Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn kỳ vọng nhà vô địch V-League CLB CAHN chinh phục châu Á

Chức vô địch đánh dấu bước trưởng thành của CLB CAHN

Trước vòng đấu thứ 25 của V-League 2025-2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành VFF gửi thư chúc mừng tới CLB CAHN sau khi đội bóng này sớm giành chức vô địch giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V-League 2025-2026.

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao những nỗ lực mà đội bóng ngành công an đã thể hiện trong suốt mùa giải, đồng thời khẳng định chức vô địch là thành quả xứng đáng của một quá trình đầu tư và phát triển bài bản.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá rất cao mức độ đầu tư của CLB CAHN ẢNH: VFF

Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, ngôi vô địch V-League 2025-2026 phản ánh đúng những gì CLB CAHN đã xây dựng trong những năm qua.

"Thành tích này là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và chiến lược phát triển bài bản mà CLB đã kiên định theo đuổi trong suốt thời gian qua", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Chức vô địch V-League tiếp tục đánh dấu bước tiến mới của CLB CAHN trong hành trình khẳng định vị thế tại bóng đá Việt Nam. Không chỉ sở hữu lực lượng chất lượng với nhiều tuyển thủ quốc gia, đội bóng ngành công an còn cho thấy sự ổn định và bản lĩnh ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Danh hiệu quốc nội cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của ban huấn luyện, cầu thủ và tập thể CLB trong suốt mùa giải kéo dài nhiều tháng.

CLB CAHN đăng quang thuyết phục ẢNH: MINH TÚ

Quan trọng hơn, chức vô địch V-League mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một giải đấu quốc nội. Đây được xem là nền tảng để CLB CAHN hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, đặc biệt là ở các sân chơi quốc tế.

Cơ hội mới ở đấu trường châu lục

Với ngôi vô địch V-League 2025-2026, CAHN chính thức giành quyền đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League Elite và Shopee Cup mùa giải 2026-2027.

Đây là lần đầu tiên đội bóng ngành công an có cơ hội góp mặt ở sân chơi cao nhất cấp CLB của bóng đá châu Á với tư cách nhà vô địch quốc gia.

Bên cạnh vinh dự, đó cũng là thách thức không nhỏ khi CLB CAHN sẽ phải đối đầu với những đại diện hàng đầu của khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út hay các nền bóng đá phát triển khác của châu lục.

CLB CAHN đã vô địch thuyết phục bằng phong độ thăng hoa mang dấu ấn HLV Mano Polking ảnh: Minh Tú

Trong khi đó, Shopee Cup cũng là đấu trường được kỳ vọng giúp CAHN khẳng định vị thế ở khu vực Đông Nam Á, nơi các CLB Việt Nam đang ngày càng nhận được sự quan tâm nhờ những kết quả tích cực trong những năm gần đây.

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng cạnh tranh của CAHN ở các giải đấu quốc tế.

"Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành VFF, tôi xin chúc mừng những thành tích ấn tượng của CLB CAHN trong thời gian qua. Chúc các bạn tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn viết.

Sau chức vô địch V-League, thử thách tiếp theo của CLB CAHN sẽ là hành trình khẳng định năng lực ở sân chơi khu vực và châu lục. Đó cũng là thước đo quan trọng để đánh giá vị thế thực sự của nhà vô địch Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.