Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM: Phân tuyến lớp 1, lớp 6 theo tiêu chí nào?

Năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên sau khi TP.HCM thực hiện sáp nhập với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó công tác tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6, sẽ thực hiện phân tuyến tuyển sinh, điều chỉnh địa bàn nhập học cho trẻ, áp dụng bản đồ GIS quy định về khoảng cách ra sao đang được phụ huynh học sinh quan tâm.

Theo số liệu thống kê phục vụ cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 từ Sở GD-ĐT TP.HCM, số lượng học sinh hoàn thành chương trình lớp lá, đủ điều kiện tuyển sinh lớp 1 là 170.621 học sinh. Số lượng học sinh hoàn thành chương trình lớp 5, đủ điều kiện tuyển sinh lớp 6 là 184.430 học sinh.

Sở GD-ĐT sử dụng nguồn dữ liệu tuyển sinh đầu cấp từ cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục đã được xác thực dữ liệu dân cư Quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ trong đó có thông tin "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID làm căn cứ xác định khu vực tuyển sinh.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay việc phân bổ chỗ học được xây dựng linh hoạt dựa trên sự phối hợp giữa Sở GD-ĐT và UBND cấp xã và căn cứ vào 3 yếu tố: Mạng lưới trường lớp tại địa phương và vùng giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi, khoảng cách thực tế.

Trong đó ông Minh nói thêm việc phân bổ chỗ học còn cần đảm bảo cân bằng giữa 2 yếu tố: Bố trí học sinh học gần nơi ở thực tế, phù hợp với điều kiện đi lại; Đảm bảo các trường tuyển sinh đủ số lượng học sinh tối thiểu theo chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký, thực hiện tốt công tác tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục.

Đối với các khu vực giáp ranh, các đơn vị hành chính phối hợp chặt chẽ để điều tiết phương án tuyển sinh phù hợp theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Cũng theo ông Minh, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương chịu trách nhiệm ban hành kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, xác định đối tượng xét tuyển lớp 1, lớp 6. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT trong việc xây dựng các khu vực tuyển sinh linh hoạt (không theo ranh giới hành chính), đảm bảo điều tiết học sinh từ các phường, xã lân cận nhằm tuân thủ các yêu cầu, nguyên tắc trong kế hoạch tuyển sinh của thành phố.

Trong trường hợp dữ liệu trên hệ thống chưa phản ánh đúng thực tế, Ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương sẽ căn cứ vào hồ sơ và minh chứng hợp pháp để xem xét giải quyết, dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền học tập của học sinh và tính công bằng trong tuyển sinh. Đảm bảo bố trí 100% học sinh có nơi ở hiện tại trên địa bàn thành phố có chỗ học trong cơ sở giáo dục công lập.

Sở GD-ĐT quy định tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 theo 2 đối tượng:

Đối tượng ưu tiên 1: Trẻ em cư trú tại địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6); nhóm này cũng bao gồm các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Đối tượng ưu tiên 2 là các trường hợp còn lại không thuộc nhóm 1. Thứ tự ưu tiên bao gồm:

Học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh.

Học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn.

Học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; hoặc học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Tuyển sinh lớp 6 đại trà thực hiện theo hình thức xét tuyển dựa trên đối tượng đăng ký tuyển sinh. Khu vực tuyển sinh linh hoạt không theo địa giới hành chính nhằm điều tiết học sinh giữa các phường, xã lân cận theo đúng nguyên tắc, kế hoạch tuyển sinh của thành phố và khung thời gian quy định.

Riêng các trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế thực hiện tuyển sinh đầu cấp lớp 6 theo hình thức xét tuyển kết hợp 2 tiêu chí kết quả rèn luyện, kết quả học tập (một hoặc nhiều năm học ở cấp tiểu học) và kết quả khảo sát đánh giá năng lực.