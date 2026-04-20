Biến động điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM trong 2 năm qua

Thí sinh dự thi lớp 10 năm 2025 tại TP.HCM ẢNH: NGỌC LONG

Để chọn nguyện vọng lớp 10 chính xác, theo tư vấn của cán bộ Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, điều đầu tiên học sinh cần làm là tự đánh giá năng lực học tập của mình thông qua kết quả các môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Sau đó, tham khảo điểm chuẩn lớp 10 vào các trường THPT trong ít nhất 2 năm về trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT nêu cách tính đơn giản để học sinh tự ước lượng khả năng trúng tuyển: Lấy điểm trung bình học kỳ và điểm thi học kỳ của từng môn toán, văn, ngoại ngữ cộng lại rồi chia đôi. Sau đó cộng tổng điểm của 3 môn này để so sánh với điểm chuẩn của các trường THPT công lập trong năm trước.

Chính vì vậy, điểm chuẩn lớp 10 và sự biến động điểm xét tuyển đầu vào của từng trường luôn là sự quan tâm của học sinh, phụ huynh trong thời điểm chuẩn bị bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng lớp 10.

Báo Thanh Niên thống kê, so sánh mức điểm chuẩn từng trường, từng khu vực để phụ huynh, học sinh tham khảo như sau.

Biến động điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM cũ

Tại TP.HCM cũ (khu vực 1), so sánh cho thấy điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 giảm so với năm 2024, trong đó khoảng 70 đến 75% trong tổng số 109 trường THPT công lập, có điểm chuẩn giảm từ 0,25 đến 1,5 điểm.

Đáng chú ý, một số trường ghi nhận mức giảm sâu từ 3 đến gần 5 điểm như Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (giảm 4,75 điểm); Gia Định (giảm 4,25 điểm); Củ Chi (giảm 4 điểm). Tiếp đến là các trường THPT Ngô Gia Tự, Tân Túc, Nguyễn Hiền đều giảm khoảng 3,5 điểm/trường.

Ở chiều ngược lại, trong số trường có điểm chuẩn lớp 10 tăng phải kể đến Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa với mức tăng 4,5 điểm và trở thành trường có điểm chuẩn đầu vào lớp 10 cao nhất TP.HCM năm 2025.

Kế đến là trường khác như THPT Trần Khai Nguyên, Ngô Quyền tăng khoảng 1,25 điểm; Trường THPT Tây Thạnh, Giồng Ông Tố, Võ Trường Toản tăng khoảng 0,75 điểm.

Trong khi đó, nhóm các trường top đầu nhìn chung ít biến động hơn. Trường THPT Phú Nhuận giữ nguyên mức điểm chuẩn còn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tăng nhẹ 0,5 điểm.

Các trường như THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trần Phú, Lê Quý Đôn lại giảm từ 0,25 đến 0,75 điểm.

Ngoài ra, một số trường giữ nguyên điểm chuẩn như Bùi Thị Xuân, Trung học Thực hành - ĐH Sư phạm, Lê Thánh Tôn, Nam Sài Gòn hay An Lạc. Điều này phản ánh nhu cầu tuyển sinh ổn định và phổ điểm phù hợp với chỉ tiêu.

