Thi lớp 10 TP.HCM: 4 trường THPT chuyên sẽ tuyển sinh toàn quốc

Thí sinh dự thi lớp 10 năm học 2025-2026 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo đó, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM hiện có 4 trường THPT chuyên bao gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Những trường này tuyển sinh lớp 10 trên toàn quốc với điều kiện học sinh hoàn thành chương trình THCS và có kết quả đánh giá rèn luyện, đánh giá học tập cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải là tốt.

Thí sinh sẽ dự thi 4 bài thi tự luận bao gồm 3 bài thi không chuyên gồm toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) và 1 bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký dự thi (150 phút).

Đối với thí sinh dự thi môn chuyên là các môn ngoại ngữ, có thể chọn môn ngoại ngữ dự thi đúng với ngoại ngữ chuyên.

Về thời gian thi lớp 10 năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TP.HCM trình UBND TP.HCM sẽ tổ chức vào ngày 1-2.6 (sớm hơn một tuần so với năm 2025), tại 166 phường, xã/168 phường, xã, đặc khu với đề thi theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức của học sinh đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Còn 2 xã, đặc khu đặc thù sẽ thực hiện hình thức xét tuyển lớp 10 trường THPT công lập bao gồm: Các trường THPT thuộc xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM cũ) và đặc khu Côn Đảo (huyện Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). Đối tượng xét tuyển là những học sinh tốt nghiệp THCS tại hai địa phương trên.

Những trường THPT công lập ở 166 phường, xã còn lại sẽ tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển với 3 môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Việc này nhằm giữ sự ổn định, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các nhà trường sau khi sáp nhập 3 địa phương.

Theo Sở GD-ĐT, ở từng môn thi tuyển sinh lớp 10, dự kiến đề thi cơ bản sẽ có 60% kiến thức ở mức nhận biết, thông hiểu và 40% kiến thức ở mức vận dụng, vận dụng cao.

Các môn thi lớp 10 vẫn theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức của học sinh, đưa kiến thức môn học vào giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.