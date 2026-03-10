Tuyển sinh đầu cấp TP.HCM: Điểm mới về đăng ký trực tuyến, tiếng Anh tích hợp

Phụ huynh sẽ đăng ký tuyển sinh lớp 1, lớp 6 cho con em mình theo hình thức trực tuyến ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM năm đầu tiên sau sáp nhập, tất cả phụ huynh học sinh ở khu vực 1 (TP.HCM cũ), khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) có con tham gia tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 năm nay sử dụng mã định danh cá nhân của học sinh truy cập vào hệ thống để đăng ký tuyển sinh.

Thông tin nơi ở hiện tại của học sinh bao gồm nơi ở hiện tại và mối quan hệ với người giám hộ, được xác định thông qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID) của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Trong trường hợp dữ liệu trên hệ thống chưa phản ánh đúng thực tế, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp của địa phương sẽ căn cứ vào hồ sơ và minh chứng hợp pháp để xem xét giải quyết, dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền học tập của học sinh và tính công bằng trong tuyển sinh.

Sở GD-ĐT quy định tuyển sinh đầu cấp theo 2 đối tượng

Đối tượng ưu tiên 1: Trẻ em cư trú tại địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6); nhóm này cũng bao gồm các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Đối tượng ưu tiên 2 là các trường hợp còn lại không thuộc nhóm 1. Thứ tự ưu tiên bao gồm:

Học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh;

Học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn;

Học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; hoặc học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, Sở GD-ĐT dự kiến xây dựng 3 đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, trong đó ''đối tượng 3'' là học sinh có nguyện vọng học tại khu vực không thuộc địa bàn cư trú thực tế. Trong trường hợp này, sẽ ưu tiên sắp xếp, bố trí chỗ học cho con em phụ huynh đang làm việc, công tác tại địa bàn. Phụ huynh phải chứng minh được đang làm việc, công tác trên địa bàn có trường trú đóng.

Sau khi tính toán và lấy ý kiến các phòng, ban chuyên môn, trong dự thảo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp chính thức của Sở GD-ĐT đã quy định theo 2 đối tượng ưu tiên và đối tượng học sinh có nguyện vọng học tại khu vực không thuộc địa bàn cư trú thực tế đã trở thành một trong những thứ tự ưu tiên của đối tượng ưu tiên 2.

Toàn bộ quy định về thứ tự ưu tiên này sẽ được Ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương xem xét dựa trên các tiêu chí ưu tiên cụ thể và chỉ tiêu còn lại, niêm yết và công khai chi tiết trong kế hoạch tuyển sinh của từng địa phương nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định đăng ký tuyển sinh lớp 1, lớp 6 các chương trình tiếng Anh chung một thời điểm ẢNH: BẢO CHÂU

Đăng ký tuyển sinh chương trình đại trà và chương trình tích hợp cùng thời điểm

Chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 được triển khai đăng ký song song với chương trình đại trà, áp dụng cho tất cả học sinh trên địa bàn thành phố và không giới hạn theo ranh giới hành chính khác với những năm trước là tuyển sinh chương trình tích hợp trước và có quy định nơi ở theo địa bàn quận, huyện (trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp).

Các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chí tuyển sinh theo thứ tự ưu tiên:

Học sinh có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường, xã nơi trường đóng trụ sở;

Học sinh có nơi ở hiện tại tại các khu vực giáp ranh với phường, xã nơi trường đóng trụ sở.

Học sinh đáp ứng các tiêu chí khác do cơ sở giáo dục quy định phù hợp với điều kiện thực tế. Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương phê duyệt danh sách trúng tuyển trên cơ sở đề xuất của cơ sở giáo dục.

Kết quả trúng tuyển chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 sẽ được công bố trước các chương trình đại trà. Học sinh không trúng tuyển chương trình này vẫn được đảm bảo quyền tham gia xét tuyển và phân bổ vào các lớp học theo chương trình GDPT do Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương thực hiện theo quy trình chung và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Địa phương phân tuyến theo bản đồ số GIS

Việc phân bổ chỗ học được xây dựng linh hoạt dựa trên sự phối hợp giữa Sở GD-ĐT và UBND cấp xã, căn cứ vào 3 yếu tố: Mạng lưới trường lớp tại địa phương và vùng giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi và khoảng cách thực tế. Đặc biệt, hệ thống bản đồ số GIS được ứng dụng để xác định chính xác quãng đường từ nơi cư trú đến trường học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học gần nhà.

Theo Sở GD-ĐT, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương chịu trách nhiệm ban hành kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, xác định đối tượng xét tuyển và các nội dung liên quan. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT xây dựng các khu vực tuyển sinh linh hoạt không theo địa giới hành chính nhằm điều tiết học sinh giữa các phường, xã lân cận và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp tục theo học các chương trình đặc biệt (chương trình tích hợp theo Đề án 5695, các chương trình tăng cường ngoại ngữ) theo đúng nguyên tắc, kế hoạch tuyển sinh của TP và khung thời gian quy định.



