng cao trên sân Đồng Xoài chắc chắn sẽ chật cứng khán giả, với cả vạn CĐV háo hức chờ đón những "Chiến binh xanh" có cơ hội  chính thức vô địch hạng nhất quốc gia và kèm đó là tấm vé lên chơi V-League sau 3 năm chờ đợi.

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai - Long An cực hay hôm nay: Công Phượng ghi bàn, sớm thăng hạng V-League?- Ảnh 2.

Pháo hoa tầm thấp đã được BTC sân Đồng Xoài chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội đăng quang

ảnh: Trường Tươi Đồng Nai

Có thể nói Trường Tươi Đồng Nai đang nắm giữ đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" khi đối thủ CLB Long An cũng không còn nhiều động lực khi đã chắc chắn xếp áp chót ở mùa giải này. Thể hiện qua họ đã sẵn sàng lắp đặt dàn pháo hoa tầm thấp để mở hội ăn mừng.

Nhưng ở cách đó hơn 500 km, Bắc Ninh FC sẽ không dễ dàng bỏ cuộc dù phải làm khách trên sân của CLB Quy Nhơn - đối thủ rất mạnh đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng (bằng với CLB TP.HCM).

Dù kết quả trận đấu của Công Phượng trên sân Đồng Xoài như thế nào, đội bóng được cố vấn bởi HLV Park Hang-seo sẽ vẫn không dễ dàng bỏ cuộc, muốn khép lại mùa giải năm nay theo cách tốt nhất để sẵn sàng cho khả năng đá trận play-off nếu cần.

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai - Long An cực hay hôm nay: Công Phượng ghi bàn, sớm thăng hạng V-League?- Ảnh 3.

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai - Long An cực hay hôm nay: Công Phượng ghi bàn, sớm thăng hạng V-League?- Ảnh 4.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Giải Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn


Tin liên quan

Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng

Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng

Cuộc chiến trụ hạng ở V-League 2025 - 2026 đang trở nên vô cùng nóng bỏng trước vòng 24, nơi HAGL đang chịu áp lực lớn nhất trong nhóm 4 đội "cầm đèn đỏ".

Đình Bắc cần AFF Cup để vươn tầm ngôi sao

U.19 Việt Nam tập buổi đầu tại Indonesia: Điều kiện khá khắc nghiệt nhưng…

Khám phá thêm chủ đề

Giải hạng nhất Bắc Ninh FC PARK Nguyễn Việt Thắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận