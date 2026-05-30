Đình Bắc cần AFF Cup để vươn tầm ngôi sao

Đình Bắc cần tỏa sáng ở AFF Cup

Đình Bắc đang trải qua 6 tháng đẹp nhất sự nghiệp. Tháng 12.2025, chân sút sinh năm 2004 tỏa sáng với 3 bàn thắng, 2 kiến tạo, trở thành đầu tàu hàng công đưa U.22 Việt Nam lên đỉnh SEA Games. Đến tháng 1, Đình Bắc tiếp tục chơi xuất sắc với 4 bàn thắng, đoạt ngôi vua phá lưới U.23 châu Á 2026.

Pha bóng tả xung hữu đột qua hàng thủ U.23 UAE để dọn cỗ cho Lê Phát ghi bàn, tình huống chuyền bóng như đặt cho Quốc Việt sút tung lưới U.23 Hàn Quốc rồi tự mình sút phạt thành bàn... chỉ là phần nổi của tảng băng. Còn về phần chìm, tầm ảnh hưởng của Đình Bắc rất đậm nét, khi cựu tiền đạo Quảng Nam đảm nhiệm từ khâu ghi bàn, kiến tạo, rê dắt đến chạy chỗ hút người.

Đình Bắc là số một ở U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN TV

Trở về từ giải U.23 châu Á, Đình Bắc thăng hoa tại CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) với 10 bàn thắng sau 7 trận, vươn lên dẫn đầu danh sách chân sút nội. Rõ ràng, hào quang cùng U.23 Việt Nam đã tiếp thêm tự tin cho Đình Bắc. Anh có động lực lớn để phấn đấu, có vị thế đủ lớn để HLV Alexandre Polking trọng dụng dù không thiếu ngôi sao. Cộng với danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam ở tuổi 21, Đình Bắc là gương mặt tiêu biểu cho lớp kế cận.

Tuy nhiên, lần gần nhất Đình Bắc đá chính cho đội tuyển Việt Nam đã là chuyện của 3 năm trước. Chân sút xứ Nghệ được HLV Philippe Troussier phát hiện từ vòng loại U.23 châu Á 2024, rồi đưa lên tuyển bồi dưỡng và trao suất đá chính khi nhìn thấy tiềm năng. Đáp lại, Đình Bắc có bàn thắng cùng trận đấu để đời trước Nhật Bản, trở thành "sao mai" trẻ bậc nhất đá chính cho đội tuyển, ở tuổi 19. Nhưng, khi ông Troussier rời ghế, Đình Bắc cũng rơi vào quên lãng. Anh được HLV Kim Sang-sik sử dụng ở một số trận giao hữu, rồi sau đó không được dự AFF Cup. Ở vòng loại Asian Cup 2027, Đình Bắc hoàn toàn vắng bóng ở đội hình chính.

Chỗ đứng ổn định ở đội tuyển quốc gia là rào cản cuối cùng Đình Bắc cần chinh phục để bước lên hàng ngũ ngôi sao. Có những cầu thủ chơi tốt ở U.23, rồi... mất hút ở đội tuyển. Cũng có những cái tên đá hay ở V-League, song chẳng được HLV đội tuyển "đoái hoài". Bởi để chinh phục ông Kim, ngoài đẳng cấp, cầu thủ còn cần sự phù hợp và tương thích với chiến thuật.

Đình Bắc tiến bộ dưới bàn tay dìu dắt của HLV Polking ẢNH: MINH TÚ

Nút thắt của Đình Bắc chỉ là thời điểm. Khi mới đến, HLV Kim Sang-sik phải ưu tiên những gương mặt có kinh nghiệm dạn dày, hơn là mạo hiểm với "sao mai". Còn lúc Đình Bắc tỏa sáng, anh lại lỡ hẹn đội tuyển vì án treo giò (thẻ đỏ ở trận gặp U.23 Hàn Quốc được tính cho đội tuyển quốc gia).

Còn lần này, không ai có thể ngăn Đình Bắc. Anh đã xong phần chứng tỏ năng lực và chuẩn bị hoàn thành án treo giò để tái xuất đội tuyển.

Cờ đến tay là phải phất

Một cầu thủ đã ghi bàn vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup, liệu có cần sân chơi AFF Cup với những trận đấu gặp đối thủ kém hơn để thể hiện bản thân?

Vấn đề không nằm ở ghi bàn vào lưới đội bóng nào, ở sân chơi nào. Thứ Đình Bắc cần thể hiện là khả năng duy trì ổn định trong khoảng thời gian dài ở đội tuyển Việt Nam.

Không phải một giải, mà là nhiều giải. Không phải một năm, mà là nhiều năm.

Trước Đình Bắc, Quang Hải từng có năm 2018 rực sáng với vai trò hạt nhân tại giải U.23 châu Á, rồi trở thành trụ cột đội tuyển Việt Nam và vô địch AFF Cup. Nhưng, giá trị của Quang Hải không chỉ nằm ở năm 2018 ấy. Anh là cầu thủ hay bậc nhất lịch sử bởi duy trì phong độ ấy suốt nhiều mùa giải. 8 năm sau kỳ tích Thường Châu, Quang Hải vẫn là trụ cột CLB CAHN, là gương mặt không thể thiếu của HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển, vẫn ghi bàn, kiến tạo đều đặn và có vị trí vững chãi giữa "một trời sao".

Đình Bắc cần bền bỉ hơn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sát cánh cùng Quang Hải ở CLB CAHN, Đình Bắc càng hiểu rõ điều đó. Dòng chảy bóng đá luôn khắc nghiệt. Một giải đấu tỏa sáng có thể rơi vào quên lãng như hòn đá rơi xuống hồ sâu, chỉ tạo ra vài vệt nước nhỏ. Đình Bắc cần ổn định hơn và không bao giờ hài lòng với bản thân.

Đó cũng là sự chuyên nghiệp mà cựu tiền đạo Quảng Nam đang sở hữu. Đình Bắc có cá tính (điều hiển nhiên ở mỗi cầu thủ giỏi), nhưng cũng sẵn sàng tiết chế cái tôi và lùi về sau khi cần, mà khoảnh khắc để lại quả phạt đền cho Alan Sebastiao đá ở trận CLB CAHN gặp Thanh Hóa là ví dụ.

Hành trình lớn cần bắt đầu từ bước chân nhỏ. AFF Cup 2026 là khởi đầu "lần hai" của Đình Bắc trên đường chinh phục đội tuyển Việt Nam.