Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn đăng ký nguyện vọng lớp 10 chính xác

Sở GD-ĐT TP.HCM có hướng dẫn cụ thể các bước đăng ký nguyện vọng lớp 10 và đính kèm video hướng dẫn ẢNH: BÍCH THANH

Việc đăng ký nguyện vọng lớp 10 cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở trình duyệt web (Firefox, Chrome, Safari…) và truy cập theo địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn/ ;

; Bước 2: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh học sinh tham khảo thông báo – văn bản, thông tin về các trường THPT, chọn chức năng [Đăng ký tuyển sinh];

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản (do trường THCS đã cung cấp cho phụ huynh học sinh) và mật khẩu truy cập và thực hiện [Đăng nhập];

Bước 4: Giao diện hiển thị thông tin hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Thông tin hồ sơ học sinh: Các thông tin cơ bản đã được trường THCS cập nhật. Phụ huynh học sinh rà soát và cập nhật thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và email.

Về thông tin học sinh và nơi ở hiện tại, nếu cần điều chỉnh, phụ huynh học sinh liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm lớp 9 để được hỗ trợ.

Để đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT thường, phụ huynh học sinh thực hiện chọn nút chức năng xác nhận dự thi tuyển sinh lớp 10 loại thường và đăng ký tối đa 3 nguyện vọng.

Nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp, phụ huynh học sinh thao tác theo các bước sau:

Để đăng ký nguyện vọng lớp 10 chính xác, không sai sót dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi của thí sinh, phụ huynh tham khảo đầy đủ nội dung hướng dẫn sau.



