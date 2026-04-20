Biến động điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM trong 2 năm qua

Để chọn nguyện vọng lớp 10 chính xác, theo tư vấn của cán bộ Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, điều đầu tiên học sinh cần làm là tự đánh giá năng lực học tập của mình thông qua kết quả các môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Sau đó, tham khảo điểm chuẩn lớp 10 vào các trường THPT trong ít nhất 2 năm về trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT nêu cách tính đơn giản để học sinh tự ước lượng khả năng trúng tuyển: Lấy điểm trung bình học kỳ và điểm thi học kỳ của từng môn toán, văn, ngoại ngữ cộng lại rồi chia đôi. Sau đó cộng tổng điểm của 3 môn này để so sánh với điểm chuẩn của các trường THPT công lập trong năm trước.
Chính vì vậy, điểm chuẩn lớp 10 và sự biến động điểm xét tuyển đầu vào của từng trường luôn là sự quan tâm của học sinh, phụ huynh trong thời điểm chuẩn bị bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng lớp 10.
Báo Thanh Niên thống kê, so sánh mức điểm chuẩn từng trường, từng khu vực để phụ huynh, học sinh tham khảo như sau.
Biến động điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM cũ
Tại TP.HCM cũ (khu vực 1), so sánh cho thấy điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 giảm so với năm 2024, trong đó khoảng 70 đến 75% trong tổng số 109 trường THPT công lập, có điểm chuẩn giảm từ 0,25 đến 1,5 điểm.
Đáng chú ý, một số trường ghi nhận mức giảm sâu từ 3 đến gần 5 điểm như Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (giảm 4,75 điểm); Gia Định (giảm 4,25 điểm); Củ Chi (giảm 4 điểm). Tiếp đến là các trường THPT Ngô Gia Tự, Tân Túc, Nguyễn Hiền đều giảm khoảng 3,5 điểm/trường.
Ở chiều ngược lại, trong số trường có điểm chuẩn lớp 10 tăng phải kể đến Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa với mức tăng 4,5 điểm và trở thành trường có điểm chuẩn đầu vào lớp 10 cao nhất TP.HCM năm 2025.
Kế đến là trường khác như THPT Trần Khai Nguyên, Ngô Quyền tăng khoảng 1,25 điểm; Trường THPT Tây Thạnh, Giồng Ông Tố, Võ Trường Toản tăng khoảng 0,75 điểm.
Trong khi đó, nhóm các trường top đầu nhìn chung ít biến động hơn. Trường THPT Phú Nhuận giữ nguyên mức điểm chuẩn còn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tăng nhẹ 0,5 điểm.
Các trường như THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trần Phú, Lê Quý Đôn lại giảm từ 0,25 đến 0,75 điểm.
Ngoài ra, một số trường giữ nguyên điểm chuẩn như Bùi Thị Xuân, Trung học Thực hành - ĐH Sư phạm, Lê Thánh Tôn, Nam Sài Gòn hay An Lạc. Điều này phản ánh nhu cầu tuyển sinh ổn định và phổ điểm phù hợp với chỉ tiêu.
