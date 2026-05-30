Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai - Long An cực hay hôm nay: Công Phượng ghi bàn, sớm thăng hạng V-League?

Trường Tươi Đồng Nai tự tin về chiến thắng để chính thức vô địch Giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026 Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai

Trường Tươi Đồng Nai mở hội lên V-League?

Vào 16 giờ hôm nay 30.5, vòng 21 hạng nhất quốc gia 2025 - 2026 sẽ đồng loạt diễn ra trên 6 sân bóng, trong đó tâm điểm cuộc đua vô địch sẽ nằm ở sân Đồng Xoài với cặp đấu Trường Tươi Đồng Nai - Long An và sân Quy Nhơn nơi đội bóng đất võ tiếp đón Bắc Ninh FC.

Trước giờ bóng lăn, Trường Tươi Đồng Nai đang nắm lợi thế lớn khi đang dẫn đến 5 điểm trước Bắc Ninh FC, đồng nghĩa thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ vô địch trước 1 vòng đấu nếu giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Sự tự tin và hưng phấn sau chuỗi trận tăng tốc ở giai đoạn nước rút sẽ càng tăng cao trên sân Đồng Xoài chắc chắn sẽ chật cứng khán giả, với cả vạn CĐV háo hức chờ đón những "Chiến binh xanh" có cơ hội chính thức vô địch hạng nhất quốc gia và kèm đó là tấm vé lên chơi V-League sau 3 năm chờ đợi.

Pháo hoa tầm thấp đã được BTC sân Đồng Xoài chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội đăng quang ảnh: Trường Tươi Đồng Nai

Có thể nói Trường Tươi Đồng Nai đang nắm giữ đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" khi đối thủ CLB Long An cũng không còn nhiều động lực khi đã chắc chắn xếp áp chót ở mùa giải này. Thể hiện qua họ đã sẵn sàng lắp đặt dàn pháo hoa tầm thấp để mở hội ăn mừng.

Nhưng ở cách đó hơn 500 km, Bắc Ninh FC sẽ không dễ dàng bỏ cuộc dù phải làm khách trên sân của CLB Quy Nhơn - đối thủ rất mạnh đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng (bằng với CLB TP.HCM).

Dù kết quả trận đấu của Công Phượng trên sân Đồng Xoài như thế nào, đội bóng được cố vấn bởi HLV Park Hang-seo sẽ vẫn không dễ dàng bỏ cuộc, muốn khép lại mùa giải năm nay theo cách tốt nhất để sẵn sàng cho khả năng đá trận play-off nếu cần.

