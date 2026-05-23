Giáo dục

Thi lớp 10 Phổ thông Năng khiếu, thí sinh tăng vọt, cấu trúc đề thi ra sao?

Bích Thanh
23/05/2026 07:11 GMT+7

Sáng nay, 23.5, khoảng 4.700 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM năm học 2026-2027. Đây là trường chuyên tổ chức thi lớp 10 sớm nhất tại TP.HCM.

Thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, khoảng 4.700 thí sinh dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ở 4 điểm thi:Trường Phổ thông Năng khiếu (153 Nguyễn Chí Thanh, P.An Đông), Trường THCS Hồng Bàng (132 Hồng Bàng, P.Chợ Lớn), Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM (33 Vĩnh Viễn, P.Vườn Lài) và Trường tiểu học Thiên Hộ Dương (341 Tô Hiến Thành, P.Hòa Hưng).

Tiến sĩ Trần Nam Dũng, Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của trường có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2025.

Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của trường ổn định là 595 học sinh, như vậy tỷ lệ chọi năm nay trung bình là 1/8. Tuy nhiên, tỷ lệ chọi cụ thể của một số lớp chuyên như toán, tiếng Anh, ngữ văn... sẽ cao hơn tỷ lệ trung bình. 

Thí sinh vui vẻ bước vào điểm thi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu, số thí sinh dự thi năm nay tăng hơn năm 2025 hơn 1.000 em

ẢNH: NHẬT THỊNH

Được biết, vào kỳ thi tuyển sinh năm 2025, tỷ lệ chọi trung bình của trường này là 1/6. Trong đó, lớp chuyên ngữ văn đăng ký 782 - chỉ tiêu 105, tỷ lệ chọi 1/7,4; Chuyên toán đăng ký 1.018 - chỉ tiêu 105, tỷ lệ chọi 1/9,6; Chuyên tiếng Anh đăng ký 1.272 - chỉ tiêu 105, tỷ lệ chọi 1/12...

Thí sinh bắt buộc dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ít nhất 4 bài thi, trong đó bài thi môn không chuyên: toán, ngữ văn, tiếng Anh và bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.

Trong đó bài thi môn không chuyên gồm: tự luận và trắc nghiệm; tự luận. Riêng môn tiếng Anh gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Thí sinh ôm và chia tay người thân bước vào phòng thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phụ huynh đứng chờ con trước điểm thi tại cơ sở chính Trường Phổ thông Năng khiếu (153 Nguyễn Chí Thanh, P.An Đông)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên. Trường hợp đăng ký 2 môn, thí sinh cần phải chọn 1 môn thuộc nhóm 1 (toán - ngữ văn) và 1 môn thuộc nhóm 2 (tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, tin học).

Cấu trúc đề thi từng môn như sau:

Lịch thi lớp 10 Phổ thông Năng khiếu năm 2026

Thành viên ban giám hiệu Trường Phổ thông Năng khiếu cho biết, theo quy định của nhà trường, sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trường có thể sẽ công bố đề còn đáp án chính thức của tất cả các môn thi, nhà trường sẽ công bố sau khi hoàn tất công tác chấm thi. Những năm trước, nhà trường công bố đáp án khoảng 10 ngày sau ngày thi.


Số thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu tăng vọt

Chiều 21.5, thành viên Ban giám hiệu Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết đã có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10, tăng hơn 1.000 thí sinh so với năm 2025.

