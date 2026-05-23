Thi Phổ thông Năng khiếu: tiếng Anh 'dễ thở', văn nói về 'sự lựa chọn' làm khó sĩ tử?

Giữa cái nắng oi ả của TP.HCM, sức nóng từ đề thi và những kỳ vọng đang đan xen nhau, tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc tại điểm Trường Phổ thông Năng khiếu (Phường An Đông). Nếu môn tiếng Anh được đa số các em đánh giá là “dễ thở” và vừa sức, thì đề ngữ văn lại trở thành tâm điểm bàn luận với câu hỏi nghị luận xã hội mang tính thực tế cao.

Sự phân hóa rõ nét của đề ngữ văn nằm ở khả năng tư duy và trải nghiệm đời sống. Đề thi vừa kiểm tra kiến thức, vừa buộc người trẻ phải đối diện với hiện trạng của một thị trường tràn ngập sự lựa chọn, nơi sự tự do đôi khi đi kèm với nỗi bối rối và trách nhiệm nặng nề.

Đằng sau mỗi bài thi không chỉ là mục tiêu về điểm số, mà còn mang những hoài bão riêng. Có em đến để thử sức, có em nuôi khát vọng bước vào đội tuyển quốc gia, và cũng có những giấc mơ của thế hệ trước đang chờ được viết tiếp bởi mầm non hôm nay.

Bên trong phòng thi là sự nỗ lực hết mình của các sĩ tử, còn bên ngoài cánh cổng trường là những ánh mắt ngóng trông đầy thấp thỏm. Các em học sinh áp lực một, thì phụ huynh cũng lo lắng đến mười.

Là trường chuyên tổ chức thi lớp 10 sớm nhất tại TP.HCM, Trường Phổ thông Năng khiếu năm nay ghi nhận số lượng thí sinh kỷ lục trong vòng 8 năm qua với 4.707 thí sinh, cạnh tranh cho 595 chỉ tiêu tại hai cơ sở. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24.5, được tổ chức tại 4 điểm thi gồm: Trường Phổ thông Năng khiếu (Phường An Đông), Trường THCS Hồng Bàng (Phường Chợ Lớn), Trường CĐ Kinh tế TP.HCM (Phường Vườn Lài) và Trường tiểu học Thiên Hộ Dương (Phường Hòa Hưng).