Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thi lớp 10 TP.HCM: 4 trường THPT chuyên sẽ tuyển sinh toàn quốc

Bích Thanh
Bích Thanh
09/03/2026 15:25 GMT+7

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 mà Sở GD-ĐT TP.HCM đang triển khai lấy ý kiến các sở, ban ngành và 168 phường, xã, đặc khu, các trường THPT chuyên sẽ tuyển học sinh trên toàn quốc với các tiêu chí điều kiện về học lực.

Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: 4 trường THPT chuyên tuyển học sinh lớp 10 trên toàn quốc - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi lớp 10 năm học 2025-2026

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo đó, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM hiện có 4 trường THPT chuyên bao gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Những trường này tuyển sinh lớp 10 trên toàn quốc với điều kiện học sinh hoàn thành chương trình THCS và có kết quả đánh giá rèn luyện, đánh giá học tập cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải là tốt.

Thí sinh sẽ dự thi 4 bài thi tự luận bao gồm 3 bài thi không chuyên gồm toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) và 1 bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký dự thi (150 phút).

Đối với thí sinh dự thi môn chuyên là các môn ngoại ngữ, có thể chọn môn ngoại ngữ dự thi đúng với ngoại ngữ chuyên.

Về thời gian thi lớp 10 năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TP.HCM trình UBND TP.HCM sẽ tổ chức vào ngày 1-2.6 (sớm hơn một tuần so với năm 2025), tại 166 phường, xã/168 phường, xã, đặc khu với đề thi theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức của học sinh đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Còn 2 xã, đặc khu đặc thù sẽ thực hiện hình thức xét tuyển lớp 10 trường THPT công lập bao gồm: Các trường THPT thuộc xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM cũ) và đặc khu Côn Đảo (huyện Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). Đối tượng xét tuyển là những học sinh tốt nghiệp THCS tại hai địa phương trên.

Những trường THPT công lập ở 166 phường, xã còn lại sẽ tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển với 3 môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Việc này nhằm giữ sự ổn định, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các nhà trường sau khi sáp nhập 3 địa phương.

Theo Sở GD-ĐT, ở từng môn thi tuyển sinh lớp 10, dự kiến đề thi cơ bản sẽ có 60% kiến thức ở mức nhận biết, thông hiểu và 40% kiến thức ở mức vận dụng, vận dụng cao.

Các môn thi lớp 10 vẫn theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức của học sinh, đưa kiến thức môn học vào giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tin liên quan

Nóng: TP.HCM thi lớp 10 ngày 1-2.6, đề thi ra sao?

Nóng: TP.HCM thi lớp 10 ngày 1-2.6, đề thi ra sao?

Sở GD-ĐT TP.HCM trình UBND TP.HCM về thời gian thi lớp 10 vào ngày 1-2.6 (sớm hơn một tuần so với năm 2025), tại 166 phường, xã/168 phường, xã, đặc khu với đề thi theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức của học sinh đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ôn thi lớp 10 theo cách ra đề mới

Cấu trúc đề 3 môn thi lớp 10 TP.HCM năm 2026, xem tại đây

Khám phá thêm chủ đề

Lớp 10 tuyển sinh lớp 10 Thi lớp 10 đề thi lớp 10 chỉ tiêu lớp 10 thi lớp 10 tại TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận