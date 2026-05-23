Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thi Phổ thông Năng khiếu: tiếng Anh 'dễ thở', văn nói về 'sự lựa chọn' làm khó sĩ tử?
Video Giáo dục

Thi Phổ thông Năng khiếu: tiếng Anh 'dễ thở', văn nói về 'sự lựa chọn' làm khó sĩ tử?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
23/05/2026 21:43 GMT+7

Sáng 23.5, hơn 4.700 sĩ tử thi Phổ thông Năng khiếu đã hoàn thành hai môn đầu tiên. Nếu tiếng Anh được đa số đánh giá là khá “dễ thở”, thì đề ngữ văn lại trở thành tâm điểm bàn luận bởi tính phân hóa cao, được các em nhận định là rất thực tế, thú vị nhưng đòi hỏi tư duy đa chiều và trải nghiệm sống sâu sắc.

Giữa cái nắng oi ả của TP.HCM, sức nóng từ đề thi và những kỳ vọng đang đan xen nhau, tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc tại điểm Trường Phổ thông Năng khiếu (Phường An Đông). Nếu môn tiếng Anh được đa số các em đánh giá là “dễ thở” và vừa sức, thì đề ngữ văn lại trở thành tâm điểm bàn luận với câu hỏi nghị luận xã hội mang tính thực tế cao.

Thi Phổ thông Năng khiếu: tiếng Anh 'dễ thở', văn nói về 'sự lựa chọn' làm khó sĩ tử? - Ảnh 1.

Sự phân hóa rõ nét của đề ngữ văn nằm ở khả năng tư duy và trải nghiệm đời sống. Đề thi vừa kiểm tra kiến thức, vừa buộc người trẻ phải đối diện với hiện trạng của một thị trường tràn ngập sự lựa chọn, nơi sự tự do đôi khi đi kèm với nỗi bối rối và trách nhiệm nặng nề.

Đằng sau mỗi bài thi không chỉ là mục tiêu về điểm số, mà còn mang những hoài bão riêng. Có em đến để thử sức, có em nuôi khát vọng bước vào đội tuyển quốc gia, và cũng có những giấc mơ của thế hệ trước đang chờ được viết tiếp bởi mầm non hôm nay.

Bên trong phòng thi là sự nỗ lực hết mình của các sĩ tử, còn bên ngoài cánh cổng trường là những ánh mắt ngóng trông đầy thấp thỏm. Các em học sinh áp lực một, thì phụ huynh cũng lo lắng đến mười.

Thi Phổ thông Năng khiếu: tiếng Anh 'dễ thở', văn nói về 'sự lựa chọn' làm khó sĩ tử? - Ảnh 2.

Là trường chuyên tổ chức thi lớp 10 sớm nhất tại TP.HCM, Trường Phổ thông Năng khiếu năm nay ghi nhận số lượng thí sinh kỷ lục trong vòng 8 năm qua với 4.707 thí sinh, cạnh tranh cho 595 chỉ tiêu tại hai cơ sở. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24.5, được tổ chức tại 4 điểm thi gồm: Trường Phổ thông Năng khiếu (Phường An Đông), Trường THCS Hồng Bàng (Phường Chợ Lớn), Trường CĐ Kinh tế TP.HCM (Phường Vườn Lài) và Trường tiểu học Thiên Hộ Dương (Phường Hòa Hưng).  

Tin liên quan

Học sinh chuyên Lê Hồng Phong 'cháy' hết mình, khóc hết nấc ngày ra trường

Học sinh chuyên Lê Hồng Phong 'cháy' hết mình, khóc hết nấc ngày ra trường

Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng nể, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có một Lễ trưởng thành bùng nổ cảm xúc. Từ màn đồng diễn flashmob 15 phút rực rỡ sắc màu cá tính, đến những giọt nước mắt nghẹn ngào bên năm sắc ruy băng tri ân thầy cô, bạn bè.

Khánh thành trường học trên đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa, TP.HCM thực hiện cao điểm chiến dịch 1.000 phòng học

Khám phá thêm chủ đề

thi tuyển sinh 10 Trường Phổ thông Năng khiếu kỳ thi năng khiếu Trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG-HCM Phổ Thông Năng Khiếu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận