Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Sở GD-ĐT công bố các giai đoạn quan trọng

Trong 3 ngày, từ 15 đến 17.4, Sở GD-ĐT TP.HCM lần lượt tổ chức tập huấn quy trình tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 ở 3 khu vực.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại buổi tập huấn về tuyển sinh đầu cấp khu vực 1 ẢNH: BẢO CHÂU

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai tuyển sinh đầu cấp sau sắp xếp địa giới hành chính với chính quyền địa phương hai cấp.

Trong đó, khu vực 1 (TP.HCM trước đây), năm học 2026-2027 là năm thứ tư triển khai bản đồ GIS trong tuyển sinh đầu cấp, giúp phân tuyến dựa trên nơi ở thực tế. Riêng đối với khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) là năm đầu tiên triển khai ứng dụng này.

Vì vậy, ông Phong nhấn mạnh, công tác tập huấn được triển khai kỹ lưỡng, thống nhất cách làm, đảm bảo tuyển sinh "3 đúng" gồm đúng quy chế, đúng quy trình, đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin về các giai đoạn tuyển sinh đầu cấp ẢNH: BẢO CHÂU

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin về các giai đoạn tuyển sinh đầu cấp năm nay.

Cụ thể bắt đầu từ ngày 14.4 đến ngày 25.5, UBND phường, xã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyển sinh.

Từ ngày 27.5 đến 17 giờ ngày 7.6, phụ huynh học sinh đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh, đăng ký đối tượng và khu vực tuyển sinh. Trong đó, đối tượng 1 là đăng ký tuyển sinh theo nơi ở hiện tại, đối tượng 2 là những trường hợp còn lại.

Từ ngày 8.6 đến 17 giờ ngày 15.6, các trường triển khai chương trình đặc thù tổ chức xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh.

Từ ngày 16.6 đến ngày 23.6, phụ huynh xác nhận nhập học cho học sinh đối với các trường đặc thù. Sau khi xác nhận nhập học trường đặc thù, học sinh sẽ không còn tên trong danh sách xét tuyển đại trà.

Từ ngày 24.6 đến ngày 10.7, UBND phường, xã xét tuyển đối với tuyển sinh đại trà.

Từ ngày 11.7 đến 17 giờ ngày 20.7, học sinh xác nhận nhập học đối với xét tuyển đại trà.

Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý, phụ huynh đăng ký cho học sinh tham gia xét tuyển các chương trình đặc thù (gồm trường tiên tiến, trường triển khai Đề án 5695, Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn, Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh) song song với đăng ký xét tuyển theo đối tượng và khu vực tuyển sinh (còn gọi là tuyển sinh đại trà).

Nếu không đăng ký tuyển sinh đại trà, hệ thống sẽ tự động phân bổ chỗ học cho học sinh (trong trường hợp không trúng tuyển chương trình đặc thù) theo nhóm đối tượng 1 dựa vào nơi ở hiện tại.

"Một trong những điểm mới của tuyển sinh đầu cấp năm nay là UBND phường, xã công bố cùng lúc kết quả tuyển sinh đối với hai nhóm đối tượng tuyển sinh vào ngày 10.7, không phân biệt đối tượng 1 hay đối tượng 2 như các năm trước nhằm tránh tâm lý lo lắng cho phụ huynh", ông Nguyễn Võ Đăng Khoa cho hay.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó phòng Giáo dục phổ thông Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại buổi tập huấn ẢNH: BẢO CHÂU

Bên cạnh đó, để công tác tuyển sinh đầu cấp được đảm bảo thông suốt, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý thêm không phải phụ huynh học sinh nào cũng rành về công nghệ thông tin, do đó cần có hướng dẫn cụ thể theo phương châm "cầm tay chỉ việc", không để phụ huynh tự bơi. Ngoài ra, để tránh tình trạng quá tải trong việc giải đáp thắc mắc của phụ huynh học sinh, các địa phương cần bố trí nhiều điểm hướng dẫn, có thể phân chia theo cấp học để hỗ trợ tốt nhất cho người dân.

Đại diện các phường xã tham gia tập huấn về tuyển sinh đầu cấp tại khu vực 1 ẢNH: BẢO CHÂU

Cũng tại hội nghị tập huấn về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 tại khu vực 1 vào sáng nay, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý đại diện các phường, xã năm học 2026-2027, TP.HCM còn địa phương chưa có trường tiểu học và THCS công lập nên UBND phường, xã, đặc khu cần phối hợp tốt với Sở GD-ĐT TPHCM để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo không để một học sinh nào không có chỗ học.

Theo kế hoạch, ngày mai 16.4, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ tổ chức tập huấn về tuyển sinh đầu cấp tại khu vực 2 và ngày 17.4 sẽ tập huấn ở khu vực 3.