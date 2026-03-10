Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

TP.HCM: Tuyển sinh lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp theo 2 đối tượng

Bích Thanh
Bích Thanh
10/03/2026 11:59 GMT+7

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM, chương trình tiếng Anh tích hợp (Chương trình Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695) năm học 2026-2027 sẽ tuyển sinh theo 2 nhóm đối tượng.

Tuyển sinh lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp théo 2 đối tượng - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 vào Trường THPT Phú Nhuận năm học 2025-2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

 Đối với tuyển sinh lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến sẽ được thực hiện đối với 2 nhóm đối tượng học sinh:

Nhóm 1: Học sinh có tham gia học Chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 từ cấp THCS tại TP.HCM:

  • Học sinh có tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP.HCM.
  • Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT có giảng dạy chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695.

Căn cứ vào điểm thi lớp 10 và điểm trung bình của Chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào những trường có dạy cùng chương trình.

Cách tính điểm xét tuyển Chương trình tiếng Anh tích hợp như sau: Tổng điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + điểm trung bình của Chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 (thang điểm 10).

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm nội quy thi trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

Nhóm 2: Học sinh không tham gia học Chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 cấp THCS tại TP.HCM:

  • Kết quả rèn luyện, kết quả học tập cả năm học lớp 9 từ mức khá trở lên.
  • Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng để thi lớp 10 các trường THPT có giảng dạy Chương trình tiếng Anh theo Đề án 5695. Ngoài 3 môn quy định ngữ văn, toán, ngoại ngữ, học sinh phải đăng ký và dự thi 1 bài thi môn tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695.

Cách tính điểm tuyển lớp 10 Chương trình tiếng Anh tích hợp như sau: Tổng điểm thi môn ngữ văn + điểm thi môn ngoại ngữ + điểm thi môn toán + điểm thi môn tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695 và theo thang điểm 10).

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi lớp 10, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm nội quy thi trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng quy định, sĩ số các lớp theo chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 có từ 25 đến 35 học sinh/lớp. Nếu số lượng học sinh trúng tuyển và nộp hồ sơ học chương trình tiếng Anh theo Đề án 5695 không đủ 25 học sinh thì sẽ không mở lớp tại trường đó. Các học sinh đã nộp hồ sơ vẫn sẽ được xem xét chuyển về học tại trường có mở lớp tiếng Anh theo Đề án 5695 còn chỉ tiêu hoặc vẫn xét tuyển lớp 10 theo 3 nguyện vọng hoặc chuyển đổi loại hình học tập phù hợp.

Hiện TP.HCM có các trường THPT công lập tuyển sinh Chương trình tiếng Anh tích hợp, bao gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa (thực hiện theo quy định tuyển sinh lớp 10 chuyên), THCS-THPT Trần Đại Nghĩa; THPT Bùi Thị Xuân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Thị Minh Khai; Trung học thực hành Sài Gòn, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Phú Nhuận, Nguyễn Hữu Huân.

