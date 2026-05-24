Tuyển sinh cho Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai: Bật khóc khi trúng tuyển

Từ ngày 22 đến 24.5, tại phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai, gần 600 thí sinh đã đăng ký, thi tuyển đầu vào Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai lứa U11 - U13. Trong đó chỉ tiêu của học viện đợt này chỉ có 30 em, tức tỷ lệ chọi là 1:20.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban đào tạo Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai cho biết: "Mỗi câu lạc bộ đều có các triết lý, tiêu chí tuyển chọn khác nhau, riêng Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai xác định tiêu chí thể chất đầu tiên, thứ 2 là tư duy kỹ năng và sự linh hoạt, nhanh nhẹn".

Tham gia thi tuyển, các thí sinh phải vượt qua bài kiểm tra thể chất nền tảng (chạy tốc độ 30 m, bật xa), thử thách kỹ năng đối kháng (kỹ năng chuyền bóng vào cầu môn từ cự ly 20m với độ chính xác tối thiểu 4/5 quả đối với chân thuận; cách di chuyển) và kiểm tra y sinh chuyên sâu về thị lực, trước khi chính thức được Học viện đặt bút ký hợp đồng gia nhập ngôi nhà chung.

Đánh giá về chất lượng thí sinh, ông Tuấn cho rằng chất lượng thí sinh lứa tuổi 2015 - 2016 tốt hơn lứa 2014. Lý do là các em nhỏ tuổi chưa bị sàng lọc hay đào thải, trong khi những nhân tố nổi bật ở lứa tuổi lớn hơn phần lớn đã được các học viện chiêu mộ từ trước.

Những bước chạy từ đam mê và kỳ vọng của gia đình

Sức hút của Học viện Trường Tươi Đồng Nai không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà đến từ chính niềm tin của phụ huynh và sự chủ động của con trẻ.

Mang trên mình chiếc áo số 10 bước vào vòng loại cuối cùng, cậu bé Lê Anh Khôi (phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) đã tự mình chủ động xin bố cho thử sức tại đây sau khi nghe bạn bè khen ngợi môi trường tập luyện.

Ông Lê Xuân Anh (cha của Anh Khôi), chia sẻ: "Ban đầu tôi chỉ muốn con tập để rèn luyện sức khỏe, nhưng nếu con trúng tuyển, gia đình sẵn sàng ủng hộ vì học viện đáp ứng đúng tiêu chí vừa học văn hóa, vừa đá bóng".

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký bằng bản lĩnh của một cậu bé đã có 4 năm kiên trì ăn tập với bóng đá, Nguyễn Phú Gia Hưng (phường Bà Rịa, TP.HCM) đã bật khóc vì vui sướng khi biết mình là 1 trong những thí sinh cuối cùng trúng tuyển ở kỳ thi này.

"Con rất yêu thích bóng đá, trúng tuyển con rất vui vì những năm tháng cố gắng nay đã có kết quả", Gia Hưng lau nước mắt trong vui sướng, chia sẻ.

Đặt đạo đức và văn hóa làm gốc

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban đào tạo Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai cho rằng, giữa thời điểm bóng đá đã được xã hội công nhận như một nghề nghiệp, Học viện vẫn kiên định với lối đi riêng: đặt đạo đức và văn hóa lên hàng đầu. Mục tiêu của học viện không chỉ là cống hiến cầu thủ giỏi cho CLB và các đội tuyển quốc gia, mà trước hết là giáo dục các em trở thành người tốt.

Tại đây, các học viên được nuôi dưỡng tập trung, theo học văn hóa chính quy tại các trường xung quanh khu vực và chỉ tập luyện vào cuối tuần hoặc sau giờ học

Kết thúc đợt tuyển sinh này, Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai đã bổ sung thêm 4 học viên (2014), 10 học viên (2015) và 16 học viên (2016).

Sau khi bổ sung thêm 30 "tân binh", quy mô ngôi nhà chung của Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai đã đạt mốc 90 học viên và sẽ bắt đầu tập trung tối đa cho công tác huấn luyện, rèn giũa cả tài năng lẫn nhân cách cho thế hệ cầu thủ bóng đá tương lai.