Trường Điểm chuẩn năm 2025 Điểm chuẩn năm 2024 Tăng/giảm THPT Trưng Vương 20.25 21 -0.75 THPT Bùi Thị Xuân 22.25 22.25 0 THPT Ten Lơ Man 18 18.25 -0.25 THPT Năng khiếu TDTT 11.75 13 -1.25 THCS-THPT Trần Đại Nghĩa 24.5 20 +4.5 THPT Lương Thế Vinh 20.75 20.5 +0.25 THPT Giồng Ông Tố 17.5 16.75 +0.75 THPT Thủ Thiêm 12.5 14 -1.5 THPT Lê Quý Đôn 22.25 22.5 -0.25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 23.75 23.25 +0.5 THPT Lê Thị Hồng Gấm 12 14.75 -2.75 THPT Marie Curie 19.5 19.75 -0.25 THPT Nguyễn Thị Diệu 10.5 15.25 -4.75 THPT Nguyễn Trãi 11.25 13.75 -2.5 THPT Nguyễn Hữu Thọ 14 16 -2 Trung học Thực hành Sài Gòn 21.5 21 +0.5 THPT Hùng Vương 17.75 18.25 -0.5 Trung học Thực hành - ĐHSP 23 23 0 THPT Trần Khai Nguyên 21 19.75 +1.25 THPT Trần Hữu Trang 12.5 13.75 -1.25 THPT Mạc Đĩnh Chi 22.25 22.5 -0.25 THPT Bình Phú 20.25 19.5 +0.75 THPT Nguyễn Tất Thành 16.75 17 -0.25 THPT Phạm Phú Thứ 14.25 14.75 -0.5 THPT Lê Thánh Tôn 17.25 17.25 0 THPT Tân Phong 13.75 14 -0.25 THPT Ngô Quyền 20 18.75 +1.25 THPT Nam Sài Gòn 20.25 20.25 0 THPT Lương Văn Can 12.25 13.5 -1.25 THPT Ngô Gia Tự 10.5 14 -3.5 THPT Tạ Quang Bửu 15 15.25 -0.25 THPT Nguyễn Văn Linh 10.5 11.25 -0.75 THPT Võ Văn Kiệt 15 16.5 -1.5 THPT Nguyễn Huệ 15 15.25 -0.25 THPT Phước Long 16.25 16.25 0 THPT Long Trường 10.5 12 -1.5 THPT Nguyễn Văn Tăng 10.5 11 -0.5 THPT Dương Văn Thì 13.5 14.75 -1.25 THPT Nguyễn Khuyến 18.75 18.25 +0.5 THPT Nguyễn Du 18.75 19.5 -0.75 THPT Nguyễn An Ninh 13.75 15.25 -1.5 THCS - THPT Diên Hồng 11.75 15 -3.25 THCS - THPT Sương Nguyệt Anh 11.25 14.25 -3 THPT Nguyễn Hiền 16.25 19.75 -3.5 THPT Trần Quang Khải 16 16.75 -0.75 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 13.75 15.5 -1.75 THPT Võ Trường Toản 21.5 20.75 +0.75 THPT Trường Chinh 17.25 18 -0.75 THPT Thạnh Lộc 15.5 16.25 -0.75 THPT Thanh Đa 13.75 15 -1.25 THPT Võ Thị Sáu 17.75 19.5 -1.75 THPT Gia Định 18.75 23 -4.25 THPT Phan Đăng Lưu 13.5 16 -2.5 THPT Trần Văn Giàu 14.75 17.25 -2.5 THPT Hoàng Hoa Thám 16.75 18.25 -1.5 THPT Gò Vấp 15.75 16.5 -0.75 THPT Nguyễn Công Trứ 20 20.25 -0.25 THPT Trần Hưng Đạo 20.25 19.75 +0.5 THPT Phú Nhuận 22.5 22.5 0 THPT Hàn Thuyên 13.5 15.25 -1.75 THPT Tân Bình 19.75 19.5 +0.25 THPT Nguyễn Chí Thanh 18 18.25 -0.25 THPT Trần Phú 22.75 23.25 -0.5 THPT Nguyễn Thượng Hiền 23.5 24.25 -0.75 THPT Nguyễn Hữu Huân 23.5 23.25 +0.25 THPT Thủ Đức 21 20.5 +0.5 THPT Tam Phú 17.75 18 -0.25 THPT Hiệp Bình 13.5 14 -0.5 THPT Đào Sơn Tây 11.75 13.5 -1.75 THPT Linh Trung 12.5 15 -2.5 THPT Bình Chiểu 12.25 14 -1.75 THPT Bình Chánh 10.75 13.5 -2.75 THPT Tân Túc 10.5 14 -3.5 THPT Vĩnh Lộc B 13.75 15.75 -2 THPT Phong Phú 10.5 12.5 -2 THPT Lê Minh Xuân 12.75 15 -2.25 THPT Đa Phước 10.5 11.5 -1 THPT Bình Khánh 10.5 10.5 0 THPT Củ Chi 12.25 16.25 -4 THPT Quang Trung 11.5 13 -1.5 THPT Trung Phú 14.25 15.5 -1.25 THPT Nguyễn Hữu Cầu 23 22.5 +0.5 THPT Lý Thường Kiệt 20.25 19.75 +0.5 THPT Bà Điểm 19 18.5 +0.5 THPT Tây Thạnh 21.75 21 +0.75 THPT Lê Trọng Tấn 18.5 19.5 -1 THPT Vĩnh Lộc 16.75 16.5 +0.25 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 18.25 18 +0.25 THPT Bình Hưng Hòa 17.25 18.5 -1.25 THPT Bình Tân 14.25 15 -0.75 THPT An Lạc 15.25 15.25 0





