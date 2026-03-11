Thi lớp 10 TP.HCM: Những học sinh nào sẽ được cộng điểm?

Thí sinh TP.HCM dự thi lớp 10 năm 2025 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định điểm xét tuyển lớp 10 là tổng điểm 3 bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ 3 bài thi và không có bài nào bị điểm 0.

Cán bộ khảo thí của Sở GD-ĐT cho biết điểm ưu tiên trong tuyển sinh lớp 10 theo điều 14 của Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT được tính theo nhóm đối tượng cụ thể như sau:

Nhóm đối tượng 1 được cộng 2 điểm, bao gồm:

Con liệt sĩ;

Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945;

Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Nhóm đối tượng 2 được cộng 1,5 điểm, bao gồm

Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 %.

Nhóm đối tượng 3 được cộng 1 điểm, bao gồm:

Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

Người dân tộc thiểu số;

Học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, điều 14 của Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT quy định đối tượng được cộng điểm khuyến khích như sau:

Học sinh THCS đạt giải cấp tỉnh do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh đối với các cuộc thi có tổ chức ở cấp quốc gia theo quy định. Điểm khuyến khích được cộng vào tổng điểm xét tuyển trong đó giải nhất được cộng 1,5 điểm; giải nhì được cộng 1,0 điểm; giải ba được cộng 0,5 điểm.

Theo cán bộ khảo thí của Sở GD-ĐT, điểm cộng thêm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 quy định học sinh được hưởng cùng lúc nhiều chế độ ưu tiên và khuyến khích thì được cộng tối đa không quá 3,5 điểm. Chế độ cộng điểm chỉ áp dụng cho học sinh dự thi lớp 10 thường.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM, quy trình tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 được thực hiện theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3)).

Giai đoạn 2 (Tuyển sinh bổ sung): Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển lớp 10 thực tế và nhu cầu của các trường, Sở GD-ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng lớp 10 đã đăng ký.