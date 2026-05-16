‘Mưa siêu phẩm’ tại Lạch Tray, CLB Hải Phòng thắng bùng nổ Becamex TP.HCM
'Mưa siêu phẩm' tại Lạch Tray, CLB Hải Phòng thắng bùng nổ Becamex TP.HCM

Quỳnh Phương
16/05/2026 21:46 GMT+7

Trong trận cầu mãn nhãn trên sân Lạch Tray tối 16.5, CLB Hải Phòng đánh bại Becamex TP.HCM 4-2 với hàng loạt bàn thắng đẹp mắt, ở vòng 23 V-League 2025-2026.

Tối 16.5, CLB Hải Phòng thắng Becamex TP.HCM 4-2 trên sân Lạch Tray ở vòng 23 V-League 2025-2026 trong trận đấu xuất hiện hàng loạt siêu phẩm dưới sự chứng kiến của HLV Kim Sang-sik.

Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 12 khi Antonio tận dụng pha bóng bật ra để dứt điểm hiểm hóc. Chỉ 5 phút sau, Nguyễn Văn Anh đá bồi gỡ hòa 1-1 cho Becamex TP.HCM.

Phút 28, Triệu Việt Hưng ghi siêu phẩm cứa lòng đẹp mắt giúp Hải Phòng dẫn 2-1. Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại, Milos đưa trận đấu trở về thế cân bằng với cú đá phạt hàng rào đẳng cấp.

Sang hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục chơi lấn lướt. Phút 61, Phạm Trung Hiếu lập siêu phẩm nâng tỷ số lên 3-2 trước khi Hữu Sơn ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 ở phút 75.

Chiến thắng này giúp CLB Hải Phòng tạm vươn lên hạng 6 với 31 điểm, còn Becamex TP.HCM tiếp tục đứng thứ 12 với 21 điểm.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Highlight CLB Hải Phòng 4-2 Becamex TP.HCM: 'Mưa' bàn thắng trên sân Lạch Tray

CLB Hải Phòng và Becamex TP.HCM tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn với 6 bàn thắng cùng hàng loạt siêu phẩm đẹp mắt trên sân Lạch Tray ở vòng 23 V-League 2025-2026.

