Nóng: TP.HCM thi lớp 10 ngày 1-2.6, đề thi ra sao?

Giáo viên ngữ văn Trường THCS Trần Văn Ơn (P.Tân Định, TP.HCM) ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị thi lớp 10 ẢNH: BẢO CHÂU

Thi lớp 10 ngày 1-2.6, xét tuyển ở 2 địa phương đặc thù

Đề cập đến kỳ thi lớp 10 đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ kết hợp cả 2 hình thức xét tuyển và thi tuyển để phù hợp với thực tế. Việc quyết định phương thức tuyển sinh từng khu vực, từng trường xét tuyển hay thi tuyển đã được tính toán hợp lý.

Cụ thể, hình thức xét tuyển lớp 10 trường THPT công lập sẽ thực hiện ở 2 xã, đặc khu đặc thù, bao gồm: Các trường THPT thuộc xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM cũ) và đặc khu Côn Đảo (huyện Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). Đối tượng xét tuyển là những học sinh tốt nghiệp THCS tại hai địa phương trên.

Những trường THPT công lập ở 166 phường, xã còn lại sẽ tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển vào ngày 1-2.6 với 3 môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Việc này nhằm giữ sự ổn định, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các nhà trường sau khi sáp nhập 3 địa phương.

Theo Sở GD-ĐT, ở từng môn thi tuyển sinh lớp 10, dự kiến đề thi lớp 10 cơ bản sẽ có 60% kiến thức ở mức nhận biết, thông hiểu và 40% kiến thức ở mức vận dụng, vận dụng cao.

Các môn thi vẫn theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức của học sinh, đưa kiến thức môn học vào giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Học sinh lớp 9 năm nay sẽ thi lớp 10 sớm hơn năm trước một tuần ẢNH: BẢO CHÂU

Cấu trúc và yêu cầu đánh giá của từng môn thi

Môn ngữ văn : Đề thi được xây dựng theo định hướng tích hợp giữa đánh giá năng lực đọc hiểu và viết, nội dung trong phần viết có liên quan đến văn bản ở phần đọc hiểu.

Cấu trúc đề thi lớp 10 môn ngữ văn gồm 2 phần:

Phần 1 (5 điểm): Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn.

Câu 1 (3 điểm): Đọc hiểu.

Câu 2 (2 điểm): Viết đoạn văn.

Phần 2 (5 điểm): Đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội.

Câu 1 (1 điểm): Đọc hiểu.

Câu 2 (4 điểm): Viết bài văn nghị luận xã hội.

Căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về đọc hiểu và viết trong Chương trình GDPT 2018 môn ngữ văn cấp THCS, chủ yếu là lớp 8 và lớp 9.

Môn toán : Đề thi gồm 7 câu. Nội dung yêu cầu đề thi nằm trong Chương trình GDPT 2018 môn toán cấp THCS, bao gồm các mạch kiến thức: Hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất. Nội dung kiểm tra nhằm mục đích đánh giá các năng lực toán học như tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, mô hình hóa toán học.

Môn tiếng Anh : Hướng việc đánh giá vào các kỹ năng ngôn ngữ cụ thể, mục tiêu cụ thể cho từng mạch kiến thức.

Cấu trúc đề thi lớp 10 môn tiếng Anh, có 4 phần gồm 40 câu.

Phần 1 (1 điểm): Ngữ âm, từ câu 1 đến câu 4;

Phần 2 (3 điểm): Từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, từ câu 5 đến câu 16;

Phần 3 (4 điểm): Viết dạng đúng của từ (câu 29 đến 34); Viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn (câu 35, 36); Viết câu (từ câu 37 đến 40);

Phần 4 (3 điểm): Đọc hiểu: Đọc và điền từ (câu 17 đến 22); Đọc hiểu trả lời câu hỏi (câu 23 đến 28).

Lưu ý có 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn. Câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc chú thích trong tự điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức.