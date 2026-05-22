Thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM sau sáp nhập thực hiện ra sao?

N Ỗ LỰC KHÔNG ĐỂ XẢY RA VI PHẠM QUY CHẾ

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ TP.HCM là địa phương có số lượng thí sinh (TS) đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước; số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi dẫn đầu cả nước.

Năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có sự tham gia của cấp xã. Do đó, công tác chỉ đạo, tổ chức cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cơ bản hoàn tất trên toàn thành phố. Năm nay, TP.HCM tăng cường công tác truyền thông cho phụ huynh, học sinh, nỗ lực không để xảy ra tình trạng TS vi phạm quy chế thi.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, camera giám sát tại các điểm thi đã được đầu tư, lắp đặt, triển khai đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức kỳ thi. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, giàu kinh nghiệm trong công tác tổ chức các kỳ thi, đã được tập huấn, quán triệt đầy đủ các quy chế, quy định.

Sở GD-ĐT TP.HCM đã quy hoạch hệ thống 246 điểm thi tốt nghiệp THPT với hơn 6.000 phòng thi theo 3 khu vực: Khu vực 1 (TP.HCM cũ): 188 điểm thi, khu vực 2 (Bình Dương cũ): 30 điểm thi, khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ): 28 điểm thi, trong đó bố trí một điểm thi riêng tại đặc khu Côn Đảo.

Tại mỗi điểm thi đều bố trí phòng thi dự phòng để xử lý tình huống phát sinh. Việc quy hoạch điểm thi được thực hiện trên nguyên tắc thuận lợi cho TS, phù hợp điều kiện giao thông, khoảng cách di chuyển. Đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, điện, internet, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ công tác phòng chống gian lận công nghệ cao theo đúng quy chế thi.

Đ Ề ĐƯỢC VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐIỂM THI TRƯỚC MỘT NGÀY

Do quy mô tổ chức quá lớn nên điểm mới trong công tác tổ chức năm nay là đề thi được vận chuyển đến điểm thi trước một ngày so với ngày diễn ra kỳ thi (những năm trước đây, đề được giao sớm vào buổi sáng trong tất cả các ngày diễn ra kỳ thi).

Ông Nguyễn Văn Hiếu nhìn nhận quy mô kỳ thi lớn với số lượng TS đông nhất cả nước, phân bố rộng khắp trên địa bàn thành phố, đòi hỏi độ chính xác cao và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong công tác điều phối, quản lý.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm việc với UBND TP.HCM về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: DŨNG NGUYỄN

Theo người đứng đầu ngành GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu đảm bảo an ninh mạng, bảo mật đề thi, bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày càng cao. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị công nghệ cao khiến công tác phòng, chống gian lận trong thi cử ngày càng phức tạp, đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao năng lực giám sát, có giải pháp kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và lực lượng giám sát chuyên nghiệp, hoạt động liên tục trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

X ÂY DỰNG BẢN ĐỒ SỐ CÁC ĐIỂM THI

Do kỳ thi tốt nghiệp THPT lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn nhất trên cả nước, để hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa giúp TS đạt kết quả tốt nhất, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở GD-ĐT phối hợp với Sở VH-TT, các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh thông tin, hướng dẫn về quy định thi cử bằng nhiều hình thức sinh động, dễ tiếp cận.

Hướng dẫn chi tiết, rõ ràng các quy định về vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi; sử dụng đa dạng hình thức (đồ họa, clip, AI, mạng xã hội) để thông tin dễ tiếp cận, dễ nhớ. Tuyên truyền có tính răn đe từ các bài học vi phạm thực tế (đặc biệt là mang điện thoại vào phòng thi dù đã tắt nguồn) để TS, phụ huynh nâng cao ý thức chấp hành.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ xây dựng bản đồ số các điểm thi trên toàn thành phố, cập nhật và công bố công khai để phụ huynh, học sinh, người dân tiện theo dõi và hỗ trợ giám sát. Xây dựng phương án xử lý tình huống linh hoạt, chủ động cho các trường hợp phát sinh (TS đến trễ, quên giấy tờ, sự cố kỹ thuật...); thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ kịp thời, không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đến quyền lợi TS.

Tại buổi làm việc, Sở GD-ĐT đề xuất Bộ GD-ĐT chỉ đạo các đơn vị xây dựng hệ thống phần mềm đăng ký dự thi, chấm thi trắc nghiệm tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho TP.HCM trong quá trình vận hành các hệ thống này. Do địa phương có số lượng TS đông nhất cả nước nên hệ thống dễ phát sinh các tình huống như quá tải trong giờ cao điểm đăng ký, lỗi đồng bộ dữ liệu, sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến tiến độ chấm bài. Do đó cần có sự hỗ trợ, xử lý kịp thời của đơn vị quản lý, phát triển phần mềm để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi và đúng theo tiến độ của Bộ đề ra.

Các trường tổ chức "thi thử như thi thật" Đối với công tác tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay các trường THPT trên địa bàn TP.HCM lần lượt tổ chức thi thử theo tinh thần "thi thử nghiêm túc như thi thật" từ ra đề, bảo mật đề, cách thức tổ chức thi, chấm thi nhằm giúp giáo viên, học sinh làm quen với quy chế thi. Liên quan đến nội dung báo cáo này, tiến sĩ Tạ Ngọc Trí, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông Bộ GD-ĐT, lưu ý các trường THPT ngoài việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh tham gia kỳ thi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần, ý thức trách nhiệm của TS để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Theo kế hoạch, TP.HCM tổ chức chấm thi từ ngày 13 - 28.6, tổ chức chấm phúc khảo dự kiến từ ngày 20 - 23.7.