Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Dự kiến thi sớm hơn, xét tuyển ở 2 khu vực

Học sinh lớp 9 năm nay có thể dự kỳ thi lớp 10 sớm hơn năm trước ẢNH: BẢO CHÂU

Xét tuyển lớp 10 ở khu vực nào?

Đề cập đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ kết hợp cả 2 hình thức xét tuyển và thi tuyển để phù hợp với thực tế. Các bộ phận chuyên môn sẽ tính toán, xây dựng phương án cụ thể ở từng khu vực, từng trường xét tuyển, thi tuyển sao cho hợp lý.

Cụ thể, hình thức xét tuyển lớp 10 trường THPT công lập sẽ thực hiện ở một số khu vực đặc thù. Dự kiến, khu vực xét tuyển lớp 10 ở TP.HCM sẽ giữ nguyên như các năm trước sáp nhập: Các trường THPT thuộc xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM cũ) và đặc khu Côn Đảo (huyện Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). Đối tượng xét tuyển là những học sinh tốt nghiệp THCS tại hai địa phương trên.

Những trường THPT công lập ở khu vực còn lại sẽ tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển với 3 môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Việc này nhằm giữ sự ổn định, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các nhà trường sau khi sáp nhập 3 địa phương.

Theo Sở GD-ĐT, ở từng môn thi tuyển sinh, dự kiến đề thi cơ bản sẽ có 60% kiến thức ở mức nhận biết, thông hiểu và 40% kiến thức ở mức vận dụng, vận dụng cao.

Các môn thi vẫn theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức của học sinh, đưa kiến thức môn học vào giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.

Theo đó, thời gian kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập cùng với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ sẽ được UBND TP.HCM phê duyệt trong thời gian tới. Cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy đề thi lớp 10 của 3 môn thi mà sở này đã công bố sẽ giúp các trường có cơ sở để chuẩn bị việc ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho học sinh lớp 9 phù hợp.

Tiết học tại Trường THPT Thạnh An (xã Thạnh An, TP.HCM), dự kiến thực hiện xét tuyển lớp 10 trong năm học mới ẢNH: BẢO CHÂU

Thi lớp 10 sớm hơn năm trước

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên về thời gian thi lớp 10 năm nay, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, do thi tốt nghiệp THPT diễn ra sớm hơn so với những năm trước nên kỳ thi tuyển sinh đầu cấp THPT của TP.HCM sẽ có điều chỉnh sớm hơn tương ứng về thời gian để phù hợp với công tác tổ chức.

Hiện nay, Sở GD-ĐT đã giao cho các phòng ban chuyên môn tính toán, rà soát và xây dựng phương án cụ thể cho từng trường hợp tổ chức thi lớp 10. Trong đó đưa ra các yêu cầu, tính phù hợp cụ thể cho từng phương án. Trên cơ sở đó, đồng thời xét thực tế, Sở sẽ đưa ra phương án về thời gian thi phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Sau đó Sở GD-ĐT sẽ trình UBND TP.HCM để phê duyệt trong kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, dự kiến ban hành vào tháng 3.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, quy trình một kỳ thi bao gồm công tác tổ chức biên soạn, in sao đề thi, huy động, tập huấn giám khảo coi thi, lực lượng phối hợp vận chuyển đề, bài thi, huy động giám khảo chấm thi... Trong khi đó, năm nay là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức kỳ thi lớp 10 trên quy mô lớn cho cả 3 khu vực đồng thời vận hành chính quyền 2 cấp, không còn phòng GD-ĐT phối hợp như những năm trước trong khi quy mô địa bàn lại rộng hơn. Vì vậy công tác tổ chức sẽ có thay đổi trong bối cảnh phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, như những năm qua.

Theo Sở GD-ĐT, hiện TP.HCM có gần 172.000 học sinh lớp 9, con số cao nhất từ trước đến nay. Sau sắp xếp, TP có 176 trường THPT công lập, trong đó có 4 trường THPT chuyên gồm: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm 2026 TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh công tác phân luồng, phấn đấu 100% học sinh sau THCS được tiếp tục học tập ở các loại hình phù hợp. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành bậc THPT và tương đương. Riêng kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026, TP.HCM dự kiến huy động khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 công lập, tương đương khoảng 120.000 học sinh.