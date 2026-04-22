Giáo dục

Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn đăng ký nguyện vọng lớp 10 chính xác

Bích Thanh
Bích Thanh
22/04/2026 08:09 GMT+7

Để học sinh, phụ huynh thao tác dễ dàng, thuận tiện và chính xác khi đăng ký nguyện vọng lớp 10 năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TP.HCM có hướng dẫn cụ thể các bước và đính kèm video hướng dẫn.

Clip hướng dẫn đăng ký nguyện vọng lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP.HCM có hướng dẫn cụ thể các bước đăng ký nguyện vọng lớp 10 và đính kèm video hướng dẫn

Việc đăng ký nguyện vọng lớp 10 cần thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Mở trình duyệt web (Firefox, Chrome, Safari…) và truy cập theo địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn/;
  • Bước 2: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh học sinh tham khảo thông báo – văn bản, thông tin về các trường THPT, chọn chức năng [Đăng ký tuyển sinh];
  • Bước 3: Nhập thông tin tài khoản (do trường THCS đã cung cấp cho phụ huynh học sinh) và mật khẩu truy cập và thực hiện [Đăng nhập];

  • Bước 4: Giao diện hiển thị thông tin hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Thông tin hồ sơ học sinh: Các thông tin cơ bản đã được trường THCS cập nhật. Phụ huynh học sinh rà soát và cập nhật thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và email.  

Clip hướng dẫn đăng ký nguyện vọng lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh 2.

Video hướng dẫn các bước đăng ký nguyện vọng lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM

https://www.youtube.com/watch?v=pHhndtR4_Fg

Về thông tin học sinh và nơi ở hiện tại, nếu cần điều chỉnh, phụ huynh học sinh liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm lớp 9 để được hỗ trợ.

Clip hướng dẫn đăng ký nguyện vọng lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh 3.

Để đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT thường, phụ huynh học sinh thực hiện chọn nút chức năng xác nhận dự thi tuyển sinh lớp 10 loại thường và đăng ký tối đa 3 nguyện vọng.

Clip hướng dẫn đăng ký nguyện vọng lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh 4.

Nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp, phụ huynh học sinh thao tác theo các bước sau:

Clip hướng dẫn đăng ký nguyện vọng lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh 5.

Clip hướng dẫn đăng ký nguyện vọng lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh 6.

Clip hướng dẫn đăng ký nguyện vọng lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh 7.

Clip hướng dẫn đăng ký nguyện vọng lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh 8.

 Để đăng ký nguyện vọng lớp 10 chính xác, không sai sót dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi của thí sinh, phụ huynh tham khảo đầy đủ nội dung hướng dẫn sau. 

TẠI ĐÂY


Tin liên quan

Tăng khoảng 40.000 học sinh lớp 9, 'nóng' với tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2026

Tăng khoảng 40.000 học sinh lớp 9, 'nóng' với tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2026

Vào lúc 10 giờ ngày mai, 22.4, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Lưu ý quan trọng khi chọn nguyện vọng lớp 10'.

Biến động điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM trong 2 năm qua

Thi lớp 10 TP.HCM: Những trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất tại 3 khu vực

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