Trường
Điểm chuẩn năm 2025
Điểm chuẩn năm 2024
Tăng/giảm
THPT Trưng Vương
20.25
21
-0.75
THPT Bùi Thị Xuân
22.25
22.25
0
THPT Ten Lơ Man
18
18.25
-0.25
THPT Năng khiếu TDTT
11.75
13
-1.25
THCS-THPT Trần Đại Nghĩa
24.5
20
+4.5
THPT Lương Thế Vinh
20.75
20.5
+0.25
THPT Giồng Ông Tố
17.5
16.75
+0.75
THPT Thủ Thiêm
12.5
14
-1.5
THPT Lê Quý Đôn
22.25
22.5
-0.25
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
23.75
23.25
+0.5
THPT Lê Thị Hồng Gấm
12
14.75
-2.75
THPT Marie Curie
19.5
19.75
-0.25
THPT Nguyễn Thị Diệu
10.5
15.25
-4.75
THPT Nguyễn Trãi
11.25
13.75
-2.5
THPT Nguyễn Hữu Thọ
14
16
-2
Trung học Thực hành Sài Gòn
21.5
21
+0.5
THPT Hùng Vương
17.75
18.25
-0.5
Trung học Thực hành - ĐHSP
23
23
0
THPT Trần Khai Nguyên
21
19.75
+1.25
THPT Trần Hữu Trang
12.5
13.75
-1.25
THPT Mạc Đĩnh Chi
22.25
22.5
-0.25
THPT Bình Phú
20.25
19.5
+0.75
THPT Nguyễn Tất Thành
16.75
17
-0.25
THPT Phạm Phú Thứ
14.25
14.75
-0.5
THPT Lê Thánh Tôn
17.25
17.25
0
THPT Tân Phong
13.75
14
-0.25
THPT Ngô Quyền
20
18.75
+1.25
THPT Nam Sài Gòn
20.25
20.25
0
THPT Lương Văn Can
12.25
13.5
-1.25
THPT Ngô Gia Tự
10.5
14
-3.5
THPT Tạ Quang Bửu
15
15.25
-0.25
THPT Nguyễn Văn Linh
10.5
11.25
-0.75
THPT Võ Văn Kiệt
15
16.5
-1.5
THPT Nguyễn Huệ
15
15.25
-0.25
THPT Phước Long
16.25
16.25
0
THPT Long Trường
10.5
12
-1.5
THPT Nguyễn Văn Tăng
10.5
11
-0.5
THPT Dương Văn Thì
13.5
14.75
-1.25
THPT Nguyễn Khuyến
18.75
18.25
+0.5
THPT Nguyễn Du
18.75
19.5
-0.75
THPT Nguyễn An Ninh
13.75
15.25
-1.5
THCS - THPT Diên Hồng
11.75
15
-3.25
THCS - THPT Sương Nguyệt Anh
11.25
14.25
-3
THPT Nguyễn Hiền
16.25
19.75
-3.5
THPT Trần Quang Khải
16
16.75
-0.75
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
13.75
15.5
-1.75
THPT Võ Trường Toản
21.5
20.75
+0.75
THPT Trường Chinh
17.25
18
-0.75
THPT Thạnh Lộc
15.5
16.25
-0.75
THPT Thanh Đa
13.75
15
-1.25
THPT Võ Thị Sáu
17.75
19.5
-1.75
THPT Gia Định
18.75
23
-4.25
THPT Phan Đăng Lưu
13.5
16
-2.5
THPT Trần Văn Giàu
14.75
17.25
-2.5
THPT Hoàng Hoa Thám
16.75
18.25
-1.5
THPT Gò Vấp
15.75
16.5
-0.75
THPT Nguyễn Công Trứ
20
20.25
-0.25
THPT Trần Hưng Đạo
20.25
19.75
+0.5
THPT Phú Nhuận
22.5
22.5
0
THPT Hàn Thuyên
13.5
15.25
-1.75
THPT Tân Bình
19.75
19.5
+0.25
THPT Nguyễn Chí Thanh
18
18.25
-0.25
THPT Trần Phú
22.75
23.25
-0.5
THPT Nguyễn Thượng Hiền
23.5
24.25
-0.75
THPT Nguyễn Hữu Huân
23.5
23.25
+0.25
THPT Thủ Đức
21
20.5
+0.5
THPT Tam Phú
17.75
18
-0.25
THPT Hiệp Bình
13.5
14
-0.5
THPT Đào Sơn Tây
11.75
13.5
-1.75
THPT Linh Trung
12.5
15
-2.5
THPT Bình Chiểu
12.25
14
-1.75
THPT Bình Chánh
10.75
13.5
-2.75
THPT Tân Túc
10.5
14
-3.5
THPT Vĩnh Lộc B
13.75
15.75
-2
THPT Phong Phú
10.5
12.5
-2
THPT Lê Minh Xuân
12.75
15
-2.25
THPT Đa Phước
10.5
11.5
-1
THPT Bình Khánh
10.5
10.5
0
THPT Củ Chi
12.25
16.25
-4
THPT Quang Trung
11.5
13
-1.5
THPT Trung Phú
14.25
15.5
-1.25
THPT Nguyễn Hữu Cầu
23
22.5
+0.5
THPT Lý Thường Kiệt
20.25
19.75
+0.5
THPT Bà Điểm
19
18.5
+0.5
THPT Tây Thạnh
21.75
21
+0.75
THPT Lê Trọng Tấn
18.5
19.5
-1
THPT Vĩnh Lộc
16.75
16.5
+0.25
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
18.25
18
+0.25
THPT Bình Hưng Hòa
17.25
18.5
-1.25
THPT Bình Tân
14.25
15
-0.75
THPT An Lạc
15.25
15.25
0
Biến động điểm chuẩn lớp 10 của 30 trường tại Bình Dương cũ
Còn ở Bình Dương cũ (khu vực 2), điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 tăng so với 2024. Phần lớn các trường đều ghi nhận mức tăng từ 0,2 đến hơn 1 điểm, trong đó có một số trường tăng mạnh.
Dẫn đầu về trường có điểm chuẩn tăng cao là Trường THPT Tân Bình tăng 5,55 điểm. Tiếp đến là các trường như THPT Phước Hòa (tăng 3,05 điểm); Nguyễn Huệ (tăng 2,65 điểm) hay trường Bình Phú và Bàu Bàng (cùng tăng 1,70 điểm)…
Nhóm trường có điểm chuẩn tăng nhẹ từ 0,4 đến 1 điểm là THPT An Mỹ, Trần Văn Ơn, Lý Thái Tổ, Thái Hòa, Thường Tân…
Một số trường có điểm chuẩn giảm như THPT Trịnh Hoài Đức ( giảm 1,40 điểm), Dĩ An (giảm 1,20 điểm), Nguyễn Thị Minh Khai (giảm 1,15 điểm), Nguyễn Trãi (giảm 1 điểm)...
|
Trường
|
Điểm chuẩn năm 2025
|
Điểm chuẩn năm 2024
|
Tăng/giảm
|
THPT Võ Minh Đức
|
17.90
|
18.10
|
-0.20
|
THPT An Mỹ
|
17.35
|
16.90
|
+0.45
|
THPT Bình Phú
|
16.55
|
14.85
|
+1.70
|
THPT Nguyễn Đình Chiểu
|
16.15
|
16.15
|
0.00
|
THPT Trịnh Hoài Đức
|
22.25
|
23.65
|
-1.40
|
THPT Nguyễn Trãi
|
18.15
|
19.15
|
-1.00
|
THPT Trần Văn Ơn
|
17.20
|
16.25
|
+0.95
|
THPT Lý Thái Tổ
|
17.55
|
17.05
|
+0.50
|
THPT Dĩ An
|
22.10
|
23.30
|
-1.20
|
THPT Nguyễn An Ninh
|
17.65
|
17.40
|
+0.25
|
THPT Bình An
|
19.35
|
18.25
|
+1.10
|
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
|
19.05
|
20.20
|
-1.15
|
THPT Tân Phước Khánh
|
18.10
|
17.70
|
+0.40
|
THPT Thái Hòa
|
17.25
|
16.25
|
+1.00
|
THPT Huỳnh Văn Nghệ
|
16.80
|
15.40
|
+1.40
|
THPT Thường Tân
|
14.95
|
13.95
|
+1.00
|
THPT Lê Lợi
|
14.65
|
14.75
|
-0.10
|
THPT Tân Bình
|
15.80
|
10.25
|
+5.55
|
THPT Phước Vĩnh
|
12.20
|
11.60
|
+0.60
|
THPT Nguyễn Huệ
|
14.70
|
12.05
|
+2.65
|
THPT Tây Sơn
|
13.40
|
12.60
|
+0.80
|
THPT Phước Hòa
|
13.95
|
10.90
|
+3.05
|
THPT Bến Cát
|
17.60
|
17.70
|
-0.10
|
THPT Tây Nam
|
15.35
|
14.60
|
+0.75
|
THPT Bàu Bàng
|
15.05
|
13.35
|
+1.70
|
THPT Thanh Tuyền
|
13.85
|
13.65
|
+0.20
|
THPT Dầu Tiếng
|
13.15
|
13.40
|
-0.25
|
THPT Minh Hòa
|
12.50
|
13.00
|
-0.50
|
THPT Long Hòa
|
12.75
|
12.15
|
+0.60
Riêng các trường THPT ở Bà Rịa Vũng Tàu cũ (khu vực 3), theo hiệu trưởng một trường THPT công lập tại khu vực này, trong 2 năm 2024 và 2025 có cách tính điểm xét tuyển khác nhau. Tuy nhiên mặt bằng chung thì điểm chuẩn năm 2025 có tăng hơn so với năm 2024 nhưng không đột biến. Những trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao là THPT Vũng Tàu, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Huệ...
