Đội tuyển Việt Nam đủ sức vào tứ kết Asian Cup

Nhiệm vụ vừa tầm

Có một nghịch lý mang tên VN tại Asian Cup, đó là số lần dự VCK không nhiều (3 lần), nhưng thành tích lại tốt với 2 lần vào tứ kết. Bước đến tứ kết Asian Cup là thử thách khó khăn với bất cứ đội bóng nào nằm ngoài nhóm anh tài châu Á (gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan, Úc, Ả Rập Xê Út, Iran, Qatar), nhưng VN lại làm được thuyết phục. Thậm chí ở hai lần vào tứ kết trước đây, VN chỉ thua đội sau đó bước lên ngôi vương (Iraq năm 2007) và về nhì (Nhật Bản năm 2019).

Đội tuyển VN đủ lực tiến xa ở Asian Cup 2027 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thể thức tăng số đội dự VCK từ 16 lên 24 của Asian Cup khiến đường đến tứ kết gian nan hơn, khi các đội phải đá thêm vòng 16 đội (hay còn gọi vòng 1/8). Tuy nhiên, cánh cửa vượt qua vòng bảng rộng mở hơn khi có thêm 4 vé dành cho các đội hạng ba xuất sắc nhất. Chính đội tuyển VN ở Asian Cup 2019 hưởng lợi nhờ thể thức này, khi nằm trong nhóm 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất (thậm chí xếp cuối nhóm này) để bước tới vòng 16 đội. Tương tự, ở Asian Cup 2027, VN có cơ hội vào vòng 16 đội ngay cả khi thua 2 trận. Bởi như năm 2019, 1 chiến thắng cùng hiệu số bàn thắng bại khả quan là đủ để vượt qua vòng bảng.

Bảng đấu tại Asian Cup 2027 mang lại cho thầy trò HLV Kim Sang-sik hy vọng. Bởi ngoại trừ Hàn Quốc ở đẳng cấp khác, cả UAE và Li Băng/Yemen (một trong hai đội sẽ dự vòng bảng) đều không quá tầm đội tuyển VN. Bóng đá UAE đã tiến bộ khi vào tới vòng loại thứ 4 World Cup 2026 nhờ dàn cầu thủ nhập tịch như Lucas Pimenta, Luanzinho, Bruno, Marcus Meloni (gốc Brazil), Nicolas Gimenez (Argentina), Sasa Ivkovic (Croatia), Ruben Canedo (Bồ Đào Nha) hay Richard Akonnor (Ghana)... Nhờ lực lượng mang dòng máu Nam Mỹ, châu Âu, UAE chỉ thua Qatar (đương kim vô địch Asian Cup) ở trận play-off World Cup. Hiển nhiên UAE rất mạnh, hay Yemen/Li Băng cũng đều khó lường. Dù vậy, đội tuyển VN có duyên thắng các đội Tây Á ở nhiều cấp độ như đội tuyển quốc gia, U.23 hay U.17. 3 chiến thắng hiếm hoi của đội tuyển VN tại các VCK Asian Cup đều diễn ra trước đối thủ vùng Vịnh, như UAE (năm 2007) và Yemen, Jordan (2019).

Đội tuyển VN có thể kỵ rơ trước những đội được tổ chức bài bản, khoa học và vượt trội về tư duy như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan. Tuy nhiên, trước những đội bóng ở nhóm tầm trung Tây Á với nền tảng thể chất tốt nhưng không mạnh về kỷ luật và khả năng tập trung, VN sẽ có cách khắc chế.

Chìa khóa chiến thắng

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển VN đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, sau đó tính toán tiếp. Khi đã có mặt ở vòng 16 đội, cánh cửa tứ kết chỉ còn cách VN 1 trận. Với thể thức knock-out, cơ hội luôn chia đều cho cả hai. Đơn cử, năm 2019, VN từng khiến Nhật Bản hùng mạnh phải mướt mồ hôi với lối chơi phòng ngự phản công kết hợp pressing hiện đại.

Đây cũng là con đường ông Kim Sang-sik đang vạch ra, với nền tảng pressing tầm cao quyết liệt, tập trung vào tranh chấp đoạt bóng chủ động và tổ chức tấn công nhanh. HLV người Hàn Quốc kế thừa tư duy lấy phòng ngự làm gốc của người tiền nhiệm Park Hang-seo, nhưng cũng tiếp thu sự chủ động và biến hóa mà HLV Philippe Troussier đang xây dựng dang dở.

Lợi thế của ông Kim nằm ở chất lượng con người. Bên cạnh những nhân tố chủ chốt như Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long, Duy Mạnh… vẫn đang trong giai đoạn sung mãn, VN còn có lực lượng ngoại binh nhập tịch với Xuân Son, Hoàng Hên (có thể thêm Tài Lộc ở đợt tập trung tới) và Việt kiều với Nguyễn Filip, Quang Vinh (tiềm năng thêm Lê Giang Patrik). Chưa kể, lứa U.23 với Đình Bắc, Nhật Minh… đã sẵn sàng. Đây là lực lượng đá Asian Cup có bề dày bản lĩnh, thể hình, chiều sâu lực lượng và tư duy chơi bóng thuộc hàng tốt nhất lịch sử bóng đá VN từng sở hữu.

HLV Kim Sang-sik cũng thuộc mẫu HLV mềm dẻo, đọc trận đấu tốt và ứng biến linh hoạt, luôn trao cho học trò không gian thoải mái để sáng tạo, nhưng vẫn tạo khuôn khổ kỷ luật cần thiết, vốn là đặc trưng của những người thầy Hàn Quốc. Thuận lợi của đội tuyển VN là có 2 giải đấu quan trọng gồm AFF Cup (tháng 7, 8) và FIFA ASEAN Cup (tháng 9, 10) với khoảng 10 - 12 trận đấu để củng cố lối chơi và tích lũy kinh nghiệm. Dự kiến, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) tạo điều kiện để đội tuyển VN tập huấn Hàn Quốc trong tháng tới, giao hữu với đội mạnh để sàng lọc đội hình, thử nghiệm nhân tố mới nhằm tạo sức cạnh tranh.