Thí sinh thi lớp 10 TP.HCM trao đổi sau giờ làm bài ẢNH: NGỌC LONG

Biến động điểm chuẩn lớp 10 của 30 trường tại Bình Dương cũ

Còn ở Bình Dương cũ (khu vực 2), điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 tăng so với 2024. Phần lớn các trường đều ghi nhận mức tăng từ 0,2 đến hơn 1 điểm, trong đó có một số trường tăng mạnh.

Dẫn đầu về trường có điểm chuẩn tăng cao là Trường THPT Tân Bình tăng 5,55 điểm. Tiếp đến là các trường như THPT Phước Hòa (tăng 3,05 điểm); Nguyễn Huệ (tăng 2,65 điểm) hay trường Bình Phú và Bàu Bàng (cùng tăng 1,70 điểm)…

Nhóm trường có điểm chuẩn tăng nhẹ từ 0,4 đến 1 điểm là THPT An Mỹ, Trần Văn Ơn, Lý Thái Tổ, Thái Hòa, Thường Tân…

Một số trường có điểm chuẩn giảm như THPT Trịnh Hoài Đức ( giảm 1,40 điểm), Dĩ An (giảm 1,20 điểm), Nguyễn Thị Minh Khai (giảm 1,15 điểm), Nguyễn Trãi (giảm 1 điểm)...

Trường Điểm chuẩn năm 2025 Điểm chuẩn năm 2024 Tăng/giảm THPT Võ Minh Đức 17.90 18.10 -0.20 THPT An Mỹ 17.35 16.90 +0.45 THPT Bình Phú 16.55 14.85 +1.70 THPT Nguyễn Đình Chiểu 16.15 16.15 0.00 THPT Trịnh Hoài Đức 22.25 23.65 -1.40 THPT Nguyễn Trãi 18.15 19.15 -1.00 THPT Trần Văn Ơn 17.20 16.25 +0.95 THPT Lý Thái Tổ 17.55 17.05 +0.50 THPT Dĩ An 22.10 23.30 -1.20 THPT Nguyễn An Ninh 17.65 17.40 +0.25 THPT Bình An 19.35 18.25 +1.10 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 19.05 20.20 -1.15 THPT Tân Phước Khánh 18.10 17.70 +0.40 THPT Thái Hòa 17.25 16.25 +1.00 THPT Huỳnh Văn Nghệ 16.80 15.40 +1.40 THPT Thường Tân 14.95 13.95 +1.00 THPT Lê Lợi 14.65 14.75 -0.10 THPT Tân Bình 15.80 10.25 +5.55 THPT Phước Vĩnh 12.20 11.60 +0.60 THPT Nguyễn Huệ 14.70 12.05 +2.65 THPT Tây Sơn 13.40 12.60 +0.80 THPT Phước Hòa 13.95 10.90 +3.05 THPT Bến Cát 17.60 17.70 -0.10 THPT Tây Nam 15.35 14.60 +0.75 THPT Bàu Bàng 15.05 13.35 +1.70 THPT Thanh Tuyền 13.85 13.65 +0.20 THPT Dầu Tiếng 13.15 13.40 -0.25 THPT Minh Hòa 12.50 13.00 -0.50 THPT Long Hòa 12.75 12.15 +0.60

Riêng các trường THPT ở Bà Rịa Vũng Tàu cũ (khu vực 3), theo hiệu trưởng một trường THPT công lập tại khu vực này, trong 2 năm 2024 và 2025 có cách tính điểm xét tuyển khác nhau. Tuy nhiên mặt bằng chung thì điểm chuẩn năm 2025 có tăng hơn so với năm 2024 nhưng không đột biến. Những trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao là THPT Vũng Tàu, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Huệ...