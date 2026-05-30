U.19 Việt Nam cần tìm lại hào quang giải trẻ

Khi các CLB VN (HAGL giữ vai trò tiên phong) chuyển định hướng sang đào tạo trẻ theo hướng bài bản và quốc tế hóa cách đây 13 năm, U.19 VN chính là "ngọn cờ đầu". Đội U.19 chẳng những trở thành bệ phóng cho nhiều thế hệ cầu thủ giỏi, mà còn mang niềm tin trở lại với người hâm mộ. Giai đoạn 2013 - 2014, U.19 VN của Tuấn Anh, Công Phượng… mang đến thứ bóng đá trong trẻo, cống hiến trên nền tảng kiểm soát nhuần nhuyễn, ban bật ăn ý mang hơi thở hiện đại. Đến giai đoạn 2015 - 2017, U.19 VN kế cận của Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, Văn Hậu… lại đại diện cho thế hệ bền bỉ, lì lợm, thực dụng và khiêm nhường, đá sòng phẳng với những đội bóng nhanh và khỏe nhất châu Á để bước đến sân khấu U.20 World Cup. Gần nhất, lứa U.20 VN năm 2023 với Văn Trường, Văn Khang, Quốc Việt, Đình Bắc… dù chưa tạo tiếng vang lớn như đàn anh, nhưng tối thiểu vẫn giành hạng ba Đông Nam Á 2022 và có những trận thắng gây tiếng vang trước Úc, Qatar ở giải châu Á.

Hành trình mới của U.19 VN đã bắt đầu ẢNH: VFF

Chia sẻ với Thanh Niên, một chuyên gia khẳng định độ tuổi U.20 rất quan trọng, khi đây là thời gian cầu thủ định hình phong cách chơi bóng, tư duy, kỹ thuật… Nói cách khác, cầu thủ có thể vươn tầm hay không, thành bại ở lứa này là thước đo tham khảo giá trị. Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng, Văn Toàn đều đã vươn lên ở ngưỡng U.20. Tiềm năng của lứa này được xem như chỉ báo cho "sức khỏe" của hệ thống đào tạo trẻ. Vậy nhưng, U.19 VN lại trải qua quãng trầm 2 năm qua, xen giữa thành công của lứa U.23 và U.17. U.19 VN bị loại ở vòng bảng U.19 Đông Nam Á 2024, rồi lại gục ngã ở vòng loại U.20 châu Á 2025 bất chấp ưu thế sân nhà. Ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng trước đây, U.20 VN cũng hiếm khi thua vòng loại châu Á.

Áp lực đặt lên vai thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tại giải U.19 Đông Nam Á 2026 càng lớn. Thành công của U.23, U.17 sẽ không trọn vẹn, nếu ở khoảng chuyển tiếp chính giữa (U.19), bóng đá trẻ VN hụt bước. Thực tế là, bóng đá nước nhà dù có "ngọc thô", nhưng chưa đủ nhiều để kế cận ở đội tuyển quốc gia. 2 trận gần nhất, HLV Kim Sang-sik không thể dùng nhân tố dưới 23 tuổi nào cho đội hình chính. Ông Kim đã vá lấp khoảng trống bằng những gương mặt ngoại binh nhập tịch, Việt kiều, song chỉ là giải pháp tạm thời. Bóng đá VN cần lứa kế cận sâu cả về số lẫn chất lượng. Nền móng trẻ cần được củng cố ở mọi độ tuổi. Do đó, thắng thua là một chuyện, U.19 VN cần chứng tỏ tiềm năng chuyên môn và tâm lý thi đấu vững vàng.

Cũng giống U.23 và U.17, lứa U.19 được định hướng đá kiểm soát, ban bật triển khai bóng từ sân nhà, kết hợp pressing cường độ cao để đoạt bóng, tổ chức tấn công nhanh. Với dàn cầu thủ có thể hình tốt, ông Ikeuchi cũng chuẩn bị các bài dàn xếp đá phạt góc, phạt gián tiếp tương tự các lứa trẻ khác từng làm. Còn về sự nhuần nhuyễn và đồng đều trong tổ chức đội hình vốn là bài toán khó ở cấp đội tuyển, HLV Ikeuchi đã có thời gian "xay nhuyễn" trong hơn 1 tháng tập luyện và lắp ráp liên tục.

Với chiến lược gia chú trọng sự chỉn chu, bài bản như Ikeuchi, U.19 VN hứa hẹn trình diễn lối đá chuẩn mực về kỹ thuật và kỷ luật. Song, mềm dẻo ứng biến ra sao trước những đội mạnh và quái như Indonesia, Thái Lan hay Úc, là bài toán thầy trò Ikeuchi phải tìm lời đáp vào tháng tới.