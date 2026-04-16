Thi lớp 10 chuyên tại TP.HCM năm 2026: Thí sinh được đăng ký bao nhiêu nguyện vọng?

Thí sinh dự thi lớp 10 TP.HCM năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, sau sáp nhập, TP.HCM hiện có 4 trường THPT chuyên tuyển sinh lớp 10 chuyên năm học 2026-2027 bao gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Những trường này tuyển sinh lớp 10 chuyên trên toàn quốc với điều kiện học sinh hoàn thành chương trình THCS và có kết quả đánh giá rèn luyện, đánh giá học tập cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải đạt loại tốt.

Danh sách trường THPT tuyển sinh lớp 10 chuyên

Trường Môn chuyên THPT chuyên Lê Hồng Phong THPT chuyên Trần Đại Nghĩa THPT chuyên Hùng Vương THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngữ văn x x x x Toán x x x x Vật lý x x x x Hóa học x x x x Sinh học x x x x Lịch sử x x x x Địa lý x x x x Tiếng Anh x x x x Tiếng Trung x - - - Tiếng Nhật x - x - Tiếng Pháp x - - - Tin học x x x x

Thí sinh đăng ký thi chuyên Anh theo một trong hai hình thức sau:

Chuyên Anh: Thí sinh dự thi thực hiện bài thi môn chuyên Anh.

Chuyên Anh (theo Đề án 5695): Thí sinh dự thi thực hiện bài thi môn chuyên Anh theo Đề án 5695 gồm tiếng Anh và toán, khoa học bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, theo quy chế tuyển sinh THCS, THPT của Bộ GD-ĐT, với tuyển sinh vào trường THPT chuyên, ngoài các môn thi bắt buộc theo quy định, thí sinh phải dự thi 1 môn thi lớp 10 chuyên với đề thi riêng theo chương trình môn học cấp THCS, bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó. Do đó, thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tin học chỉ dự thi bài thi môn chuyên tin học (được thực hiện bằng một trong các ngôn ngữ lập trình: Pascal, C++ hoặc Python).

Mỗi thí sinh có thể đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào lớp 10 trường chuyên

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định học sinh hoàn thành chương trình THCS tại TP.HCM tham dự thi tuyển sinh lớp 10 đăng ký hoàn toàn theo hình thức trực tuyến trên trang tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ: ts10.hcm.edu.vn. Trường THCS chịu trách nhiệm cung cấp tài khoản đăng nhập, tập huấn cách thức đăng ký cho thí sinh theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Học sinh hoàn thành chương trình THCS tại các tỉnh khác có nguyện vọng thi 2 trong 4 trường chuyên của TP.HCM nộp đơn đăng ký dự thi tập trung tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP.HCM).

Thí sinh sẽ dự thi 4 bài thi tự luận bao gồm 3 bài thi không chuyên gồm toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) và 1 bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký dự thi (150 phút).

Thí sinh dự thi các bài thi theo lịch sau:

Ngày thi Buổi Bài thi Thời gian làm bài Giờ mở túi đựng đề thi Giờ phát đề thi Giờ bắt đầu làm bài 31.5 (9 giờ 30 phút) Sáng Học sinh có mặt tại điểm thi để sinh hoạt quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân. 1.6 Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 30 7 giờ 55 8 giờ 00 Chiều Ngoại Ngữ 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 55 14 giờ 00 2.6 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 30 7 giờ 55 8 giờ 00 Chiều Môn chuyên 150 phút 13 giờ 30 13 giờ 55 14 giờ 00

Đối với thí sinh dự thi môn chuyên là các môn ngoại ngữ, có thể chọn môn ngoại ngữ dự thi đúng với ngoại ngữ chuyên.

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên là hệ số 1 và điểm bài thi môn chuyên là hệ số 2.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm môn chuyên x 2).

Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm nội quy thi trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 điểm.

Cách xét tuyển sẽ căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

Học sinh đăng ký có 2 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 chuyên của 4 trường trên. Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1, 2), trúng tuyển nguyện vọng nào phải học ở nguyện vọng đó, không được thay đổi nguyện vọng.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay, tùy tình hình nộp hồ sơ thực tế tại các trường THPT chuyên, Sở GD-ĐT xem xét, quyết định việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh bổ sung chuyên sau khi kết thúc năm học lớp 10.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, nếu không trúng tuyển lớp 10 chuyên hoặc không nộp hồ sơ vào các trường THPT chuyên, học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2025-2026 tại TP.HCM vẫn được tham gia xét tuyển vào lớp 10 theo 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập.