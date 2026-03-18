Lịch tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

Học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu tham gia các hoạt động trải nghiệm ẢNH: PTNK

Theo đó, Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc với điều kiện học sinh tốt nghiệp THCS có kết quả rèn luyện, học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ mức khá trở lên.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2026-2027 được phân bổ như sau:

Cơ sở An Đông tuyển 245 học sinh (địa điểm học: 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TP.HCM, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày không có bán trú) vào các lớp chuyên toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh, ngữ văn, mỗi môn chuyên có 1 lớp.

Các lớp chuyên học tại Cơ sở An Đông sẽ chú trọng đào tạo kiến thức sâu về môn chuyên, nâng cao năng lực tư duy logic, kết hợp với các hoạt động giáo dục STEM, AI, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp trong định hướng thành chuyên gia trong một ngành cụ thể liên quan đến môn học.

Cơ sở Đông Hòa tuyển 350 học sinh (địa điểm học: Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày có bán trú) vào các lớp chuyên toán (2 lớp), tin học (1 lớp), vật lý (1 lớp), hóa học (1 lớp), sinh học (1 lớp), tiếng Anh (2 lớp) và ngữ văn (2 lớp).

Các lớp chuyên tại Cơ sở Đông Hòa sẽ chú trọng đào tạo năng lực tư duy liên ngành (LN) với nền tảng môn chuyên trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ và lĩnh vực khoa học xã hội như: khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, máy tính, kinh doanh và quản lý, công nghệ, kỹ thuật, ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội,… kết hợp với các hoạt động trải nghiệm để định hướng nghề nghiệp liên quan.

Thí sinh bắt buộc dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ít nhất 4 bài thi, trong đó bài thi môn không chuyên: toán, ngữ văn, tiếng Anh và bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.

Trong đó bài thi môn không chuyên gồm tự luận và trắc nghiệm; Bài thi môn chuyên là tự luận. Riêng môn tiếng Anh gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên. Trường hợp đăng ký 2 môn, thí sinh cần phải chọn 1 môn thuộc nhóm 1 (toán - ngữ văn) và 1 môn thuộc nhóm 2 (tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, tin học).

Thời gian làm bài thi, lịch thi (dự kiến) và địa điểm thi:

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài Thứ bảy 23.5 SÁNG Ngữ văn (không chuyên) 100 phút 7 giờ 30 7 giờ 40 Tiếng Anh (không chuyên) 60 phút 10 giờ 00 10 giờ 10 CHIỀU Toán (không chuyên) 120 phút 14 giờ 00 14 giờ 10 Chủ nhật 24.5 SÁNG Môn chuyên (Tiếng Anh - vật lý - hóa học - sinh học - tin học) 150 phút 7 giờ 30 7 giờ 40 CHIỀU Môn chuyên (Toán - Ngữ văn) 150 phút 14 giờ 00 14 giờ 10

Hồ sơ đăng ký dự thi và cách thức đăng ký thi

Thí sinh thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến tại Cổng đăng ký tuyển sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu theo link: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/.

Trường hợp cần trợ giúp, thí sinh có thể đến Cơ sở An Đông của Trường Phổ thông Năng khiếu theo lịch sẽ được nhà trường thông báo để tiến hành thao tác đăng ký tại các máy tính do nhà trường chuẩn bị.

Thời gian đăng ký từ 8 giờ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 10.5 (kể cả thứ bảy và chủ nhật).

Trường Phổ thông Năng khiếu thông báo thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 cần đóng các khoản chi phí theo mức thu dưới đây để phục vụ công tác tổ chức thi và xét tuyển vào trường, cụ thể: Chi phí tổ chức thi: 150.000 đồng/môn thi; Chi phí đăng ký nguyện vọng: 50.000 đồng/nguyện vọng.

Hình thức thanh toán: Thanh toán qua hệ thống đăng ký trực tuyến của nhà trường tại Cổng đăng ký tuyển sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu theo link: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/. Thí sinh lưu ý không thanh toán bằng bất kỳ hình thức nào khác.