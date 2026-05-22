Thi lớp 10 TP.HCM năm 2027: Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị chọn bài thi tổ hợp

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT TP.HCM đưa ra đề nghị về môn thi cho kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm 2027 ẢNH: DŨNG NGUYỄN

Tại buổi làm việc, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin tổng số thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 142.899, trong đó có 8.128 thí sinh tự do.

Thống kê dữ liệu đăng ký môn thi cho thấy: Toán: 140.087 thí sinh (98,03%), ngữ văn: 139.125 thí sinh (97,36%), ngoại ngữ: 65.475 thí sinh (45,82%), vật lý: 64.162 thí sinh (42,9%), hóa học: 38.120 thí sinh (26,68%), lịch sử: 41.113 thí sinh (28,77%), địa lý: 33.574 thí sinh (23,49%), giáo dục kinh tế và pháp luật: 23.061 thí sinh (16,14%), sinh học: 11.046 thí sinh (7,73%), tin học: 2.087 thí sinh (1,46%), công nghệ nông nghiệp: 873 thí sinh (0,61%), công nghệ công nghiệp: 277thí sinh (0,19%).

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, xu hướng lựa chọn các môn của thí sinh phù hợp định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh ĐH, giáo dục STEM và yêu cầu hội nhập quốc tế tiếp tục gia tăng tại thành phố; đồng thời phản ánh hiệu quả trong công tác nâng cao năng lực ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp theo Chương trình GDPT 2018.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ GD-ĐT đánh giá việc môn ngoại ngữ dẫn đầu số lượng thí sinh đăng ký trong các môn thi một lần nữa khẳng định thế mạnh của TP.HCM về ngoại ngữ, đảm bảo yêu cầu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá xu hướng chọn môn thi của học sinh TP.HCM không chỉ thể hiện thế mạnh của học sinh thành phố mà còn chứng minh định hướng đúng đắn của ngành GD-ĐT thành phố trong công tác tổ chức dạy học.

"Từ kết quả lựa chọn trên, tôi đánh giá rất cao quá trình tổ chức dạy học tại TP.HCM. Việc chọn môn thi tốt nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên của học sinh TP.HCM cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của cả nước. Điều này cũng đi ngược với xu hướng chọn môn thi hiện nay của cả nước khi chỉ thiên về các môn khoa học xã hội", ông Thưởng nói.

Từ đó, ông đề nghị trong kỳ thi lớp 10 năm 2027, ngoài 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn thì môn thứ ba ở TP.HCM nên là môn tổ hợp.

"Có thể là tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc tổ hợp khoa học xã hội theo định hướng của thành phố. Với tỷ lệ thí sinh chọn môn thi tốt nghiệp THPT như trên thì môn tiếng Anh đã trở thành môn học thường xuyên của học sinh thành phố", ông Thưởng nói.

Được biết, theo Thông tư 30 của Bộ GD-ĐT, có hiệu lực từ ngày 14.2.2025 về tuyển sinh lớp 10, quy định số môn thi, bài thi gồm: toán, ngữ văn và một môn thi hoặc bài thi thứ ba do sở GD-ĐT lựa chọn một trong 2 phương án sau:

Môn thi thứ ba được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, bảo đảm không chọn cùng một môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

Bài thi thứ ba là bài thi tổ hợp của một số môn học được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Trước đó trong bài viết Để giáo dục Việt Nam cân bằng STEM và khoa học xã hội đăng trên Báo Thanh Niên ngày 18.5, tác giả Hồ Sỹ Anh nêu ra các giải pháp để học sinh chọn môn học và thi hài hòa với nguồn nhân lực. Một trong những giải pháp đó là cần tiếp tục đổi mới chương trình, thi cử và tuyển sinh lớp 10 theo hướng tăng giá trị thực tiễn của STEM và ngoại ngữ, đồng thời giữ vai trò nền tảng của khoa học xã hội trong hình thành tư duy, văn hóa và trách nhiệm công dân. Môn thi thứ ba vào lớp 10 có thể có bài thi tổ hợp giữa ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để thúc đẩy giáo dục toàn diện ở THCS.



