Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM sau sáp nhập: Sẽ có đợt xét tuyển bổ sung

Học sinh ở 2 khu vực không phải thi lớp 10

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 mà Sở GD-ĐT TP.HCM đang lấy ý kiến các sở ban ngành trước khi trình UBND TP.HCM phê duyệt, năm học 2026-2027 sẽ thực hiện 2 phương thức, tùy địa bàn.

Cụ thể, Sở GD-ĐT TP.HCM thực hiện xét tuyển lớp 10 vào Trường THCS - THPT Thạnh An, xã Thạnh An: Đối tượng xét tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường này trong năm học 2025-2026.

Trường THPT Võ Thị Sáu - Đặc khu Côn Đảo: Đối tượng là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Lê Hồng Phong thuộc Đặc khu Côn Đảo trong năm học 2025-2026.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú: Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường này trong năm học 2025 - 2026 hoặc học sinh thuộc đối tượng theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú do Bộ GD-ĐT.

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM sẽ thi lớp 10 năm học 2026-2027 vào ngày 1, 2.6, sớm hơn các năm trước ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hai giai đoạn tuyển sinh lớp 10

Phương thức thi tuyển lớp 10 áp dụng cho các trường THPT công lập còn lại. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 1-2.6 với 3 môn thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ.

Quy trình theo phương thức thi tuyển được thực hiện theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 : Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3)).

: Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3)). Giai đoạn 2 (Tuyển sinh bổ sung): Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường, Sở GD-ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Tuyển học sinh lớp 10 chuyên trên toàn quốc

Các trường tuyển sinh lớp 10 chuyên bao gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Điều kiện tuyển sinh: Học sinh trên toàn quốc, hoàn thành chương trình THCS và có kết quả đánh giá rèn luyện và đánh giá học tập cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải là tốt.

Thí sinh sẽ dự thi 4 bài thi tự luận bao gồm 3 bài thi không chuyên gồm toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) và 1 bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký dự thi (150 phút).

Đối với thí sinh dự thi môn chuyên là các môn ngoại ngữ thì có thể chọn môn ngoại ngữ dự thi đúng với ngoại ngữ chuyên.

Quy định về tuyển thẳng lớp 10

Sở GD-ĐT TP.HCM áp dụng tuyển thẳng lớp 10 với học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025 - 2026 tại TP.HCM, bao gồm:

Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người, được thực hiện theo khoản 1, điều 2 Nghị định 57/2017/NĐ-CP.

Học sinh là người khuyết tật.

Học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ và cơ quan ngang bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Học sinh THCS đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ GD-ĐT quyết định chọn cử.

Sở GD-ĐT hướng dẫn thí sinh đăng ký tuyển thẳng:

Học sinh THCS đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc các học sinh đạt giải quốc tế các bộ môn thi tương ứng trong chương trình GDPT được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào tất cả các trường THPT (ngoại trừ trường chuyên).

Học sinh thuộc các diện xét tuyển thẳng còn lại có thể đăng ký vào các trường THPT (trừ trường chuyên, và một số trường hợp đặc thù theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT), trong đó đảm bảo trường đăng ký phải đáp ứng các điều kiện: gần nơi ở hiện tại (căn cứ nơi ở hiện tại trong VNeID của cha, mẹ, người bảo hộ) hoặc gần nơi làm việc của cha, mẹ, người bảo hộ, phù hợp với năng lực, điều kiện học tập của học sinh, phù hợp với khả năng tiếp nhận của trường.

Hội đồng xét tuyển thẳng căn cứ hồ sơ đăng ký để xem xét, đánh giá và phân bổ học sinh vào các trường THPT, ưu tiên trường gần nơi cư trú (theo thông tin VNeID) hoặc thuộc cùng phường, xã, khu vực giáp ranh với nơi cư trú, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Trường THPT được phân bổ có thể khác với nguyện vọng đăng ký ban đầu, tùy thuộc chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 và khả năng tiếp nhận của các trường, nhằm đảm bảo quyền lợi học tập và điều kiện tổ chức giáo dục phù hợp.