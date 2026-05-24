Đề thi đánh giá năng lực đợt 2: Tiếng Việt đánh đố, toán nặng tư duy khiến thí sinh 'lụi' đáp án nhiều

Rời phòng thi sau 150 phút làm bài, các thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 do ĐHQG TP.HCM tổ chức sáng ngày 24.5 vô cùng hào hứng bàn luận về đề thi. Phần đông các em cho rằng, đề thi đợt 2 lần này "dễ thở" hơn so với đợt 1.

Tuy nhiên, nhiều sĩ tử cũng phải "than trời" vì phần toán và văn có độ khó nhỉnh hơn hẳn so với các phần còn lại, khiến các em chưa thực sự tự tin đạt mức điểm như kỳ vọng. Bù lại, phần tiếng Anh được đánh giá khá vừa sức cũng đã phần nào giúp thí sinh gỡ điểm và cân bằng lại tâm lý sau bài thi.