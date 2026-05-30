Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng

Á P LỰC CHO HAGL

Trước vòng 24, HAGL có ưu thế điểm số nhất với 23 điểm, so với 3 đối thủ Becamex TP.HCM (21 điểm), CLB Đà Nẵng (20 điểm) và PVF-CAND (18 điểm). Tuy nhiên, ở loạt trận cùng diễn ra lúc 18 giờ ngày 31.5, HAGL sẽ chịu áp lực lớn nhất dù được chơi trên sân nhà Pleiku Arena. Đội khách CLB Hà Nội ngoài động lực của kình địch, càng quyết thắng để tranh HCĐ với Ninh Bình FC (cùng có 45 điểm). Trận đấu này chắc chắn sẽ cực kỳ quyết liệt khi cả 2 đang cân bằng về thành tích đối đầu trong 5 trận gần nhất tại Pleiku Arena (mỗi đội có 2 trận thắng, 1 hòa, 2 thua). Xét về phong độ và con người, CLB Hà Nội đang trội hơn. Do đó, HAGL sẽ phải bằng mọi giá khai thác tối đa lợi thế sân nhà, để tránh nguy cơ nhìn các đối thủ xếp dưới đồng loạt vượt mặt.

HAGL (phải) phải có điểm trong trận tiếp CLB Hà Nội trên sân Pleiku Arena ẢNH: MINH TRẦN

Cũng được chơi trên sân nhà, PVF-CAND sẽ buộc phải thắng trước CLB Hải Phòng đã hết động lực, đang ngổn ngang sau biến động lớn trên cabin BHL. Sau trận thua CLB Đà Nẵng ở vòng trước, bầu Hoàn đã chia tay HLV Chu Đình Nghiêm cùng 3 trợ lý Bật Hiếu, Hoàng Lê và Hồng Trường. Điều này đang kéo theo hiệu ứng domino, khi đã có những cầu thủ từ chối gia hạn hợp đồng, hoặc người còn hợp đồng thì đang tìm cơ hội xin rời đi sớm. Rõ ràng đây sẽ là cơ hội vàng để PVF-CAND hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm nhằm mở ra hy vọng lách qua khe cửa hẹp, hoặc ít nhất tạm thoát khỏi vị trí chót bảng. Nhưng vấn đề của PVF-CAND sẽ nằm ở việc họ phải sắc sảo hơn trong những pha dứt điểm, cùng hàng thủ sẽ phải thi đấu tập trung hơn nữa.

D Ễ XÁO TRỘN LỚN

Không được chơi trên sân nhà, nhưng cơ hội để Becamex TP.HCM tìm kiếm 3 điểm là có, dù họ phải hành quân đến sân Hàng Đẫy của nhà vô địch CLB CAHN. Thực tế sau khi chính thức đạt đủ số điểm để đăng quang, HLV Mano Polking đã cho phép hàng loạt trụ cột như Quang Hải, Đình Bắc, Thành Long… được xả trại sau mùa giải dài phải căng sức trên nhiều mặt trận. Dù những ngôi sao kể trên đã tập trung lại sớm hơn dự kiến, nhưng khả năng cao họ sẽ khó có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút cường độ cao. Việc ngoại binh Vitor Hugo bị treo giò sẽ mở ra cơ hội cho Becamex TP.HCM vốn cũng mất Hồ Tấn Tài vì lý do tương tự. Điều quan trọng là trong hoàn cảnh đặc biệt này, ban lãnh đạo sẽ cần có sự hỗ trợ, chống lưng hiệu quả để tân HLV Hứa Hiền Vinh có thể quy tụ sự đồng lòng cả đội bóng. Trên thực tế trong số 4 đội đang gặp nguy hiểm thì Becamex TP.HCM sở hữu hàng công ấn tượng nhất, các cầu thủ như Việt Cường, Vĩ Hào, Minh Khoa hay Ugochukwu đều đang đạt phong độ khá tốt.

CLB Đà Nẵng đứng trước cơ hội để lần đầu tiên kể từ tháng 11.2025 thoát khỏi 1 trong 2 vị trí chót bảng, trong chuyến làm khách trước CLB Hà Tĩnh đã hết mục tiêu, vừa thay tướng và vắng 2 đội trưởng Trọng Hoàng và hậu vệ Viết Triều. Khác các đối thủ đều có biến động ở BHL, toàn đội bóng Đà Nẵng đều đồng lòng ủng hộ HLV Lê Đức Tuấn, kiếm được đến 7 điểm sau 3 vòng gần nhất. Mọi hy vọng sẽ dồn lên Milan Makaric, chân sút đã ghi 10 bàn thắng với 6 bàn trong 6 trận gần nhất. Nếu thắng, khả năng CLB Đà Nẵng sẽ tạm thoát khỏi vị trí tranh play-off và đẩy toàn bộ áp lực lên bất kỳ đối thủ nào trượt chân ở vòng 24 này.